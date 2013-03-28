General Motors ожидает рекордную прибыль в 2017 году

Американская корпорация General Motors дает прогноз по увеличению прибыли в 2017 году, предвидя сильные показатели в Северной Америке и Китае.
В соответствии с мониторингом компании, ее чистая прибыль в 2017 году должна составить $6-6,5 на акцию
, в сравнении с $5,5-6 на акцию, которая была в прошлом году. По мнению трейдеров и аналитиков, прибыль компании в 2017 году будет составлять $5,7 с расчётом на акцию.
"Директорат компании подтвердил программу выкупа акций, которая работает с весны 2015 года, на $5 миллиардов" сообщится в GM.
Отсюда следует, что общий размер средств, выделенных GM на выкуп акций, насчитывает $14 миллиардов. Кроме того, GM заявила о росте показателя экономии на расходах до $6,5 миллиардов. Как предполагается в компании подобная экономия, должна уменьшить расходы на сырье.
Продажи авто в США в прошлом году рекордно выросла, при этом спрос на авто значительно вырос в ноябре-декабре 2016 года, а именно после президентских выборов в США, - заявляет пресс-служба.
Глава компании Дэн Амман сообщил о “мощных факторов поддержки”, которые дадут возможность GM предполагать на большие показатели в 2017 году. На сегодняшний деть GM владеет такими марками как Chevrolet, Cadillac, Opel и Vauxhall, что делает компанию одну из крупных авто-корпораций.