Как долго не кончать прибыльные сделки и держать их, высасывая весь потенциал до конца? Это очень важный вопрос и барьер, не перешагнув который, трейдер никогда не станет профессионалом.
К сожалению, у меня как раз проблема с этим и не часто удается брать все движение целиком, страх и неуверенность приводят к потерям.
Вот, например, из недавнего:
Все комментарии написаны на картинке.
Спрогнозировал рост золота от уровня 1140 до 1200 и более, вошел в лонг.
На определенном этапе зассал и закрыл профит. И как видно упустил солидную прибыль.
Но даже если бы я держал лонг дальше, то я бы столкнулся с проблемами все равно, как видно, было 2 ощутимые коррекции, которые могли бы меня напугать и выбить из рынка. Причем, даже если бы я ставил безубыток, то он был бы снесен наверное, так как я поставил бы его выше нужной точки.
Как же быть?