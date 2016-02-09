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EzCater привлек $35 млн. в раунде, который возглавил фонд со связями с Цукербергом

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Старый Сегодня, 13:41
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 576
Благодарностей: 69
КП: 0.065
EzCater привлек $35 млн. в раунде, который возглавил фонд со связями с Цукербергом
"Это так весело - собрать деньги, когда вы, на самом деле, не особенно в них нуждаетесь."
Так отвечает генеральный директор и соучредитель ezCater Стефания Маллет на вопрос о серии D $35 млн. раунда для ее кейтеринговой онлайн-платформы. Общая сумма привлеченных средств для бостонского стартапа теперь составляет $70 млн., основная часть этой суммы была собрана за последние полтора года.
Маллет отказалась назвать оценку ezCater после нового раунда, но сказала, что она намного выше, чем была после закрытия $28 млн. серии C раунда в октябре 2015 года.
В то время как некоторые стартапы по доставке еды на заказ, такие как DoorDash, GrubHub и Postmates сталкиваются с низкой прибылью отчасти из-за крупных сетей независимых подрядчиков, с которыми они работают, ezCater удалось избежать этой дорогостоящей бизнес-модели, запустив двусторонний рынок, соединяющий общественное питание с бизнесом. Это означает, что ezCater не делится ни с кем заработанными от доставки деньгами.
Эта бизнес модель, так называемая “asset-light” – нечто наподобие использует бостонская алкогольная онлайн площадка Drizly – привлекла ICONIQ Capital, который возглавил раунд для ezCater. ICONIQ – инвесткомпания из Силиконовой долины, которая управляет фондами руководителей таких крупных технологических гигантов как Facebook Марка Цукерберга и Twitter Джека Дорси.
Поскольку ezCater, по словам Маллет, не нуждается в деньгах, чтобы развиваться в текущем направлении, ее стартап имеет полное право быть более избирательным в вопросе с какими инвестиционными фирмами работать, чтобы ускорить развитие ezCater.
Вначале Маллет встретилась с аналитиком ICONIQ на одном из тех мероприятий, где инвесторы обсуждают возможные сделки. Поговорив с несколькими инвесторами, Маллет получила пять предложений и в итоге остановилась на ICONIQ в качестве ведущего инвестора, с участием прежнего инвестора Insight Venture Partners.
"Я должна признать, что нам пришлось отказать фантастическим партнерам" говорит Маллет.
С новым раундом ezCater планирует нанять около 100 человек в течение следующего года. Это включает в себя удвоение персонала разработчиков до 50 человек. Только за последние 18 месяцев, ezCater увеличил штат вдвое до 175 человек, которые, по словам Маллет, одержимы идеей найти новые пути, чтобы достичь большей эффективности и автоматизировать задачи — это еще одна вещь, которая привлекла ICONIQ.
"У нас действительно есть 175 человек, которые постоянно думают: "как я могу улучшить" . И это приводит к очень эффективной работе".
Доход EzCater вырос в среднем больше чем в два раза за последние четыре или пять лет, - говорит Маллетт, мы работаем в прибыль, потому что ezCater нашел способ “быть очень полезным для сервисов кейтеринга”.
Сервисы кейтеринга могут разместить свое меню на веб-сайте ezCater бесплатно, а платят они только процент от суммы каждого заказа. Также ezCater получает доход, предоставляя услугу наподобие Google AdWords исключительно для компаний кейтеринга, которые получили четыре или пять звезд на своем веб-сайте. Это поднимает их в верхние строки выдачи поисковиков.
Кейтеринговые компании и бизнес, видимо, большие поклонники сервиса. Около 50 000 предприятий общественного питания пользуются услугами стартапа и ezCater сейчас обрабатывает заказы от более чем 16 млн. человек по всей стране. В дополнение к набору сотрудников, стартап планирует использовать некоторые средства, чтобы увеличить эти показатели за счет продаж и маркетинговых усилий.
Переведено специально для форума mmgp: http://bostinno.streetwise.co/2017/0...onnected-firm/

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Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 13:45.
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