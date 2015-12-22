Самые привлекательные сферы для стартапов по итогам 2016 года

Больше всего внимания в 2016 году привлекали стартапы в трех сфера: транспорт, искусственный интеллект и виртуальная реальность. Также в 2017 году аналитики ожидают увидеть ажиотаж вокруг таких сфер, как финтех, генетика, безопасность и системы для автоматизации рабочего процесса.
На карте инвестиций в искусственный интеллект, который был одним из самых быстрорастущих секторов рынка в 2016 году и останется таковым в 2017-ом, есть и Украина. Уровень вложений в ИИ-стартапы сопоставим с российским, но не дотягивает до американского и западноевропейского. К сожалению, в оставшихся из вышеупомянутых категорий наша страна — среди самых «бедных»: с минимальными инвестициями в финтек и безопасность и практически с нулевыми в генетику, транспорт и оптимизацию на рабочем месте.
Также эксперты назвали топ-5 мировых инвесторов с ИИ-стартапы. Лидером стал бостонский акселератор 500 Startups, в который попала не одна украинская команда.
Полностью исследование доступно здесь
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