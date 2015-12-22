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Самые привлекательные сферы для стартапов по итогам 2016 года

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 13:27
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,211
Благодарностей: 726
КП: 0.273
Самые привлекательные сферы для стартапов по итогам 2016 года
Больше всего внимания в 2016 году привлекали стартапы в трех сфера: транспорт, искусственный интеллект и виртуальная реальность. Также в 2017 году аналитики ожидают увидеть ажиотаж вокруг таких сфер, как финтех, генетика, безопасность и системы для автоматизации рабочего процесса.

На карте инвестиций в искусственный интеллект, который был одним из самых быстрорастущих секторов рынка в 2016 году и останется таковым в 2017-ом, есть и Украина. Уровень вложений в ИИ-стартапы сопоставим с российским, но не дотягивает до американского и западноевропейского. К сожалению, в оставшихся из вышеупомянутых категорий наша страна — среди самых «бедных»: с минимальными инвестициями в финтек и безопасность и практически с нулевыми в генетику, транспорт и оптимизацию на рабочем месте.

Также эксперты назвали топ-5 мировых инвесторов с ИИ-стартапы. Лидером стал бостонский акселератор 500 Startups, в который попала не одна украинская команда.



Полностью исследование доступно здесь.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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