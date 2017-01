monhyip



Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 23.12.2007 Сообщений: 82,566 Благодарностей: 8,048 КП: 0.221

награды

Medical Finance - medical-finance.co



Старт 12 января 2016





Особенности проекта



SSL, Онлайн чат, Верифицирован PM, Зарегистрированная компания



О программе:

Цитата: Компания Medical Finance инвестирует средства в медицину, и медицинские технологии будущего. Инвестиционный портфель разработан и управляется нашими специалистами с сильной командой аналитиков в области фармацевтики, что позволяет эффективно анализировать ситуацию на рынке оптовых продаж медикаментов.



Инвестиционные планы:







3% в день навсегда



Платежные системы:



Bitcoin, Perfect Money, Payeer



Языковые версии сайта:



Сайт на английском и русском языках.



Возможности связи с поддержкой проекта:

Форма поддержки на сайте.

Контактный email-

Вконтакте

Facebook



Реферальная система: 10% - 4%



Данные whois:



Domain Registration Date: Wed Dec 28 07:45:35 GMT 2016

Domain Expiration Date: Wed Dec 27 23:59:59 GMT 2017

Domain Last Updated Date: Wed Jan 11 05:24:40 GMT 2017

Name Server: DESI.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: DAVID.NS.CLOUDFLARE.COM



Сервер:



IP Address 198.54.116.121 - 223 other sites hosted on this server

IP Location United States - Georgia - Atlanta - Namecheap Inc.

ASN United States AS22612 NAMECHEAP-NET - Namecheap, Inc., US (registered Jun 21, 2011)



SSL



Valid from January 10, 2017 to July 16, 2017

Serial Number: a14125fe7018ccd766e84d9c2d837424

Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256

Issuer: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2











Наш вклад:

Pay system : PerfectMoney



Date: 01/12/2017 09:09

Batch: 159995104

From: U12245869

To: U13720456

Amount: -50.99

Currency: USD

Memo: Sent Payment 50.00 USD to account U13720456. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit monhyip.

.

3% в день навсегдаСайт на английском и русском языках.Контактный email- info@medical-finance.co Domain Registration Date: Wed Dec 28 07:45:35 GMT 2016Domain Expiration Date: Wed Dec 27 23:59:59 GMT 2017Domain Last Updated Date: Wed Jan 11 05:24:40 GMT 2017Name Server: DESI.NS.CLOUDFLARE.COMName Server: DAVID.NS.CLOUDFLARE.COMIP Address 198.54.116.121 - 223 other sites hosted on this serverIP Location United States - Georgia - Atlanta - Namecheap Inc.ASN United States AS22612 NAMECHEAP-NET - Namecheap, Inc., US (registered Jun 21, 2011)Valid from January 10, 2017 to July 16, 2017Serial Number: a14125fe7018ccd766e84d9c2d837424Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256Issuer: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2

http://monhyip.net/b/1.gif

| Наш SKYPE ЧАТ __________________