Эта тема уже обсуждалась в разных ветках форума, решила для нее создать отдельную ветку, чтобы модераторы и руководство форума обратило на нее внимание.
Вначале определимся с самим понятием, что собой представляет проект из ВК. Обозначу его признаки:
1. Работа с российскими рублями и платежными системами Qiwi и Payeer.
2. Могут использовать предстарт.
3. Российский хостинг и обычно отсутствие DDoS защиты.
4. Скрипт, взятый из паблика, но вполне может быть и уникальный срипт.
5. Неправдоподобно высокая прибыль. Может быть и 150% через 1 день, а может и выше.
6. Высокая реферальная комиссия.
7. Рекламируется проект через соц.сети, буксы, скайп, спам рассылку. Иногда использует специализированные мониторы с очень низким порогом листинга (например от 500 руб.)
Основной признак подобных проектов, затраты на них минимальные, но и вклады в них тоже копеечные. Обычно минималка в них устанавливается от 10 руб. Лично мне они по качеству исполнения напоминают экономические игры, которые представлены на форуме, но их от игр отличает одна существенная вещь. Экономические игры по своей природе - низкопроцентные долгосрочники без возврата депозита. Проекты из ВК предлагают слишком высокую прибыль. По своей природе они близки к фастам, только качество ниже, а прибыль выше.
Так как вклады в подобные проекты минимальные, а желающих их потестить много и они постоянно возобновляются благодаря высокой реферальной комиссии, активному и агрессивному продвижению, а также супер высокой прибыли, то иногда они живут достаточно долго. Это как лотерея: купил билетик за 100 рублей и ждешь на следующий день результата.
Хайпы из ВК стали настолько популярны, что постоянно в той или иной ветке форума возникают споры, а стоит ли их тащить на форум. Поэтому я и создала отдельную ветку.
А теперь вопрос:
Хотите ли вы, чтобы проекты из "В Контракте" были представлены на форуме в отдельно отведенной для них ветке?
Re: Стоит ли нести проекты из "В Контакте" на форум?
Цитата:
Сообщение от veranika55
Так как вклады в подобные проекты минимальные, а желающих их потестить много и они постоянно возобновляются благодаря высокой реферальной комиссии, активному и агрессивному продвижению, а также супер высокой прибыли, то иногда они живут достаточно долго.
Не вижу смысла как-то ограничивать публикацию тем на форуме, тем более что выразить свое мнение и суждение в конкретной теме может каждый.
Также думаю что сам форум темами "из ВК2" может получать дополнительных его читателей, за счет посетителей из того же ВК
Re: Стоит ли нести проекты из "В Контакте" на форум?
Цитата:
Сообщение от xdendi
Не вижу смысла как-то ограничивать публикацию тем на форуме, тем более что выразить свое мнение и суждение в конкретной теме может каждый.
Также думаю что сам форум темами "из ВК2" может получать дополнительных его читателей, за счет посетителей из того же ВК
Главное при этом форум не засорять множеством проектов из ВК, которые не платят. Так как не секрет, что такие проекты живут по несколько дней. Надо следить за ними. Может быть в таком случае на ТС возложить повышенные обязательства за контролем за темой, чтобы в случае скама тут же сообщали модераторам, а не бросали проект. А если ТС не будут следить за проектом и будут его бросать, то банить несчадно, чтобы в следующий раз думали, а стоит ли тащить тему на форум.
Re: Стоит ли нести проекты из "В Контакте" на форум?
Цитата:
Сообщение от veranika55
Главное при этом форум не засорять множеством проектов из ВК, которые не платят. Так как не секрет, что такие проекты живут по несколько дней. Надо следить за ними.
На любого ТС и так наложены обязательства по слежению за темой , форум и так засоряется не одними проектами так другими , это уже вопросы администрирования и модерирования.
Если уж сильно переживаете - никто не мешает следить и оповещать модераторов.