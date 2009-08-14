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Стоит ли нести проекты из "В Контакте" на форум?

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Инвестировали ли вы когда-либо деньги в хайпы из "ВК"?

Да, я постоянно инвестирую, мне это нравится и получается заработать 0% 0
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Пробовал пару раз, но понял, что это бесполезная трата денег 0% 0
Никогда не пробовал, но хочу попробовать 0% 0
Никогда не пробовал и не собираюсь пробовать в дальнейшем 100% 1
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Нужно ли создавать отдельную ветку для проектов из ВК на форуме

Да, надо. Лишней информации не бывает. 0% 0
Нет, не надо. Зачем провоцировать людей на потерю денег. 100% 1
Сомневаюсь ответить. 0% 0
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Старый Сегодня, 13:00
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,827
Благодарностей: 1,313
КП: 0.045
Стоит ли нести проекты из "В Контакте" на форум?
Эта тема уже обсуждалась в разных ветках форума, решила для нее создать отдельную ветку, чтобы модераторы и руководство форума обратило на нее внимание.

Вначале определимся с самим понятием, что собой представляет проект из ВК. Обозначу его признаки:

1. Работа с российскими рублями и платежными системами Qiwi и Payeer.
2. Могут использовать предстарт.
3. Российский хостинг и обычно отсутствие DDoS защиты.
4. Скрипт, взятый из паблика, но вполне может быть и уникальный срипт.
5. Неправдоподобно высокая прибыль. Может быть и 150% через 1 день, а может и выше.
6. Высокая реферальная комиссия.
7. Рекламируется проект через соц.сети, буксы, скайп, спам рассылку. Иногда использует специализированные мониторы с очень низким порогом листинга (например от 500 руб.)

Основной признак подобных проектов, затраты на них минимальные, но и вклады в них тоже копеечные. Обычно минималка в них устанавливается от 10 руб. Лично мне они по качеству исполнения напоминают экономические игры, которые представлены на форуме, но их от игр отличает одна существенная вещь. Экономические игры по своей природе - низкопроцентные долгосрочники без возврата депозита. Проекты из ВК предлагают слишком высокую прибыль. По своей природе они близки к фастам, только качество ниже, а прибыль выше.

Так как вклады в подобные проекты минимальные, а желающих их потестить много и они постоянно возобновляются благодаря высокой реферальной комиссии, активному и агрессивному продвижению, а также супер высокой прибыли, то иногда они живут достаточно долго. Это как лотерея: купил билетик за 100 рублей и ждешь на следующий день результата.

Хайпы из ВК стали настолько популярны, что постоянно в той или иной ветке форума возникают споры, а стоит ли их тащить на форум. Поэтому я и создала отдельную ветку.


А теперь вопрос:

Хотите ли вы, чтобы проекты из "В Контракте" были представлены на форуме в отдельно отведенной для них ветке?

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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 13:33
#2
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,205
Благодарностей: 2,148
КП: 0.363

награды Волшебный горшочек 
Re: Стоит ли нести проекты из "В Контакте" на форум?
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Так как вклады в подобные проекты минимальные, а желающих их потестить много и они постоянно возобновляются благодаря высокой реферальной комиссии, активному и агрессивному продвижению, а также супер высокой прибыли, то иногда они живут достаточно долго.
Не вижу смысла как-то ограничивать публикацию тем на форуме, тем более что выразить свое мнение и суждение в конкретной теме может каждый.
Также думаю что сам форум темами "из ВК2" может получать дополнительных его читателей, за счет посетителей из того же ВК
__________________
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xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 13:41
#3
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,827
Благодарностей: 1,313
КП: 0.045
Автор темы Re: Стоит ли нести проекты из "В Контакте" на форум?
Цитата:
Сообщение от xdendi Посмотреть сообщение
Не вижу смысла как-то ограничивать публикацию тем на форуме, тем более что выразить свое мнение и суждение в конкретной теме может каждый.
Также думаю что сам форум темами "из ВК2" может получать дополнительных его читателей, за счет посетителей из того же ВК
Главное при этом форум не засорять множеством проектов из ВК, которые не платят. Так как не секрет, что такие проекты живут по несколько дней. Надо следить за ними. Может быть в таком случае на ТС возложить повышенные обязательства за контролем за темой, чтобы в случае скама тут же сообщали модераторам, а не бросали проект. А если ТС не будут следить за проектом и будут его бросать, то банить несчадно, чтобы в следующий раз думали, а стоит ли тащить тему на форум.
__________________
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Результаты моей работы за 2016 год.
Реинкарнация CRP.center - Rainbow-IC. Elizion. PaytUP.
veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 13:50
#4
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,205
Благодарностей: 2,148
КП: 0.363

награды Волшебный горшочек 
Re: Стоит ли нести проекты из "В Контакте" на форум?
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Главное при этом форум не засорять множеством проектов из ВК, которые не платят. Так как не секрет, что такие проекты живут по несколько дней. Надо следить за ними.
На любого ТС и так наложены обязательства по слежению за темой , форум и так засоряется не одними проектами так другими , это уже вопросы администрирования и модерирования.
Если уж сильно переживаете - никто не мешает следить и оповещать модераторов.
__________________
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xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 13:58
#5
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,827
Благодарностей: 1,313
КП: 0.045
Автор темы Re: Стоит ли нести проекты из "В Контакте" на форум?
Среди проектов из ВК много проектов с предстартом. Что с ними делать? размещать их в отдельной ветке, как это сейчас делается для проектов без вклада или среди всех проектов из ВК?
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Результаты моей работы за 2016 год.
Реинкарнация CRP.center - Rainbow-IC. Elizion. PaytUP.
veranika55 на форуме  
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