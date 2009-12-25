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Ставка на Bitcoin (Banking on Bitcoin), русские субтитры

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Старый Сегодня, 12:58
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,292
Благодарностей: 8,529
КП: 0.174

награды Волшебный горшочек 
Ставка на Bitcoin (Banking on Bitcoin), русские субтитры
Трейлер интересного фильма о криптовалюте и энтузиастах из сферы виртуальных денег.

Переводчик - С. Ленский. Будем держать вас в курсе событий и попробуем перевести Banking on Bitcoin.

P.S. Будем рады любой помощи при переводе!

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pilot10 вне форума  
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Метки
биткоин, криптовалюта
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