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#1
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Топ Мастер
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,292
Благодарностей: 8,529
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Ставка на Bitcoin (Banking on Bitcoin), русские субтитры
Трейлер интересного фильма о криптовалюте и энтузиастах из сферы виртуальных денег.
Переводчик - С. Ленский. Будем держать вас в курсе событий и попробуем перевести Banking on Bitcoin.
P.S. Будем рады любой помощи при переводе!
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Сегодня, 14:06
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