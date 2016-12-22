tirus.ltd - бонус 10$ при заходе на 3 уровня

Предлагаю бонус в проекте TIRUS, 10$
при покупке всех 3 уровней (160$)!
Ссылка для регистрации у меня в подписи
Бонус выплачивается на кошелек Рerfect Money в течение 3 дней!!!
Условия получения бонуса:
- Зарегистрироваться по моей рефссылке, в поле Вас пригласил должно быть respant (ссылка у меня в подписи).
- После регистрации и покупки, связаться со мной любым удобным для Вас способом, сообщить Ваш ник, дату пополнения, кошелёк PM.
- Написать отзыв о получении бонуса ниже с приложением скрина или выписки о получении бонуса.
- Обязательно закрасить последние 4 цифры номера кошелька РМ, своего и моего.
Я не получаю никаких бонусов за вашу регистрацию, выплачиваю бонус лично своими деньгами, инвестируя в будущее, уверен в долгой и успешной работе проекта.
P.S. Переливы есть, но надеяться только на них не стоит. Чем быстрее и больше пригласить - тем лучше для Вас!
По всем вопросам пишите мне:
в ЛС на форуме
в скайп respant