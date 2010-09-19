Латвийский стартап Anatomy Next привлек 300 000 евро инвестиций

Латвийский стартап Anatomy Next, который занимается созданием 3D-приложений, наглядно демонстрирующих все детали человеческого тела для студентов-медиков, привлек 300 000 евро в посевном инвестиционном раунде.
Текущее финансирование предоставила венчурная компания из Риги Imprimatur Capital.
"Мы создаем своеобразный Google Maps для человеческого тела с помощью технологий 3D и дополненной реальности", — описывают свою миссию представители стартапа.
Anatomy Next участвовала в Startup Wise Guys — первом латвийском стартап-акселераторе в странах Балтии и успешно прошла в нем обучающую программу в декабре 2016 года.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://arcticstartup.com/article/lat...es-seed-round/
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