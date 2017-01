CashToday Мастер

Латвийский стартап Anatomy Next привлек 300 000 евро инвестиций



Латвийский стартап Anatomy Next, который занимается созданием 3D-приложений, наглядно демонстрирующих все детали человеческого тела для студентов-медиков, привлек 300 000 евро в посевном инвестиционном раунде.



Текущее финансирование предоставила венчурная компания из Риги Imprimatur Capital.



"Мы создаем своеобразный Google Maps для человеческого тела с помощью технологий 3D и дополненной реальности", — описывают свою миссию представители стартапа.



Anatomy Next участвовала в Startup Wise Guys — первом латвийском стартап-акселераторе в странах Балтии и успешно прошла в нем обучающую программу в декабре 2016 года.



Перевод специально для форума MMGP.ru



http://arcticstartup.com/article/lat...es-seed-round/



