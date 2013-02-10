Drum13



Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,245 Благодарностей: 579 КП: 0.163

Корпорация Boeing сокращает производство и объявляет три волны увольнений



А подвожу я всеми этими размышлениями, плавно, к последним финансовым отчётам американской корпорации Boeing. Что можно интересного из них узнать? Оказывается, что за 2016 год наметилось мощное сокращение заказов на продукцию корпорации, если принимать поправку на отменённые заказы, то сокращение заказов по сравнению с 2014 годом составит не скромные 50 процентов. Если брать данные за 2016 год по заказам, то это окажется наихудшим годом после 2010 года. И 2016 год чуть лучше кризисного 2008 года на 6 заказанных самолётов.



Стремительно растёт количество отменённых контрактов на производство самолётов. Так сказывается кризис на авиаперевозчиках. Рост зафиксирован на уровне 67 процентов, авиаперевозчики отказались от 180 самолётов за 2016 год.



Думаю, вас после этого не удивит информация о том, что падают прогнозы по производству самого мощного самолёта компании Boeing, 777Х? Если при запуске производства линейки данных самолётов в план устанавливалось до 7 собранных самолётов в месяц, то после планы были откорректированы до 5, а из-за продолжающегося мирового финансового кризиса, которого якобы нет, до 3,5 машин в месяц.







Если сокращается производство, то естественно нечем платить и сотрудникам. В прошлом году корпорация Boeing сократила 7357 высококвалифицированных рабочих, что составляет 9.3 процента от штата компании. В текущем году заявлены три волны увольнений. И сколько на этот раз будет выброшено рабочих на улицу, пока остаётся в тайне.



И зная о вышеизложенной информации, теперь будет интересно наблюдать за тем, как поведут себя акции корпорации Boeing на фондовых рынках.



По материалам boeing.com и seattletimes.com Кто помнит, когда разразилась первая волна Суперкризиса в 2008-2009 годах, под его удар практически попали все сферы экономической жизни. Под удар кризиса тогда попали и крупные транснациональные корпорации, в том числе и те компании, что занимаются авиационными перевозками. Когда в США была запущена программа количественного смягчения, и в мировую финансовую систему были влиты гигантские объёмы ничем не обеспеченных денег, процесс обрушения был приостановлен. Так появилась иллюзия восстановления всей мировой экономики, вздохнули с облегчением и авиационные компании. Но в последние годы процесс стагнации продолжился, ведь печатный станок больше не работает, программа QE, как мы с вами помним, была свёрнута.А подвожу я всеми этими размышлениями, плавно, к последним финансовым отчётам американской корпорации Boeing. Что можно интересного из них узнать? Оказывается, что за 2016 год наметилось мощное сокращение заказов на продукцию корпорации, если принимать поправку на отменённые заказы, то сокращение заказов по сравнению с 2014 годом составит не скромные 50 процентов. Если брать данные за 2016 год по заказам, то это окажется наихудшим годом после 2010 года. И 2016 год чуть лучше кризисного 2008 года на 6 заказанных самолётов.Стремительно растёт количество отменённых контрактов на производство самолётов. Так сказывается кризис на авиаперевозчиках. Рост зафиксирован на уровне 67 процентов, авиаперевозчики отказались от 180 самолётов за 2016 год.Думаю, вас после этого не удивит информация о том, что падают прогнозы по производству самого мощного самолёта компании Boeing, 777Х? Если при запуске производства линейки данных самолётов в план устанавливалось до 7 собранных самолётов в месяц, то после планы были откорректированы до 5, а из-за продолжающегося мирового финансового кризиса, которого якобы нет, до 3,5 машин в месяц.Если сокращается производство, то естественно нечем платить и сотрудникам. В прошлом году корпорация Boeing сократила 7357 высококвалифицированных рабочих, что составляет 9.3 процента от штата компании. В текущем году заявлены три волны увольнений. И сколько на этот раз будет выброшено рабочих на улицу, пока остаётся в тайне.И зная о вышеизложенной информации, теперь будет интересно наблюдать за тем, как поведут себя акции корпорации Boeing на фондовых рынках.

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