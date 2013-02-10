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Мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's открывает представительство в России

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Старый Сегодня, 11:07
#1
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,245
Благодарностей: 579
КП: 0.163
Мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's открывает представительство в России
Все мы с вами прекрасно знаем, что такое рейтинговые агентства, и как они способны менять стоимость акций той, или иной компании, или банка, изменяя кредитные рейтинги. И не знаю насколько эта новость может быть в тематику раздела, но то, что она по настоящему важная, я лично не сомневаюсь.

Вечером 11 января 2017 года стало известно, что мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's направило пакет документов в адрес российского Центрального Банка, на регистрацию своего представительства в России. Как уточнили в самом рейтинговом агентстве, документы на рассмотрение были отправлены 28 декабря прошлого года.

И тут возникает вопрос, что забыло столь уважаемое рейтинговое агентство в России, если учесть, что рейтинги оно может развешивать и сидя у себя в головном офисе? А ларчик открывается довольно просто, оказывается, что решением всё того же ЦБ России, РФ отказывается от кредитных рейтингов тех агентств, что не прошли аккредитацию через ЦБ РФ до 1 июля 2017 года.

Насколько важно влияние подобных кредитных агентств для инвесторов я хочу напомнить недавним примером, именно Standard & Poor's под конец года понизило рейтинг украинского Приватбанка до дефолтного.

По материалам gazeta.ru
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума  
Старый Сегодня, 11:10
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 776
Благодарностей: 39
КП: 0.040
Re: Мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's открывает представительство в Рос
Да уж. Приват банк что-то не подружился с этим агентством. Остается надеяться лишь на то , что мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's российским банкам наоборот рейтинг поднимет.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 11:43
#3
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,245
Благодарностей: 579
КП: 0.163
Автор темы Re: Мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's открывает представительство в Рос
Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
Да уж. Приват банк что-то не подружился с этим агентством.
Да дело не в дружбе вроде как, а в том что банк и правда в преддефолтном состоянии. Не просто так же побежали из него крупные инвесторы, если судить по новостям.

Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's российским банкам наоборот рейтинг поднимет.
Не поднимет, если ситуация не изменится в банковском секторе государства. Но сама интересна тем, что рейтинговое агентство желает работать в российском экономическом поле. И на знание этой информации инвесторам уже делать выводы, стоит ли, к примеру обращать внимание на акции российских банков.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума  
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