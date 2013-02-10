Мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's открывает представительство в России

Все мы с вами прекрасно знаем, что такое рейтинговые агентства, и как они способны менять стоимость акций той, или иной компании, или банка, изменяя кредитные рейтинги. И не знаю насколько эта новость может быть в тематику раздела, но то, что она по настоящему важная, я лично не сомневаюсь.
Вечером 11 января 2017 года стало известно, что мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's направило пакет документов в адрес российского Центрального Банка, на регистрацию своего представительства в России. Как уточнили в самом рейтинговом агентстве, документы на рассмотрение были отправлены 28 декабря прошлого года.
И тут возникает вопрос, что забыло столь уважаемое рейтинговое агентство в России, если учесть, что рейтинги оно может развешивать и сидя у себя в головном офисе? А ларчик открывается довольно просто, оказывается, что решением всё того же ЦБ России, РФ отказывается от кредитных рейтингов тех агентств, что не прошли аккредитацию через ЦБ РФ до 1 июля 2017 года.
Насколько важно влияние подобных кредитных агентств для инвесторов я хочу напомнить недавним примером, именно Standard & Poor's под конец года понизило рейтинг украинского Приватбанка до дефолтного.
По материалам gazeta.ru