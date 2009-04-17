«Горячая кубышка». Хайпы 2017

Справка:
- хайп — инвестиционный фонд, действующий по принципу пирамиды. Инвестиции новых вкладчиков распределяются в качестве прибыли тем, кто вложил деньги раньше. Признаки хайпа — обещание стабильного высокого дохода каждую неделю (месяц), наличие реферальных программ с высоким вознаграждением. Как только поток инвесторов иссякает, наступает скам. Время жизни хайпа — от нескольких дней, до нескольких лет;
- скам — ситуация, когда собственники проекта перестают выплачивать деньги инвесторам, то есть проект банкротится. Термин применим к хайпам;
- МЛМ-пирамида. Финансовая пирамида, существующая за счет построения многоуровневой системы инвесторов (покупателей), живет за счет привлечения новых клиентов;
- венчурный проект — реальный инвестиционный проект, предусматривающий получение дохода от реализации товара, услуг, внедрения технологий. Отличается уникальными идеями проекта и огромными рисками. Более 90% венчурных проектов на краудинвестинговых площадках убыточны, около 1-2% способны после реализации принести доход свыше 100% в год.
Классические инвестиции приносят доход максимум 10-30% в год, тогда как венчурные проекты, хайпы и криптовалюты способны принести от 100%, правда, и риски здесь в разы больше. На первый взгляд, инвестиции в хайпы и финансовые пирамиды кажутся заведомо убыточными. Это не так. Нужно просто уметь рисковать, быть первым, правильно оценивать жизнеспособность хайпа и быть готовым к тому, что деньги не вернутся. Но разве существовали бы хайпы, если бы на них не было спроса?
Ниже приведен обзор наиболее интересных с точки зрения оптимизации доходности и риска проектов, которые могут стать лидерами по прибыльности в 2017-м году.
E-Dinar — лучший стартап 2016 года
Проект «E-Dinar» стартовал в ноябре 2015 года. Суть проекта — появление новой уникальной криптовалюты, которая должна была бы расти на 20% ежемесячно. Минимальный вклад на момент старта — 1 доллар США, вывод денег — раз в неделю. И быть бы данному проекту заурядным хайпом, если бы не массированная информационная поддержка со стороны его создателей. У истоков проекта стоят Алексей Колбасов — бывший заместитель Сергея Мавроди и Роберт Флетчер — скандальный бизнесмен.
В июле 2016 года на форумах появилась первая информация о том, что проект перестал выплачивать деньги, то есть наступил скам. Однако в августе произошел рестарт проекта — выпустилась новая криптовалюта E-Dinar Coin, а все действующие кошельки конвертировались по новому курсу. Выпуск E-Dinar Coin освещался чуть ли не во всех уважаемых СМИ и финансовых ресурсах (Forbes, Корреспондент, Banki.ru, Комсомольская Правда, Минфин Украины), что подтверждает масштабность проекта.
Важно!
Валюта — эквивалент, в соответствии с которым происходит товарный обмен. Криптовалюта — валюта, эмиссия которой основана на компьютерных алгоритмах (блокчейне). Пока в мире есть только одна криптовалюта, принимаемая к оплате — биткоин. Все остальные так называемые «криптовалюты» не имеют платежной силы, а значит могут быть приравнены к хайп-проектам.
На сегодняшний день проект работает и довольно успешно. На сайте проекта отображаются данные по всем существующим ныне так называемым криптовалютам — E-Dinar Coin замыкает 10-ку самых быстрорастущих за последние 24 часа.
За последние три месяца курс E-Dinar Coin к биткоин практически не изменился, тогда как другие криптовалюты просели.
Рекомендация.
Проект существует уже больше года и показывает стабильную стоимость, сами же разработчики проекта гарантируют ежедневный доход 0,65% за счет майнинга. Риск инвестиций огромен, но пока что это один из самых оптимальных вариантов инвестиций среди так называемых криптовалют.
«Мавро-2017» — новый проект от Сергея Мавроди
Главное правило инвестирования в хайпы и финансовые пирамиды — быть в числе первых и инвестировать только в проверенные проекты. Вот уже несколько лет Сергей Мавроди ежегодно запускает новые проекты и 2017 год не исключение. В 20-х числах декабря взамен старого, несколько раз перезапускавшегося хайпа «МММ-2016» был запущен новый проект «Мавро-2017».
Интересно
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российское законодательство не запрещает существование финансовых пирамид при условии, что на сайте проекта прямым текстом будет написано, что проект — финансовая пирамида, а риски — на совести инвестора. У Сергея Мавроди в предыдущих проектах это условие было соблюдено.
«Мавро-2017» позиционирует себя как проект по выводу на рынок новой криптовалюты с открытым кодом и доходностью около 30% в месяц. Информации о проекте мало, но реферальная программа определенно намекает на то, что проект — обыкновенная финансовая пирамида. Учитывая, что проект только стартовал, в первые 1-2 месяца получить прибыль вполне реально.
МЛМ-пирамида OneCoin
Выше речь была о получении сверхприбылей на «криптовалютах» и хайпах. OneCoin, хотя и позиционирует себя как криптовалюта, является обыкновенной МЛМ-пирамидой (по крайней мере в списках криптовалют её нет). Но степень доверия к ней настолько высок, что проект остается на плаву уже несколько лет (запуск состоялся в конце 2014 года). На базе МЛМ-проекта запущена собственная онлайн биржа, крипто-казино и другие сервисы.
Масштаб проекта огромен, количество вложенных денег также огромно, поэтому скам проекту в ближайшее время не светит. Вложить деньги инвестор может только после того, как пройдет регистрацию на официальном сайте МЛМ-сети. На выбор будет предложен один из семи пакетов, стоимость которых находится в диапазоне от 100 до 25 тыс. евро. Пакеты между собой отличаются количеством токенов, то есть, если не вдаваться в подробности, доходностью.
Рекомендация
:
OneCoin — пирамида. Заработать на ней можно и, судя по отзывам в сети, вывод денег пока осуществляется. Особенность OneCoin в том, что обменники с криптовалютой не работают — покупка и продажа OneCoin возможна только внутри самой сети.
SkyWay — инвестиции в транспорт будущего
Рассматривать краткосрочные хайпы нет смысла — информация по ним быстро устаревает, да и риски несопоставимы. А вот долгосрочные хайпы интересны тем, что их создатель вкладывает в развитие (рекламу) немалые деньги — это и есть гарантия долгой жизни хайпа. Еще один интересный долгосрочный хайп-проект — SkyWay.
Проект имеет британские корни, куда переехал жить его создатель — техник-изобретатель Анатолий Юницкий. Изначально компания называлась «RSW» и занималась разработкой и внедрением технологий воздушной рельсовой дороги. Технологии подвесных рельсовых дорог активно развиваются в Китае, на чем и был основан в 2014 году проект SkyWay.
Теоретически прибыль инвесторов должна была бы генерироваться в результате реализации инновационных транспортных проектов, но в действительности налицо все признаки хайпа. Впрочем, это не означает, что в проект не стоит вкладывать деньги. Чтобы стать инвестором, нужно пройти регистрацию, внести деньги и стать обладателем сертификата на право владения пакетом акций проекта, на который будут начисляться дивиденды.
Особенность проекта: вы вкладываете деньги на свой страх и риск, поскольку сейчас получить с него прибыль пока невозможно. Так как проект существует очень давно (первые идеи воздушных транспортных технологий начали разрабатываться еще в середине 2000-х годов), его создатели обещают начать выплату дивидендов уже в 2018-м году.
Рекомендация
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SkyWay сравнивает себя с Microsoft, чьи акции выстрелили за очень короткий период времени. В проект уже вложено немало денег, и если все-таки довериться его создателям, то уже в ближайшее время стоимость акций компании вырастет в десятки раз. Если нет, то инвесторы просто потеряют деньги. Хайп это или венчурный проект — уже очень скоро покажет время.
Стоит ли рисковать?
Безусловно стоит, но только лишь той частью капитала, с потерей которого вы готовы смириться. Несколько советов, как правильно выбрать высокодоходный хайп и на нем заработать:
- не доверять многочисленным рейтингам хайпов в интернете. Эти сайты специально делаются для их продвижения. Лучше довериться отзывам на форумах, но часть из них могут быть подставными;
- вкладывать в долгосрочные хайпы, работающие не менее года (предварительно проверив статус выплат, то есть прочитав отзывы инвесторов), или в краткосрочные хайпы в самом начале их развития;
- выводить прибыль в максимально короткие сроки.
- Если вы готовы рисковать и зарабатывать больше 100% годовых, то загляните на сайты хайп-мониторов, где есть актуальная информация о новых проектах и статусах выплат.
Остались вопросы? Постараюсь ответить как можно скорее. Удачного вам инвестирования!
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Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-in...ka-hajpy-2017/