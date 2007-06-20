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Рисуем 3d ручками

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Старый Сегодня, 09:05
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
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Инвестирую в: Форекс
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Рисуем 3d ручками
Ручки фирмы Myriwell, которые мы сегодня рассмотрим, разделяются на несколько поколений:
Первое поколение ручки не имеет дисплея и возможность регулировки температуры. Из-за этого рисовать можно только одним видом пластика. В ручке есть функция плавной регулировки скорости подачи пластика.
Во втором поколении у Myriwell появляется монохромный LCD дисплей и возможность регулировки температуры. А это значит, что печатать можно не только ABS, но и другими видами пластика.
В третьем поколении вместе с дизайном изменяется «наполнение» ручки. Форма корпуса становится более удобной для долгого рисования. Ручка получила более современный OLED дисплей. Появляется более тихий мотор. Скорость рисования регулируется при помощи кнопок, а не ползунком, как в прошлых моделях.
Четвертое поколение стало более компактным. Мотор стал еще более тихим и плавным. Возвращается плавная регулировка скорости подачи пластика. Несмотря на отсутствие дисплея в некоторых моделях, печатать они умеет разными типами пластика.

Игрушка или инструмент?
На этот вопрос каждый для себя ответит сам. Мы уверены, что у 3d ручки есть большой потенциал. Объемные рисунки, браслеты, бижутерия, брелоки, чехлы или подставки — способы применения ограничиваются только вашей фантазией.

Комплектация:
Комплектацию каждой ручки в отдельности мы рассматривать не будем. У всех ручек она одинаковая. Плотная картонная коробка в которой лежит сама ручка, блок питания с кабелем, инструкция и небольшой набор пластика из 3х цветов.

Ценовой диапазон 3300-4500 рублей.

источник - 3d-daily.ru
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