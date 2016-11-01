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WinLeveL отличный доход с партнерской программой и услугой закрой кредит

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Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:56
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
WinLeveL отличный доход с партнерской программой и услугой закрой кредит
Реферальная программа работает по принципу классического БИНАРА. но я не сетевик!!! тут можно в первую линию хоть сколько людей
Ваши два партнёра, пришедшие за Вами, закрепляются за Вами, навсегда.
Дальше, в зависимости от пакетов " WL Basic ", " WL Business " или " IWL Professional ",
на котором Вы с нами сотрудничаете, пользуетесь всеми доступными сервисами и функциями площадки, рекомендуете платформу людям, тем самым привлекая в свою команду партнеров.
Для активации пакетов в программе производиться в личном кабинет в разделе финансы пополнение через Сбербанк

Внимание::: Имеется 3 тарифных плана: Basic,Business,Professional

Бесплатное обучение: вебинары, еженедельные отчеты президента компании (видео обращения в оф. группе в вк)

Тариф Basic:
вложения 3000 рублей
Бесплатное обучение
Промо Акции
Одноуровневая партнерская программа :
при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей

Тариф Business
вложения 15100 рублей
Бесплатное обучение
Промо Акции
многоуровневая партнерская программа до 4 уровня глубинный бонус
при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей

Professional:
вложения 30000 рублей
Бесплатное обучение
Промо Акции
многоуровневая партнерская программа до 6 уровня глубинный бонус
при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей


-при регистрации 10х партнеров доход по партнерским тарифам:Тариф Basic: 12000 рублей , Тариф Business: 50000 рублей, Professional: 85000 рублей

Услуга Компании Закрой Кредит : Помогаем Клиенту Выкупить проблемный кредит с дисконтом до 70%
Компания WinLevel Кэпитал является 3м лицом между банком и клиентом, клиент с компанией заключает договор организации выкупа задолженности с дисконтом до 70% ( просрочки , продали коллекторам ,и фссп) .Клиент заключает договор с компанией за 2700 рублей (единаразово и за все кредиты , сумма не возвратная ). Клиент постоянно смотрит в своем личном кабинете когда произойдет выкуп(договоренность с банком или коллектором), или ему сообщит специалист компании. как только компания договорилась о выкупе задолженности , клиент оплачивает аванс 3000 рублей , и все процедура выкупа началась :разовым платежом до 3х-месяцев 30% от задолженности или в рассрочку с 4го-месяца 30%+2"

Подробнее об услуге пишите в вк или в официальной группе в вк(
У кого нет проблем приглашаем в бизнес (по партнерской программе)

при регистрации указываете офис обслуживания 14807, и ID пригласителя 93291
Ссылка регистрации личного кабинета

Вознаграждения приходят в личный кабинет ,.(пополнение счета происходит через сбербанк) снятие с лицевого счета в личном кабинете можно на любой банк или платежную систему (яндекс деньги, qiwi кошелек , сбербанк , росбанк и тк. далее) .

Внимание!!!!!!: Пополнять лицевой счет для оплаты в вкладке финансы , пополнение через Сбербанк (Видеоинструкция прилагается в личном кабинете )

Чтоб открыть офис ,нужно зарегистрировать 10 человек (по услуге или партнерами) при открытии офиса дополнительный доход за регистрацию .

Помогу в открытии офиса (отправлю все необходимые документы для открытия)
скайп sambulas.

в vk Самбуев Булат
вот результаты наших клиентов в городе улан-удэ
официальная группа в вк
Супер Новость Компания дает статус Professional (30000) за 15 регистрации по продукту закрой кредит или 2 регистрации партнеров по тарифам Professional, или 2 регистрации по Тариф Business ¶
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bulatlx вне форума  
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