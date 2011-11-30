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Безмонетное общество: найден новый способ сократить использование мелочи

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Безмонетное общество: найден новый способ сократить использование мелочи
Центральный банк Южной Кореи анонсировал планы по развитию «безмонетного общества» с помощью нового сервиса, который будет переводить сдачу в виде монет на предоплатные карты покупателей.

В Цетробанке размышляли над планом около года. Данная инициатива поможет «избавиться от неудобства, которое связано с ношением мелочи и сократит социальные расходы, связанные с ее обращением».

Исследование, проведенное Центробанком, в котором приняли участие 2,5 тыс респондентов, продемонстрировало, что 62% потребителей носят с собой мелочь. Более половины опрошенных утверждают, что не пользуются мелочью даже когда получают ее в качестве сдачи в магазинах.

Тестирование проекта охватит небольшие магазины в Южной Корее, через которые чаще проводятся транзакции с небольшим объемом налички.

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