|
Инновационные технологии ритуального сервиса.
Дорогие друзья,доброго времени суток!
Я как то упомянул что давно занимаюсь ритуальным бизнесом.
Мне как профессионалу интересно мнение людей,а что бы они хотели видеть нового или работающего по иным принципам столь сложного, но в тоже время очень важного дела как ритуальный сервис.
Понятно что для нас живых людей хотелось бы вообще не слышать о такого рода неприятностях а тем более еще и думать о нем,о деле который порой наводит ужас на людей и приводит их в ступор. Конечно я соглашусь с вами дорогие мои со-форумчане. Но ведь два очень важных процесса в жизни человека это рождение и финиш жизни-смерть. И мы все когда нибудь уйдем,раз уж явились в этот мир.
В последние лет пять я задумался, а как или что можно изменить в данном деле, что бы улучшить,облегчить такую нервно-стрессовую процедуру, вроде хоронят же людей никто не остается на земле как говорит старшее поколение. Пришел к выводу что наше общество не имеет культуры ритуала,я не говорю о конфессиональных особенностях народов и верований ,а самой понятной культуры в данном аспекте жизни. Возьмем к примеру сша, очень серьезная подготовка и в кадрах,наличие специалистов которых готовят очень тщательно, дома прощания построены,кладбища как парки. Ну ни как у нас на скорую руку и не в отшибах больниц или моргов, само по себе нахождение в которых просто шокирует прощающихся близких. Неужели мы не в состоянии изменить систему на мой взгляд серьезнейшего дела? Или в нас нет уважения к себе? К своим близким? Понятно что до недавнего времени этим делом занималось государство и видимо ему было недосуг. Теперь другие времена, самое время менять,совершенствовать. Заранее прошу прощения что поднял данную тему, хотелось услышать мнение широких масс. С ув.