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Yet Analytics для платформы аналитики данных привлекла $1 млн инвестиций

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Yet Analytics для платформы аналитики данных привлекла $1 млн инвестиций



Американская компания Yet Analytics из Балтимора штат Мэриленд для платформы аналитики данных привлекла $1 млн. инвестиций.

Инвесторами стали венчурные компании Grotech и TCP Venture Capital на основе Балтиморского фонда II.

Компания, которая привлекла в итоге $2,3 млн. инвестиций намерена использовать привлеченные средства для роста операций и коммерциализации и для повышения потенциала в области развития и техники.




Шелли Блейк-Плок является президентом и генеральным директором компании Yet Analytics, которая предоставляет интерактивную аналитику и автоматизированную визуализацию в области обучения, использования информации и команд поведения для директоров, руководителей для выявления талантов. Также платформа используется для обучения специалистов и их развития, для руководителей для сбора данных и для повышения эффективности деятельности организаций.

Платформа позволяет показать свой талант таким образом, что каждый сможет понять. Источники данных о людях дают возможность выявлять способности в них, их талант. Путем внедрения новых технологий, компании могут постоянно анализировать производительность сотрудников на более глубоком уровне. Yet Analytics предлагает платформу, которая дает лицам, принимающим решения всю необходимую им информацию об аспектах компаний.




Платформа для выявления тенденций и моделей поведения использует xAPI, который основан на стандартах открытых технологий. В широком смысле, опыт xAPI позволяет приложениям обмениваться данными о работоспособности человека. Точнее, xAPI позволяет захватывать большие данные о работоспособности человека, а также связанным с ними учебным содержанием или контекстной информацией производительности человека. xAPI может отслеживать микро-поведение, состояние и контекст. Это позволяет почти динамическое отслеживание деятельности с любой платформы или программного обеспечения системы: от традиционных систем управления обучения для мобильных устройств, моделирования, носимых, физических маяков и многое другое.

Это уникальная платформа, которая позволяет пользователям измерить и повысить свою производительность.




Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 04:59.
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