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Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 01:58 Сегодня, 01:58 Сегодня, 01:34 #1 Temo58 Интересующийся

Пол: Мужской Регистрация: 14.12.2012 Сообщений: 65 Благодарностей: 2 КП: 0.000 Время сберегать. Внимание к госбумагам и золоту



Советы от эксперта Private Banking о том, в какие активы стоит вложить свои деньги

В нашем банке существует прекрасная традиция: каждый год 31 декабря у нас стартует конкурс индивидуальных экономических прогнозов. В нем принимают участие представители департаментов и топ-менеджмент; в него также включен официальный прогноз банка, составленный для финансового планирования бизнеса.



Итоги 2016 года уже подведены: точность прогнозов победителей. В этом году победили умеренные оптимисты, и это, как верно подметили организаторы конкурса, — очень хорошо. Но интересно то, что позитив победителей не дотянул до фактических рекордов рынка (курс рубля/корзина, нефть, индекс ММВБ и другое): отклонение в меньшую сторону составило почти по 4%, в среднем по участникам — приближается к 6%.



Главная интрига прогнозов 2017 года заключается в том, насколько устойчивым окажется позитив коллег относительно будущего мировой и российской экономики, насколько самые оптимистичные из нас посчитали изменения трендов 2016 года закономерными событиями, а кто оценил их как совокупность счастливых случайностей.



Прогнозы Private Banking на следующие 12 месяцев будут сдержанно-оптимистичны. Движения финансовых и товарных рынков, скорее всего, сохранят короткий и высоковолатильный характер. Поэтому в инвестиционных стратегиях мы сохраним приверженность умеренным, консервативным оценкам, с проекцией контуров 2017 года на долговременную перспективу.



Сбережение и защита инвестиций является главным лейтмотивом финансового планирования в 2017 году и дальше, — в приоритет стремлению к сверхдоходности.



Наши базовые ожидания строятся на том, что ужесточение кредитно-денежной политики ФРС США может оказать негативное воздействие на переоцененные рынки акций и облигаций. Мы принимаем во внимание ожидания участников рынка относительно будущей денежно-кредитной политики мировых Центральных банков, действий ОПЕК и изменений государственной экономической политики США. Но не будем закладывать в долгосрочные планы параметры, которые, на текущий момент являются неочевидными. Рыночные ожидания могут послужить хорошим инструментом для выбора «точки входа», чтобы повысить общую эффективность вложений в инструмент, но не самого инструмента.



В активах, альтернативных банковским депозитам, в 2017 году мы отдадим предпочтение коротким и среднесрочным облигациям, со стратегией «до погашения». Долгосрочные облигации — в случае, когда инвестор готов удлинить горизонт инвестирования, чтобы зафиксировать более интересную доходность, — будем предлагать исключительно инвестиционного качества.



В прогнозах по российскому рынку мы опираемся на три основных положения. Во-первых, цены на нефть сохранят волатильность (даже если члены картеля окажутся на редкость дисциплинированными). Во-вторых, бюджету РФ при ценах на нефть, соответствующих официальному прогнозу, потребуется более слабый рубль. И в-третьих, президентские выборы-2018 и навес запланированных на 2017 год размещений государственных облигаций потребуют поддержания доверия населения и иностранных инвесторов к российской экономике и рублю.



Пополнение золото-валютных резервов Банка России и Резервного фонда, увеличение государственных расходов являются высоковероятными событиями. А смягчение или снятие внешних экономических ограничений, стабилизация цен на нефть выше $60-70 за баррель долговременно, — менее вероятны.



Как сберечь в рублях



Рублевые инвестиции показали в этом году максимальные доходности среди конкурентов. В 2017 году, в отсутствие непредвиденных ситуаций на мировых рынках, они, вероятно, останутся одними из популярных на emerging markets. Масштабные размещения Минфина на внешнем и внутреннем рынках в 2017 году, включая «народные» облигации, при этом будут способствовать поддержанию властями имиджа российского долгового рынка как инвестиционно-привлекательного.



Мы ориентируем клиентов на умеренное снижение курса национальной валюты и рублевых процентных ставок. Оценивая среднесрочные рублевые инструменты, мы учитываем, помимо девальвации, риски возникновения негативных внешнеэкономических и макро-тенденций. В линейке рублевых бумаг для консервативного инвестора мы выбираем выпуски Минфина и эмитентов высокого кредитного качества, возлагая при этом надежду на принятие поправок о льготном налогообложении корпоративных бумаг до конца 2017 года.



Разумным вариантом для клиентов, предпочитающих неактивные (квазидепозитные и квазипенсионные) инвестиции в рублях, — на наш взгляд, являются «инфляционные ОФЗ». Предлагая оптимальный баланс риска и доходности, на длинном временном интервале они способны транслировать негативные тренды в экономике в доходность, тем самым смягчая последствия пессимистичного сценария, — в случае его реализации. В благоприятных экономических условиях доходность этих бумаг останется выше инфляции, а высокая ликвидность инструмента оставит пространство для стратегического маневра.



Отпуск для евро



В оценке перспектив вложений в евро мы находимся в стане умеренных пессимистов: не ставим под сомнение начало цикла укрепления доллара и высокие политические риски еврозоны на фоне выборов 2017 году в Германии, Франции, Нидерландах, а также другие негативные факторы. При этом полагаем, что эффект от повышения ставки ФРС в декабре, а также одно из возможных повышений в 2017 году, уже заложены в котировки пары евро/доллар. В результате, в наших прогнозах на следующий год движение курса евро ниже паритета не будет глубоким и продолжительным, а существенные отклонения будут носить краткосрочный характер.



Оценивая эффективность инвестиций в евро в долгосрочной перспективе, необходимо принять во внимание неотвратимое начало цикла повышения ставок в еврозоне, а также степень заинтересованности экономики США в резком укреплении доллара. Мы не ожидаем, что долгосрочные евро-инвестиции будут популярны у российских клиентов в предстоящем году, учитывая узкий ассортимент инструментария в евро, предлагаемого на российском рынке инвесторам, и низкую или ультранизкую доходность вложений.



Швейцарский франк приобретает популярность среди инвесторов еврозоны, поскольку нивелирует большую часть политических рисков, сопряженных с инвестициями в евро. Мы склонны согласиться с этим положением. Однако рекомендуем учитывать нетипичную для мировых центральных банков денежно-кредитную политику Швейцарского Национального Банка.



«В домике»



Инвестиции в недвижимость на фоне текущих демографических трендов, включая урбанизацию и миграцию, к тому же с использованием заемных средств в условиях ультранизких процентных ставок, ожиданий кризисных явлений на мировых финансовых рынках, являются важной составляющей текущего портфеля российского клиента Private Banking.



Мы доверяем прогнозам аналитиков, предрекающих устойчивый рост цен на недвижимость в Европе и Северной Америке – выше 3-4% в год. Однако в случае с вложениями непосредственно в объекты предлагаем скорректировать ожидания доходности на «прочие хлопоты»: услуги инвестиционных и налоговых консультантов, управляющих объектами и коммунальные услуги, ликвидность при продаже.



В условиях агрессивной рыночной конъюнктуры средняя доходность большей части вложений, скорее всего, окажется менее конкурентной по сравнению с доходностью типовых инструментов, но в будущем может гарантировать дополнительные преимущества, в том числе нефинансового толка.



Фондовые ценности



Мы сознательно избегаем прогнозирования значений фондовых индексов: слишком многофакторным оказывается анализ (нефть, ставки, курс, налоговая реформа, суды и штрафы т.д.) и слишком высока нерыночная составляющая в ценообразовании российских акций. Консервативные инвесторы, вероятно, могут позволить присвоить инвестиционному портфелю некоторую степень риска. Мы же призываем ограничить его бумагами со стабильно высокими дивидендами, включая акции компаний, попадающих под правило 50%-ных дивидендных выплат.



«Золото – деньги. Все остальное – кредит»



Этот раздел колонки можно назвать лирическим отступлением, но он также и для тех, кто в прошлом радикально недоинвестировал в важнейший диверсификатор инвестиционного портфеля состоятельного клиента — золото.



Золото на пороге 2017 года выберут те, кто не только озадачен подарком для своих любимых. Драгоценный актив обратит на себя внимание инвесторов, заботящихся о сохранности сбережений для себя и наследников, но при этом опасающихся любых рисков: нестабильности валюты, обвала котировок акций, высокой инфляции, дефляции и экономической рецессии, социальной и политической нестабильности.



Мы рекомендуем клиентам, принимающим решения об инвестициях в золото принять для себя аксиому: золото — это не доходный инструмент, оно не приносит ни купонов, ни дивидендов, оно — гарантия сохранности сбережений в будущем. Эту часть портфеля, таким образом, нужно принципиально разграничить с другими составляющими инвестиций.



В прогнозировании цен на золото мы также являемся консерваторами и руководствуемся классическим, историческим и эмоциональным подходом к оценке привлекательности этого актива. Таким образом, мы не разделяем модного сейчас мнения о том, что грядущий цикл повышения ставок США резко уменьшит привлекательность сбережений в этом инструменте.



Не отрицая того, что из правил есть исключения, в ожиданиях по золоту мы по-старинке полагаемся на эмпирические закономерности. Исторические же данные, в частности, гласят, что за период с 1970 года — почти полвека, охватывающего все возможные рыночные условия, включая кризисы и эйфорию, — золото никогда не было объектом для игр со ставками.



В качестве доказательства эксперты по золоту указывают на период с 1970 по 1980 годы, когда цена золота взлетела более чем на 2300%, при том что базовая процентная ставка на фоне 6 длинных циклов повышения ставок ФРС по федеральным фондам составила 7,1%. Другой период повышения ставок, близкий к современному, длился с середины 2004 года по середину 2006 года, и в ходе него ФРС ставку повысило более чем впятеро до 5,25% за 17 подходов подряд, — при этом цена золота вновь выросла (+50%).



На основе этих и других циклов изменения ставок аналитики пришли к выводу о том, что золото склонно существенно дорожать во время цикла повышения ставок ФРС. Помимо этой закономерности исследования выявляют правило о моменте целесообразности покупки золота в условиях повышения ставки ФРС США: золото лучше всего ведет себя, когда оно входит в период роста ставок, будучи близко к минимумам, а ставки при этом повышаются постепенно.



Если принять данное положение, а также тот факт, что в 2015-2016 годах золото не входит в цикл повышения ставок ФРС при цене, близкой к основным максимумам (оно прошло пики вблизи 1800 пунктов в 2012 году, и с тех пор потеряло почти 40%), и что грядущий цикл повышения ставок окажется, возможно, самым медленным за всю 100-летнюю историю FOMC, то следующий цикл повышения ставок в США может оказаться весьма благоприятным периодом для золота.



Спор о «точке входа» в золото в настоящее время ведется сосредоточенный. Возможно, действительно, спешить не стоит, и имеет смысл дождаться еще более интересных уровней для формирования позиций. Мы убеждены лишь в том, что в любой период времени место золоту в семейном капитале должно быть.



Новый год – время признаться, что никому из нас, умеренным оптимистам, скептикам, сторонним наблюдателям, не чужд романтизм. Все мы убеждены, что сильные чувства, положительные эмоции, яркие впечатления и благополучие близких дороже любого золота. Конкурса на личную мечту в нашей компании пока нет, но мы искренне надеемся, что все добрые ожидания наших клиентов, коллег и партнеров в следующем году исполнятся с максимальной точностью. Советы от эксперта Private Banking о том, в какие активы стоит вложить свои деньгиВ нашем банке существует прекрасная традиция: каждый год 31 декабря у нас стартует конкурс индивидуальных экономических прогнозов. В нем принимают участие представители департаментов и топ-менеджмент; в него также включен официальный прогноз банка, составленный для финансового планирования бизнеса.Итоги 2016 года уже подведены: точность прогнозов победителей. В этом году победили умеренные оптимисты, и это, как верно подметили организаторы конкурса, — очень хорошо. Но интересно то, что позитив победителей не дотянул до фактических рекордов рынка (курс рубля/корзина, нефть, индекс ММВБ и другое): отклонение в меньшую сторону составило почти по 4%, в среднем по участникам — приближается к 6%.Главная интрига прогнозов 2017 года заключается в том, насколько устойчивым окажется позитив коллег относительно будущего мировой и российской экономики, насколько самые оптимистичные из нас посчитали изменения трендов 2016 года закономерными событиями, а кто оценил их как совокупность счастливых случайностей.Прогнозы Private Banking на следующие 12 месяцев будут сдержанно-оптимистичны. Движения финансовых и товарных рынков, скорее всего, сохранят короткий и высоковолатильный характер. Поэтому в инвестиционных стратегиях мы сохраним приверженность умеренным, консервативным оценкам, с проекцией контуров 2017 года на долговременную перспективу.Сбережение и защита инвестиций является главным лейтмотивом финансового планирования в 2017 году и дальше, — в приоритет стремлению к сверхдоходности.Наши базовые ожидания строятся на том, что ужесточение кредитно-денежной политики ФРС США может оказать негативное воздействие на переоцененные рынки акций и облигаций. Мы принимаем во внимание ожидания участников рынка относительно будущей денежно-кредитной политики мировых Центральных банков, действий ОПЕК и изменений государственной экономической политики США. Но не будем закладывать в долгосрочные планы параметры, которые, на текущий момент являются неочевидными. Рыночные ожидания могут послужить хорошим инструментом для выбора «точки входа», чтобы повысить общую эффективность вложений в инструмент, но не самого инструмента.В активах, альтернативных банковским депозитам, в 2017 году мы отдадим предпочтение коротким и среднесрочным облигациям, со стратегией «до погашения». Долгосрочные облигации — в случае, когда инвестор готов удлинить горизонт инвестирования, чтобы зафиксировать более интересную доходность, — будем предлагать исключительно инвестиционного качества.В прогнозах по российскому рынку мы опираемся на три основных положения. Во-первых, цены на нефть сохранят волатильность (даже если члены картеля окажутся на редкость дисциплинированными). Во-вторых, бюджету РФ при ценах на нефть, соответствующих официальному прогнозу, потребуется более слабый рубль. И в-третьих, президентские выборы-2018 и навес запланированных на 2017 год размещений государственных облигаций потребуют поддержания доверия населения и иностранных инвесторов к российской экономике и рублю.Пополнение золото-валютных резервов Банка России и Резервного фонда, увеличение государственных расходов являются высоковероятными событиями. А смягчение или снятие внешних экономических ограничений, стабилизация цен на нефть выше $60-70 за баррель долговременно, — менее вероятны.Как сберечь в рубляхРублевые инвестиции показали в этом году максимальные доходности среди конкурентов. В 2017 году, в отсутствие непредвиденных ситуаций на мировых рынках, они, вероятно, останутся одними из популярных на emerging markets. Масштабные размещения Минфина на внешнем и внутреннем рынках в 2017 году, включая «народные» облигации, при этом будут способствовать поддержанию властями имиджа российского долгового рынка как инвестиционно-привлекательного.Мы ориентируем клиентов на умеренное снижение курса национальной валюты и рублевых процентных ставок. Оценивая среднесрочные рублевые инструменты, мы учитываем, помимо девальвации, риски возникновения негативных внешнеэкономических и макро-тенденций. В линейке рублевых бумаг для консервативного инвестора мы выбираем выпуски Минфина и эмитентов высокого кредитного качества, возлагая при этом надежду на принятие поправок о льготном налогообложении корпоративных бумаг до конца 2017 года.Разумным вариантом для клиентов, предпочитающих неактивные (квазидепозитные и квазипенсионные) инвестиции в рублях, — на наш взгляд, являются «инфляционные ОФЗ». Предлагая оптимальный баланс риска и доходности, на длинном временном интервале они способны транслировать негативные тренды в экономике в доходность, тем самым смягчая последствия пессимистичного сценария, — в случае его реализации. В благоприятных экономических условиях доходность этих бумаг останется выше инфляции, а высокая ликвидность инструмента оставит пространство для стратегического маневра.Отпуск для евроВ оценке перспектив вложений в евро мы находимся в стане умеренных пессимистов: не ставим под сомнение начало цикла укрепления доллара и высокие политические риски еврозоны на фоне выборов 2017 году в Германии, Франции, Нидерландах, а также другие негативные факторы. При этом полагаем, что эффект от повышения ставки ФРС в декабре, а также одно из возможных повышений в 2017 году, уже заложены в котировки пары евро/доллар. В результате, в наших прогнозах на следующий год движение курса евро ниже паритета не будет глубоким и продолжительным, а существенные отклонения будут носить краткосрочный характер.Оценивая эффективность инвестиций в евро в долгосрочной перспективе, необходимо принять во внимание неотвратимое начало цикла повышения ставок в еврозоне, а также степень заинтересованности экономики США в резком укреплении доллара. Мы не ожидаем, что долгосрочные евро-инвестиции будут популярны у российских клиентов в предстоящем году, учитывая узкий ассортимент инструментария в евро, предлагаемого на российском рынке инвесторам, и низкую или ультранизкую доходность вложений.Швейцарский франк приобретает популярность среди инвесторов еврозоны, поскольку нивелирует большую часть политических рисков, сопряженных с инвестициями в евро. Мы склонны согласиться с этим положением. Однако рекомендуем учитывать нетипичную для мировых центральных банков денежно-кредитную политику Швейцарского Национального Банка.«В домике»Инвестиции в недвижимость на фоне текущих демографических трендов, включая урбанизацию и миграцию, к тому же с использованием заемных средств в условиях ультранизких процентных ставок, ожиданий кризисных явлений на мировых финансовых рынках, являются важной составляющей текущего портфеля российского клиента Private Banking.Мы доверяем прогнозам аналитиков, предрекающих устойчивый рост цен на недвижимость в Европе и Северной Америке – выше 3-4% в год. Однако в случае с вложениями непосредственно в объекты предлагаем скорректировать ожидания доходности на «прочие хлопоты»: услуги инвестиционных и налоговых консультантов, управляющих объектами и коммунальные услуги, ликвидность при продаже.В условиях агрессивной рыночной конъюнктуры средняя доходность большей части вложений, скорее всего, окажется менее конкурентной по сравнению с доходностью типовых инструментов, но в будущем может гарантировать дополнительные преимущества, в том числе нефинансового толка.Фондовые ценностиМы сознательно избегаем прогнозирования значений фондовых индексов: слишком многофакторным оказывается анализ (нефть, ставки, курс, налоговая реформа, суды и штрафы т.д.) и слишком высока нерыночная составляющая в ценообразовании российских акций. Консервативные инвесторы, вероятно, могут позволить присвоить инвестиционному портфелю некоторую степень риска. Мы же призываем ограничить его бумагами со стабильно высокими дивидендами, включая акции компаний, попадающих под правило 50%-ных дивидендных выплат.«Золото – деньги. Все остальное – кредит»Этот раздел колонки можно назвать лирическим отступлением, но он также и для тех, кто в прошлом радикально недоинвестировал в важнейший диверсификатор инвестиционного портфеля состоятельного клиента — золото.Золото на пороге 2017 года выберут те, кто не только озадачен подарком для своих любимых. Драгоценный актив обратит на себя внимание инвесторов, заботящихся о сохранности сбережений для себя и наследников, но при этом опасающихся любых рисков: нестабильности валюты, обвала котировок акций, высокой инфляции, дефляции и экономической рецессии, социальной и политической нестабильности.Мы рекомендуем клиентам, принимающим решения об инвестициях в золото принять для себя аксиому: золото — это не доходный инструмент, оно не приносит ни купонов, ни дивидендов, оно — гарантия сохранности сбережений в будущем. Эту часть портфеля, таким образом, нужно принципиально разграничить с другими составляющими инвестиций.В прогнозировании цен на золото мы также являемся консерваторами и руководствуемся классическим, историческим и эмоциональным подходом к оценке привлекательности этого актива. Таким образом, мы не разделяем модного сейчас мнения о том, что грядущий цикл повышения ставок США резко уменьшит привлекательность сбережений в этом инструменте.Не отрицая того, что из правил есть исключения, в ожиданиях по золоту мы по-старинке полагаемся на эмпирические закономерности. Исторические же данные, в частности, гласят, что за период с 1970 года — почти полвека, охватывающего все возможные рыночные условия, включая кризисы и эйфорию, — золото никогда не было объектом для игр со ставками.В качестве доказательства эксперты по золоту указывают на период с 1970 по 1980 годы, когда цена золота взлетела более чем на 2300%, при том что базовая процентная ставка на фоне 6 длинных циклов повышения ставок ФРС по федеральным фондам составила 7,1%. Другой период повышения ставок, близкий к современному, длился с середины 2004 года по середину 2006 года, и в ходе него ФРС ставку повысило более чем впятеро до 5,25% за 17 подходов подряд, — при этом цена золота вновь выросла (+50%).На основе этих и других циклов изменения ставок аналитики пришли к выводу о том, что золото склонно существенно дорожать во время цикла повышения ставок ФРС. Помимо этой закономерности исследования выявляют правило о моменте целесообразности покупки золота в условиях повышения ставки ФРС США: золото лучше всего ведет себя, когда оно входит в период роста ставок, будучи близко к минимумам, а ставки при этом повышаются постепенно.Если принять данное положение, а также тот факт, что в 2015-2016 годах золото не входит в цикл повышения ставок ФРС при цене, близкой к основным максимумам (оно прошло пики вблизи 1800 пунктов в 2012 году, и с тех пор потеряло почти 40%), и что грядущий цикл повышения ставок окажется, возможно, самым медленным за всю 100-летнюю историю FOMC, то следующий цикл повышения ставок в США может оказаться весьма благоприятным периодом для золота.Спор о «точке входа» в золото в настоящее время ведется сосредоточенный. Возможно, действительно, спешить не стоит, и имеет смысл дождаться еще более интересных уровней для формирования позиций. Мы убеждены лишь в том, что в любой период времени место золоту в семейном капитале должно быть.Новый год – время признаться, что никому из нас, умеренным оптимистам, скептикам, сторонним наблюдателям, не чужд романтизм. Все мы убеждены, что сильные чувства, положительные эмоции, яркие впечатления и благополучие близких дороже любого золота. Конкурса на личную мечту в нашей компании пока нет, но мы искренне надеемся, что все добрые ожидания наших клиентов, коллег и партнеров в следующем году исполнятся с максимальной точностью.

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