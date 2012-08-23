Temo58 Интересующийся

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55 или 85: сколько будет стоить доллар в 2017 году?



Консенсус-прогноз экономистов о цене барреля и курсе рубля в 2017 году

По мнению экономистов и аналитиков, опрошенных Forbes, средняя цена барреля Brent в 2017 году будет равна $54,1, а доллар будет стоить 63,1 рубля. При этом в следующему году сохранится сильная волатильность на нефтяном и валютном рынках, уверены эксперты.



Дорогой баррель



Только 8 из 30 опрошенных экспертов полагают, что среднегодовая цена на нефть в 2017 году будет выше текущей ($56 за баррель), остальные уверены, что она останется на том же уровне или будет ниже. Есть два наиболее существенных фактора, которые влияют на динамику нефтяных цен, — избыток предложения и курс доллара, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Прохорова. Состояние рынка нефти будет постепенно стабилизироваться благодаря договоренностям ОПЕК и росту спроса — это будет толкать цены вверх. Но доллар продолжит укрепляться к мировым валютам на фоне ужесточения монетарной политики ФРС — это может негативно отразиться на нефтяных котировках, ведь сырьевые товары номинированы в долларах и при его росте становятся более дорогими для покупателей, использующих другие валюты.



Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой называет одним из главных рисков для цен на нефть неполное выполнение договоренностей ОПЕК. Этого же опасаются почти все опрошенные эксперты. Если 2016 год прошел под знаком словесных интервенций ОПЕК, то следующий год будет посвящен критике того, как будут исполняться достигнутые договоренности картеля и других стран-производителей, полагают аналитик Arbat Capital Виталий Громадин и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. «При этом в следующем году рынок действительно будет ближе к балансу, так как спрос в мире продолжает расти высокими темпами, а потенциал увеличения добычи в таких странах, как Россия, Иран и Саудовская Аравия, ограничен после яростной гонки этого года», — написали они.



Другой риск — добыча нефти в США; ее объем сокращался, когда цены были низкими, но может начать расти при их восстановлении. Уже текущие цены на нефть создают условия для увеличения количества активных буровых скважин в США, что выводит из комы сланцевые компании, говорит главный аналитик банка «Глобэкс» (группа ВЭБ) Виктор Веселов. «Кроме того, если избранный президент США откроет федеральные земли и воды для бурения нефтеносных скважин, то это увеличит производство нефти, что в будущем приведет к насыщению рынка и постепенному снижению цены на горючее», — добавляет он.



Все эти факторы приведут в высокой волатильности в течение года, полагают опрошенные эксперты. В первом полугодии 2017 года — по мере перехода от слов о сокращении производства к делу — нефтяные цены способны в моменте вырасти до $60-65 за баррель, говорит начальник управления по инвестиционным продуктам КИТ Финанс Брокер Юрий Архангельский. «Но при таком развитии событий во втором полугодии могут оживиться сланцевые производители, что вернет котировки к $45-50 за баррель», — добавляет он. Веселов из «Глобэкса» полагает, что котировки могут вырасти и до $70. А главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин не исключает падения и до $40 за баррель.







А что с рублем?



Большинство экономистов и аналитиков (24 из 30), опрошенных Forbes, полагают, что среднегодовая стоимость доллара будет выше текущего уровня в 61 рубль. При этом две трети экспертов полагают, что его значение не превысит 65 рублей.



Курс рубля нашел новое равновесие в последние месяцы, говорит Кузьмин из «Ренессанс Капитала». Это связано в первую очередь не с динамикой нефтяных цен, а с резким сокращением оттока капитала, уверен он. «По нашим оценкам, отток капитала из России в 2016-2017 годах суммарно составит около $30 млрд по сравнению со $190 млрд в предыдущие два года», — добавляет Кузьмин.



В уходящем году главным фактором стабильности рубля было улучшение показателей финансового счета благодаря тому, что российские активы стали интересными для нерезидентов, добавляет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. Курс теперь реагирует либо на сильные движения нефти, либо на серьезные изменения ожиданий, а умеренные колебания нефтяных цен воспринимаются рынком спокойно, говорит он.



«В 2017 году российские активы сохранят привлекательность. Возобновление роста экономики будет сопровождается притоком инвестиций и наращиванием потребления, а значит, и импорта. Поэтому, несмотря на ожидаемый подъем цен на нефть, счет текущих операций останется низким», — добавляет Брагин. Еще одним сдерживающим фактором для рубля будет служить уже высокая доля иностранных инвесторов в российских активах.



Кроме того, более сильному укреплению рубля будет препятствовать Банк России, считает главный экономист по России Credit Suisse Алексей Погорелов. По его мнению, «ЦБ будет готов начать пополнять резервы, покупая валюту с рынка, уже в первом квартале, если рубль приблизится к уровню 57 за доллар».



Но и ниже 65-70 рублей за доллар курс не упадет благодаря высоким реальным ставкам, добавляет Погорелов. «В относительном выражении рубль выглядит привлекательно против валют развивающихся рынков с большим дефицитом текущего счета (в нашем регионе это турецкая лира и южноафриканский ранд), а также против низкодоходных валют развитых стран (евро, йена и швейцарский франк)», — говорит Погорелов.



При этом Дэвид Коль, главный стратег по валютам Julius Baer, напоминает о традиционно высокой волатильности обменного курса доллара к рублю. По его мнению, на максимуме доллар может достигать в 2017 году отметки 85 рублей, а на минимуме – 58 рублей. Волатильность будет обусловлена динамикой цен на нефть и внешними факторами, а также значительной сезонностью текущего счета платежного баланса, говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Егор Сусин. Консенсус-прогноз экономистов о цене барреля и курсе рубля в 2017 годуПо мнению экономистов и аналитиков, опрошенных Forbes, средняя цена барреля Brent в 2017 году будет равна $54,1, а доллар будет стоить 63,1 рубля. При этом в следующему году сохранится сильная волатильность на нефтяном и валютном рынках, уверены эксперты.Дорогой баррельТолько 8 из 30 опрошенных экспертов полагают, что среднегодовая цена на нефть в 2017 году будет выше текущей ($56 за баррель), остальные уверены, что она останется на том же уровне или будет ниже. Есть два наиболее существенных фактора, которые влияют на динамику нефтяных цен, — избыток предложения и курс доллара, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Прохорова. Состояние рынка нефти будет постепенно стабилизироваться благодаря договоренностям ОПЕК и росту спроса — это будет толкать цены вверх. Но доллар продолжит укрепляться к мировым валютам на фоне ужесточения монетарной политики ФРС — это может негативно отразиться на нефтяных котировках, ведь сырьевые товары номинированы в долларах и при его росте становятся более дорогими для покупателей, использующих другие валюты.Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой называет одним из главных рисков для цен на нефть неполное выполнение договоренностей ОПЕК. Этого же опасаются почти все опрошенные эксперты. Если 2016 год прошел под знаком словесных интервенций ОПЕК, то следующий год будет посвящен критике того, как будут исполняться достигнутые договоренности картеля и других стран-производителей, полагают аналитик Arbat Capital Виталий Громадин и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. «При этом в следующем году рынок действительно будет ближе к балансу, так как спрос в мире продолжает расти высокими темпами, а потенциал увеличения добычи в таких странах, как Россия, Иран и Саудовская Аравия, ограничен после яростной гонки этого года», — написали они.Другой риск — добыча нефти в США; ее объем сокращался, когда цены были низкими, но может начать расти при их восстановлении. Уже текущие цены на нефть создают условия для увеличения количества активных буровых скважин в США, что выводит из комы сланцевые компании, говорит главный аналитик банка «Глобэкс» (группа ВЭБ) Виктор Веселов. «Кроме того, если избранный президент США откроет федеральные земли и воды для бурения нефтеносных скважин, то это увеличит производство нефти, что в будущем приведет к насыщению рынка и постепенному снижению цены на горючее», — добавляет он.Все эти факторы приведут в высокой волатильности в течение года, полагают опрошенные эксперты. В первом полугодии 2017 года — по мере перехода от слов о сокращении производства к делу — нефтяные цены способны в моменте вырасти до $60-65 за баррель, говорит начальник управления по инвестиционным продуктам КИТ Финанс Брокер Юрий Архангельский. «Но при таком развитии событий во втором полугодии могут оживиться сланцевые производители, что вернет котировки к $45-50 за баррель», — добавляет он. Веселов из «Глобэкса» полагает, что котировки могут вырасти и до $70. А главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин не исключает падения и до $40 за баррель.А что с рублем?Большинство экономистов и аналитиков (24 из 30), опрошенных Forbes, полагают, что среднегодовая стоимость доллара будет выше текущего уровня в 61 рубль. При этом две трети экспертов полагают, что его значение не превысит 65 рублей.Курс рубля нашел новое равновесие в последние месяцы, говорит Кузьмин из «Ренессанс Капитала». Это связано в первую очередь не с динамикой нефтяных цен, а с резким сокращением оттока капитала, уверен он. «По нашим оценкам, отток капитала из России в 2016-2017 годах суммарно составит около $30 млрд по сравнению со $190 млрд в предыдущие два года», — добавляет Кузьмин.В уходящем году главным фактором стабильности рубля было улучшение показателей финансового счета благодаря тому, что российские активы стали интересными для нерезидентов, добавляет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. Курс теперь реагирует либо на сильные движения нефти, либо на серьезные изменения ожиданий, а умеренные колебания нефтяных цен воспринимаются рынком спокойно, говорит он.«В 2017 году российские активы сохранят привлекательность. Возобновление роста экономики будет сопровождается притоком инвестиций и наращиванием потребления, а значит, и импорта. Поэтому, несмотря на ожидаемый подъем цен на нефть, счет текущих операций останется низким», — добавляет Брагин. Еще одним сдерживающим фактором для рубля будет служить уже высокая доля иностранных инвесторов в российских активах.Кроме того, более сильному укреплению рубля будет препятствовать Банк России, считает главный экономист по России Credit Suisse Алексей Погорелов. По его мнению, «ЦБ будет готов начать пополнять резервы, покупая валюту с рынка, уже в первом квартале, если рубль приблизится к уровню 57 за доллар».Но и ниже 65-70 рублей за доллар курс не упадет благодаря высоким реальным ставкам, добавляет Погорелов. «В относительном выражении рубль выглядит привлекательно против валют развивающихся рынков с большим дефицитом текущего счета (в нашем регионе это турецкая лира и южноафриканский ранд), а также против низкодоходных валют развитых стран (евро, йена и швейцарский франк)», — говорит Погорелов.При этом Дэвид Коль, главный стратег по валютам Julius Baer, напоминает о традиционно высокой волатильности обменного курса доллара к рублю. По его мнению, на максимуме доллар может достигать в 2017 году отметки 85 рублей, а на минимуме – 58 рублей. Волатильность будет обусловлена динамикой цен на нефть и внешними факторами, а также значительной сезонностью текущего счета платежного баланса, говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Егор Сусин.

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