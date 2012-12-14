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Apple вновь возглавила рейтинг 50 самых инновационных компаний мира

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Старый Сегодня, 01:09
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 65
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Apple вновь возглавила рейтинг 50 самых инновационных компаний мира



Производитель iPhone и iPad является бессменным лидером в рейтинге глобальных инновационных компаний BCG с 2005 года
В четверку лидеров ежегодного рейтинга также вошли Google, Tesla и Microsoft. Пятое место, которое ранее занимала группа Samsung, в этом году досталось Amazon. В десятку лучших в этом году вошли Netflix и Facebook.

В списке The Boston Consulting Group (BCG) — 10 новых участников Uber, Airbnb, Under Armour, Regeneron, Expedia, SpaceX, Hilton, NTT Docomo, Orange, BMS.

Больше всего инновационных компаний-лидеров располагается в США (34 из 50), на втором месте — страны Европы (10). BCG cоставляет рейтинг самых инновационных компаний на основе опроса более 1500 топ-менеджеров из компаний разных стран мира. «Даже в более традиционных секторах технологии становятся ключевым фактором, отношение к внешним изобретениям как к „чужим» может оказаться фатальным», — считает партнёр BCG и соавтор отчёта Эндрю Тэйлор.

По данным исследования BCG, разница между наиболее активными новаторами и отстающими компаниями заключается именно в поиске внешних разработок. Активные новаторы реализуют более аналитический подход: 65 % новых идей им удаётся найти благодаря социальным сетям и анализу больших данных (по сравнению лишь с 14 % у неактивных новаторов). Самые успешные новаторы находят стратегический баланс между внутренними и внешними инновациями, и они эффективны в поиске и сканировании внешних идей: они действуют молниеносно, внедряя их в своих компаниях, отмечает Тэйлор.

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Temo58 на форуме  
Старый Сегодня, 01:15
#2
Любитель
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 704
Благодарностей: 95
КП: 0.135
Re: Apple вновь возглавила рейтинг 50 самых инновационных компаний мира
Согласно таблицы не вновь возглавили а остались первыми.
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kuz9 вне форума  
Старый Сегодня, 01:20
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 65
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Автор темы Re: Apple вновь возглавила рейтинг 50 самых инновационных компаний мира
Цитата:
Сообщение от kuz9 Посмотреть сообщение
Согласно таблицы не вновь возглавили а остались первыми.
по мне дак лучше техника самсунг на много качественей стала,думаю в 2017 году еще проявят себя и составят достойную конкуренцию аппел
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