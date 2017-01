Temo58 Интересующийся

Apple вновь возглавила рейтинг 50 самых инновационных компаний мира





Производитель iPhone и iPad является бессменным лидером в рейтинге глобальных инновационных компаний BCG с 2005 года

В четверку лидеров ежегодного рейтинга также вошли Google, Tesla и Microsoft. Пятое место, которое ранее занимала группа Samsung, в этом году досталось Amazon. В десятку лучших в этом году вошли Netflix и Facebook.



В списке The Boston Consulting Group (BCG) — 10 новых участников Uber, Airbnb, Under Armour, Regeneron, Expedia, SpaceX, Hilton, NTT Docomo, Orange, BMS.



Больше всего инновационных компаний-лидеров располагается в США (34 из 50), на втором месте — страны Европы (10). BCG cоставляет рейтинг самых инновационных компаний на основе опроса более 1500 топ-менеджеров из компаний разных стран мира. «Даже в более традиционных секторах технологии становятся ключевым фактором, отношение к внешним изобретениям как к „чужим» может оказаться фатальным», — считает партнёр BCG и соавтор отчёта Эндрю Тэйлор.



По данным исследования BCG, разница между наиболее активными новаторами и отстающими компаниями заключается именно в поиске внешних разработок. Активные новаторы реализуют более аналитический подход: 65 % новых идей им удаётся найти благодаря социальным сетям и анализу больших данных (по сравнению лишь с 14 % у неактивных новаторов). Самые успешные новаторы находят стратегический баланс между внутренними и внешними инновациями, и они эффективны в поиске и сканировании внешних идей: они действуют молниеносно, внедряя их в своих компаниях, отмечает Тэйлор.



