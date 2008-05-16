OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,740 Благодарностей: 550 КП: 0.109

Как не попасть в тюрьму работая в Сбербанке



В СМИ России попала история о некой Светлане Пешковой, которая устроилась колл-операционистом в местное отделение Сбербанка в Воронеже чуть более одного года назад.



И женщину сразу обманули на зарплате: - обещали платить более 25 тыс. руб. и за них она и расписывалась в ведомости, а по факту в руки, стала получать не более 18 тыс. руб. Сначала жаловаться она не стала - в стране и так кризис и за работу держалась до последнего, так как жила без мужа и с сыном-подростком. Но сами понимаете, что для Воронежа эти 18 тыс. просто слезы, причем на двоих.



Обязанности оператора колл-центра не очень замысловатые - в основном требуется подтверждать информацию или не подтверждать её. Впрочем, есть в этой работе и неприятные моменты - это разговоры со всякого рода мошенниками. Скажем, например, мошенник взламывает чужой интернет-банкинг, но чтобы перевести деньги оттуда себе на карту он делает звонок в Сбербанк и тут Светлана, получая от него неверные данные, просто отключалась от связи и конечно, улов мошенника слетал с крючка. Всё строго по-инструкции.



Но вот в один наверное не из самых прекрасных дней кто-то из сотрудников Сбера "сдал" информацию о ней мошенникам, причем полностью. Те в свою очередь начали донимать её по Скайпу и в Одноклассниках. Упрашивали не обращать особого внимания на точность информации, если будут звонки насчет переводов с карты на карту, мол все равно ж никто не проверяет. В ответ обещали щедрое вознаграждение - до 100 тыс. руб. В итоге дошло даже до личного общения в одним из аферистов на улице, который между прочим представился сотрудником Росгвардии, правда без предъявления удостоверения.



Светлана вынуждена была обратиться в службу безопасности банка, для которой она в письменном виде изложила все подробности этого шантажа со стороны неизвестных ей лиц. Но СБ воронежского Сбера не смогла предложить ничего лучшего как написать заявление об увольнении. И это несмотря на то, что она изложила всё в деталях и даже с указанием некоторых конкретных фамилий - казалось бы чего проще? Все нити в руки, только распутать и схватить за руку плохих людишек, но в жизни оказалось всё сложнее и даже "родное" СБ не помогло.



А тут еще при увольнении ей не выдали окончательный расчет и пришлось писать заявление в Трудовую инспекцию. Ну там быстро выяснили, что оказывается Пешкову никак официально на эту должность и не оформляли. В службе персонала Сбера на неё не нашли каких-либо данных. Светлане пришлось из-за недоплаченных денег и не выданного расчета дойти до суда, но суд заволокитил это дело и итоге указал, что, а сроки подачи иска уже и прошли. Точка.



А еще Светлана призналась журналистам, что в Сбере существует "очередь на увольнение", потому как туда берут потоком людей с улицы и текучка кадров очень сильная. Занимать место в этой очереди надо у своего начальника и за несколько месяцев до ухода с места работы. Ну и "мертвые души" так как целые новые группы набирают вместо них. "Мертвые" просто не ходят на работу, хотя оформлены там официально. И деньги за них кто-то получает, потому и не доплачивали Светлане обещанное. Ну а "органы" пока дремлют.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58769a6f5f6cd В СМИ России попала история о некой Светлане Пешковой, которая устроилась колл-операционистом в местное отделение Сбербанка в Воронеже чуть более одного года назад.И женщину сразу обманули на зарплате: - обещали платить более 25 тыс. руб. и за них она и расписывалась в ведомости, а по факту в руки, стала получать не более 18 тыс. руб. Сначала жаловаться она не стала - в стране и так кризис и за работу держалась до последнего, так как жила без мужа и с сыном-подростком. Но сами понимаете, что для Воронежа эти 18 тыс. просто слезы, причем на двоих.Обязанности оператора колл-центра не очень замысловатые - в основном требуется подтверждать информацию или не подтверждать её. Впрочем, есть в этой работе и неприятные моменты - это разговоры со всякого рода мошенниками. Скажем, например, мошенник взламывает чужой интернет-банкинг, но чтобы перевести деньги оттуда себе на карту он делает звонок в Сбербанк и тут Светлана, получая от него неверные данные, просто отключалась от связи и конечно, улов мошенника слетал с крючка. Всё строго по-инструкции.Но вот в один наверное не из самых прекрасных дней кто-то из сотрудников Сбера "сдал" информацию о ней мошенникам, причем полностью. Те в свою очередь начали донимать её по Скайпу и в Одноклассниках. Упрашивали не обращать особого внимания на точность информации, если будут звонки насчет переводов с карты на карту, мол все равно ж никто не проверяет. В ответ обещали щедрое вознаграждение - до 100 тыс. руб. В итоге дошло даже до личного общения в одним из аферистов на улице, который между прочим представился сотрудником Росгвардии, правда без предъявления удостоверения.Светлана вынуждена была обратиться в службу безопасности банка, для которой она в письменном виде изложила все подробности этого шантажа со стороны неизвестных ей лиц. Но СБ воронежского Сбера не смогла предложить ничего лучшего как написать заявление об увольнении. И это несмотря на то, что она изложила всё в деталях и даже с указанием некоторых конкретных фамилий - казалось бы чего проще? Все нити в руки, только распутать и схватить за руку плохих людишек, но в жизни оказалось всё сложнее и даже "родное" СБ не помогло.А тут еще при увольнении ей не выдали окончательный расчет и пришлось писать заявление в Трудовую инспекцию. Ну там быстро выяснили, что оказывается Пешкову никак официально на эту должность и не оформляли. В службе персонала Сбера на неё не нашли каких-либо данных. Светлане пришлось из-за недоплаченных денег и не выданного расчета дойти до суда, но суд заволокитил это дело и итоге указал, что, а сроки подачи иска уже и прошли. Точка.А еще Светлана призналась журналистам, что в Сбере существует "очередь на увольнение", потому как туда берут потоком людей с улицы и текучка кадров очень сильная. Занимать место в этой очереди надо у своего начальника и за несколько месяцев до ухода с места работы. Ну и "мертвые души" так как целые новые группы набирают вместо них. "Мертвые" просто не ходят на работу, хотя оформлены там официально. И деньги за них кто-то получает, потому и не доплачивали Светлане обещанное. Ну а "органы" пока дремлют.Специально для mmgp.ru

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