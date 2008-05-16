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Как не попасть в тюрьму работая в Сбербанке

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Старый Сегодня, 00:52
#1
Премиум
 
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Пол: Мужской
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Регистрация: 16.11.2015
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Как не попасть в тюрьму работая в Сбербанке


В СМИ России попала история о некой Светлане Пешковой, которая устроилась колл-операционистом в местное отделение Сбербанка в Воронеже чуть более одного года назад.

И женщину сразу обманули на зарплате: - обещали платить более 25 тыс. руб. и за них она и расписывалась в ведомости, а по факту в руки, стала получать не более 18 тыс. руб. Сначала жаловаться она не стала - в стране и так кризис и за работу держалась до последнего, так как жила без мужа и с сыном-подростком. Но сами понимаете, что для Воронежа эти 18 тыс. просто слезы, причем на двоих.

Обязанности оператора колл-центра не очень замысловатые - в основном требуется подтверждать информацию или не подтверждать её. Впрочем, есть в этой работе и неприятные моменты - это разговоры со всякого рода мошенниками. Скажем, например, мошенник взламывает чужой интернет-банкинг, но чтобы перевести деньги оттуда себе на карту он делает звонок в Сбербанк и тут Светлана, получая от него неверные данные, просто отключалась от связи и конечно, улов мошенника слетал с крючка. Всё строго по-инструкции.

Но вот в один наверное не из самых прекрасных дней кто-то из сотрудников Сбера "сдал" информацию о ней мошенникам, причем полностью. Те в свою очередь начали донимать её по Скайпу и в Одноклассниках. Упрашивали не обращать особого внимания на точность информации, если будут звонки насчет переводов с карты на карту, мол все равно ж никто не проверяет. В ответ обещали щедрое вознаграждение - до 100 тыс. руб. В итоге дошло даже до личного общения в одним из аферистов на улице, который между прочим представился сотрудником Росгвардии, правда без предъявления удостоверения.

Светлана вынуждена была обратиться в службу безопасности банка, для которой она в письменном виде изложила все подробности этого шантажа со стороны неизвестных ей лиц. Но СБ воронежского Сбера не смогла предложить ничего лучшего как написать заявление об увольнении. И это несмотря на то, что она изложила всё в деталях и даже с указанием некоторых конкретных фамилий - казалось бы чего проще? Все нити в руки, только распутать и схватить за руку плохих людишек, но в жизни оказалось всё сложнее и даже "родное" СБ не помогло.

А тут еще при увольнении ей не выдали окончательный расчет и пришлось писать заявление в Трудовую инспекцию. Ну там быстро выяснили, что оказывается Пешкову никак официально на эту должность и не оформляли. В службе персонала Сбера на неё не нашли каких-либо данных. Светлане пришлось из-за недоплаченных денег и не выданного расчета дойти до суда, но суд заволокитил это дело и итоге указал, что, а сроки подачи иска уже и прошли. Точка.

А еще Светлана призналась журналистам, что в Сбере существует "очередь на увольнение", потому как туда берут потоком людей с улицы и текучка кадров очень сильная. Занимать место в этой очереди надо у своего начальника и за несколько месяцев до ухода с места работы. Ну и "мертвые души" так как целые новые группы набирают вместо них. "Мертвые" просто не ходят на работу, хотя оформлены там официально. И деньги за них кто-то получает, потому и не доплачивали Светлане обещанное. Ну а "органы" пока дремлют.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58769a6f5f6cd
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2 раз(а):
Старый Сегодня, 01:07
#2
Любитель
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 704
Благодарностей: 95
КП: 0.135
Re: Как не попасть в тюрьму работая в Сбербанке
История простая до банального, но отчего то именно из за этого и кажется правдивой. Сколько таких «Светлан» еще работают или уже давно были выброшены системой за борт.
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