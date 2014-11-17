Kuli Kuli привлек $4.25 миллиона, чтобы популяризировать морингу в США

Расположенный в Окленде, Калифорния, США, стартап Kuli Kuli получил 4,25 миллиона долларов финансирования в Серии А для того, чтобы сделать морингу, растение с высоким содержанием белка, более популярным продуктом питания в США. Раунда возглавила компания Eighteen94 Capital.
Лиза Кертис, соучредитель Kuli Kuli, во время работы в Нигере в составе Корпуса Мира впервые попробовала морингу, которая богата железом, кальцием и белком. Но по возвращении на родину она не могла найти предложение этого товара в магазинах, поэтому приняла решение учредить в 2011 году компанию, которая ставила бы перед собой две цели: сделать морингу популярной в США и поддержать женщин-фермеров по всему миру.
Kuli Kuli сотрудничает с женщинами, которые занимаются фермерством в Западной Африке, Южной Америке и странах Карибского бассейна, покупая их урожаи моринги по справедливым ценам и оказывая им дополнительную поддержку по выращиванию этих деревьев. На сегодняшний день компания сотрудничает с 800 фермерами и помогла высадить 200 000 деревьев моринги.
У Kuli Kuli есть собственная технология переработки моринги, которая называется "супер еда", позволяющая выпускать плитки, порошки, чай и энергетические напитки из этого растения. Также проводятся конкурсы онлайн-рецептов для того, чтобы привлечь интерес к приготовлению блюд из моринги. В планах компании выпуск новой продукции в течение 2017 года.
По словам Лизы Кертис: "Наша цель - это расширение продаж товаров. Сейчас мы представлены в 3000 магазинах, включая множество специализирующихся на натуральных продуктах наподобие Whole Foods. Но хотелось бы занять нишу и в магазинах, которые занимаются продажами традиционных продуктов."
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru