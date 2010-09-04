Lola для мобильного приложения для путешествий привлекла $15 млн инвестиций

Американская компания Lola из Бостона штат Массачусетс предоставляет сервис для путешествий. Это платформа для пользователей смартфонов, для поездки, поиска отелей, авиабилетов и всего остального в чем они нуждаются, привлекла $15 млн. инвестиций в серии B.
Инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Charles River с участием существующих ранее инвесторов General Catalyst и Accel. Джон Ауэрбах, партнер CRV, присоединится к совету директоров Lola.
Компания планирует использовать привлеченные средства для продолжения разработки своего продукта и маркетинга, для новых версий.
Пол Инглиш является соучредителем и генеральным директором компании Lola. Это туристическая компания, которая предоставляет по запросу персональный сервис для путешествия через приложение в смартфоне. Приложение мгновенно соединяет людей - путешественников с командой консультантов, которые находят отели, места отдыха, заказывают билеты на самолеты и все остальное в чем нуждаются клиенты. Компания имеет партнерские соглашения со многими компаниями, учреждениями и организациями.
Компания в настоящее время завершает выпуск второй версии платформы, которая предложит улучшенный мобильный сервис приложения и искусственный интеллект - рекомендации помощи в поиске гостиниц. Lola запланировала запуск новой платформы весной этого года. Это новый вид туристической компании и удобная платформа для путешествий.
Перевод специально для mmgp.ru