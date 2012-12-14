Платинум Банк признан банкротом

Платинум Банку не удалось достичь положительного значения капитала, в связи с этим он был признан банкротом. Вчера, 10 января на Заседании Правления Нацбанка Украины было принято решение о зачислении данного банка к списку неплатежеспособных. Согласно требований статьи 76 Закона Украины «О деятельности банковских учреждений» данное решение является абсолютно правомерным и необходимым.
Согласно результатов одного из диагностических исследований, которое проводилось в первой половине прошлого года отмечалось, что в Платинум Банке необходимо проводить докапитализацию. В Финучреждении должны были обеспечить положительные значения регулятивного капитала на момент 1 января 2017 года.
При этом, все усилия руководства банка, такие как реструктуризация, проведение мероприятий по докапитализации и пр., так и не удалось достичь положительных значений капитала к началу нового года. В связи с этим руководство Нацбанка приняло решение отнести данный банк к неплатежеспособным финансовым учреждениям.
Как отмечают в НБУ, 97% вкладчиков Платинум Банка (около 197 тысяч физических лиц) смогут полноценно вернуть свои сбережения, на основании условий Фонда гарантирования вкладов в том случае, если их сумма не превышает 200 тысяч гривен.
Специально для mmgp.ru