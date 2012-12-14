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Платинум Банк признан банкротом

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Старый Вчера, 23:15
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 951
Благодарностей: 99
КП: 0.138
Платинум Банк признан банкротом

Платинум Банку не удалось достичь положительного значения капитала, в связи с этим он был признан банкротом. Вчера, 10 января на Заседании Правления Нацбанка Украины было принято решение о зачислении данного банка к списку неплатежеспособных. Согласно требований статьи 76 Закона Украины «О деятельности банковских учреждений» данное решение является абсолютно правомерным и необходимым.

Согласно результатов одного из диагностических исследований, которое проводилось в первой половине прошлого года отмечалось, что в Платинум Банке необходимо проводить докапитализацию. В Финучреждении должны были обеспечить положительные значения регулятивного капитала на момент 1 января 2017 года.

При этом, все усилия руководства банка, такие как реструктуризация, проведение мероприятий по докапитализации и пр., так и не удалось достичь положительных значений капитала к началу нового года. В связи с этим руководство Нацбанка приняло решение отнести данный банк к неплатежеспособным финансовым учреждениям.

Как отмечают в НБУ, 97% вкладчиков Платинум Банка (около 197 тысяч физических лиц) смогут полноценно вернуть свои сбережения, на основании условий Фонда гарантирования вкладов в том случае, если их сумма не превышает 200 тысяч гривен.

Специально для mmgp.ru
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Oliver Frank вне форума  
Старый Вчера, 23:42
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 567
Благодарностей: 35
КП: 0.029
Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Как отмечают в НБУ, 97% вкладчиков Платинум Банка (около 197 тысяч физических лиц) смогут полноценно вернуть свои сбережения, на основании условий Фонда гарантирования вкладов в том случае, если их сумма не превышает 200 тысяч гривен.
Вот вам и ответ по теме, сколько, максимально, можно держать депозит в украинских банках.
__________________
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forfor на форуме  
Старый Сегодня, 00:02
#3
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 711
Благодарностей: 106
КП: 0.119
Re: Платинум Банк признан банкротом
Цитата:
Сообщение от forfor Посмотреть сообщение
Вот вам и ответ по теме, сколько, максимально, можно держать депозит в украинских банках.
Ну у нас побольше но толку то , их же еще получить нужно.
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zarga на форуме  
Старый Сегодня, 00:20
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 55
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Платинум Банк признан банкротом
Еще раз убеждаюсь что самый надежный Банк на данный момент это Сбер Банк
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Temo58 на форуме  
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