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«Билайн» и МТС начали предлагать абонентам микрозаймы

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Старый Вчера, 23:15
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
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Регистрация: 12.01.2016
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«Билайн» и МТС начали предлагать абонентам микрозаймы
11 ЯНВАРЯ, СРЕДА

Мобильные операторы «Билайн» и МТС начали работать с микрофинансовыми компаниями. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что «Билайн» предлагает абонентам микрозаймы в размере от 3 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Они выдаются под 2% в день на срок от семи до 30 дней. Получить средства можно как на телефон, так и на банковскую карту. Ранее этот оператор предлагал клиентам пополнить счет с помощью «Доверительного платежа». В «Вымпелкоме» уточнили, что данный сервис оказывает не сам оператор, а его партнер — ООО «МКК Ваш Успех». «Цель "Вымпелкома" — простимулировать потребление услуг связи через дополнительную возможность пополнения абонентского счета клиента»,— добавил собеседник издания.

По словам представителя МТС, в начале декабря 2016 года оператор стал делать это в рамках пилота. Абоненты могут получать небольшие суммы для пополнения счета на телефоне как на оплату услуг связи, так и на другие сервисы мобильной коммерции. Объемы кредитования в МТС не уточнили, но сказали, что они «небольшие». «В более масштабную стадию проект войдет весной этого года, микрокредиты будут одной из функций единого приложения для финансовых услуг под брендом МТС»,— приводит издание слова представителя МТС.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3188241
NikofAlex вне форума  
Старый Вчера, 23:45
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 567
Благодарностей: 35
КП: 0.029
Re: «Билайн» и МТС начали предлагать абонентам микрозаймы
У операторов, по-моему, статья доходов, непосредственно от связи, находится на последнем месте.
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