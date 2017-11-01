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Zenith Corporation - zenithcorporation.com

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Старый Вчера, 23:06
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,111
Благодарностей: 5,643
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Привет Форумчане, Друзья! Представляю интересный среднепроцентный проект!
старт проекта: 11.01.2017
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте!




Цитата:
Компания ZENITH Corporation была создана в начале 2016 года CEO Вильямом Бёрнсом (William Burns) на волне разнонаправленных тенденций в мире трейдинга. Мало кто оказался готов к резким, и порой непредсказуемым изменениям в геополитических и экономических сферах, вследствие чего многие компании стали терять доходы там, где раньше имели стабильный рост.

В первые месяцы деятельности компании формировалась команда ведущих специалистов, которые возглавили отделы инвестиций по направлениям:

1. Недвижимость. Данный отдел - один из крупнейших в составе ZENITH Corporation, который приносит около 10% совокупной прибыли. Успех данного отдела во многом обусловлен продуманным выбором основных рынков для совершения операций по следующим направлениям:

- инвестиции в строительство новой жилой и коммерческой недвижимости;

- купля-продажа акций и доли в коммерческой недвижимости в крупнейших офисных, торгово-развлекательных и вычислительных центрах мира;

- реконструкция и модернизация недвижимости в соответствии с новейшими требованиями.

2. Электроника и робототехника. Этот отдел изначально возглавлял один из сооснователей ZENITH Corporation, но по мере роста прибыли было принято решение о разделении полномочий. В результате на данный момент вопросами инвестиций занимаются два обособленных подразделения компании.

Вопросами вложений в сферу электронно-вычислительной и робототехники занимается вторая по численности группа специалистов, в ведении которых находится около 15% капитала компании. Они постоянно следят за поведением крупнейших мировых корпораций - Apple, Microsoft, IBM, Sony, Samsung – чтобы вовремя вкладывать средства в покупку акций, их последующую перепродажу для получения прибыли.

3. Интернет и социальные сети – один из наиболее перспективных и прибыльных направлений деятельности компании, который изначально рассматривался в числе базовых во время создания компании ZENITH Corporation. Ответственность экспертов при совершении операций, а также в целом грамотный трейдинг ценными бумагами гигантов рынка – компаний Google, Santander, Cisco, Uber, Facebook, AirBNB и других приносят в среднем около 1% прибыли ежедневно, и более 360% на вложения ежегодно.

Учитывая высокий динамизм в данной отрасли, принято решение инвестировать не более 10% совокупного капитала компании. Это позволяет минимизировать риски потерь, которые могут возникнуть при изменении пользовательских предпочтений. На данный момент рынок далек от наполнения, и перспективы его развития очень велики.

4. Автомобилестроение. Данный отдел, возглавляемый одним из 4 Head-трейдеров, в свою очередь делится по направлениям на собственно создание автомобилей (легковых, грузовых), так и самолетов, суден, специализированной техники и т.д. Потребность в подобной технике постоянно растет, и это направление считается одним из наиболее стабильных в общем портфеле инвестиций компании ZENITH Corporation.

Более рискованными отраслями, которые также лежат в сфере интересов компании ZENITH Corporation, являются сырьевые рынки (нефть, газ, металлы), валютные биржи (Forex). Данные направления развиваются с лета 2016 года, с того момента, как компания полностью окупила изначальные инвестиции, и стала приносить чистую прибыль своим партнерам.

Штат компании, разделенный по 4 направлениям во главе с Head-трейдерами, постоянно увеличивается, ведь с каждым днем мы поглощаем все больше информации относительно деятельности корпораций по всему миру. Это естественный процесс, который свидетельствует лишь об одном: компания ZENITH Corporation – один из ведущих трейдеров современности.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

XXI век - эпоха неограниченных возможностей, и добиться успеха сегодня может каждый. Но настоящими лидерам становятся единицы...

Британская компания ZENITH Corporation работает на международном рынке высокоприбыльных инвестиций, вкладывая средства в наиболее перспективные инструменты: недвижимость, обмен валют, сферу развлечений, рекламный и медиа-бизнес.

Основными направлениями инвестирования эксперты ZENITH Corporation выбрали:

-Торговля акциями ведущих компаний: Apple, Coca Cola, Microsoft, Santander, IBM, Intel, Google, Uber, Cisco.

-Торговля валютными парами и криптовалютой

- HI-Tech недвижимость (с применением технологий «умного дома», инструментов энергосбережения и экономии, которые активно внедряются в Японии, Германии и США);

- альтернативную энергетику (ветрогенерирующие и солнечные электростанции уже обеспечивают свыше 51% энергии в Голландии, и развиваются Бельгии, Германии и России);

- индустрию развлечений (мобильные устройства постепенно вытесняют настольные ПК и ноутбуки, и с каждым днем все больше прибыли достается тем участникам, которые первыми начинают использовать преимущества данного направления.

Упомянутая ранее стратегия максимизации прибыли с сохранением минимальных рисков диктует свои условия в характере инвестирования, и в каждый отдельный проект мы вкладываем не более 5% совокупного фонда инвестиций.

Впрочем, определенные события обуславливают объективное увеличение объема вложений, которое неизменно приводит к росту прибыли. В 2016 году таким событием был выход игры Pokemon Go.

Игра с элементами дополненной реальности Pokemon Go взорвала и без того высокоприбыльный рынок мобильных приложений, попутно принеся инвесторам колоссальные доходы. Только в первую неделю после официального релиза в июле 2016 года, акции компании Niantic (создатели игры) выросли в цене почти на 78%, сами разработчики заработали свыше $14 млн. Даже сегодня, спустя почти полгода, ежедневная прибыль создателей и их партнеров исчисляется десятками миллионов долларов…

Однако эксперты ZENITH Corporation решили использовать все возможности данного направления инвестирования, и помимо покупки акций инициировали также развитие внутреннего мира игры. Эти мероприятия, умноженные на многократную перепродажу ценных бумаг, связанных с Pokemon Go, принесли инвесторам свыше 465% прибыли в первый месяц, и около 175% - в последующие. С наступлением холодов почитателей активного времяпровождения убавилось, но вместе с разработчиками наши трейдеры планомерно вкладывают часть средств в развитие игры, с тем чтобы весной представить новые локации, и получать еще больше прибыли.

Эффективное инвестирование сложно представить без использования соответствующего инструментария, и специалисты ZENITH Corporation применяют именно те средства, которые повышают продуктивность труда многократно.

Все трейдеры компании отлично разбираются в тонкостях применения самых мощных инструментов, таких как Trading Solutions, Omni Trader, MetaStock, Dynamic Trader. Разработчики ZENITH Corporation работают в тандеме с трейдерами, и вносят требуемые корректировки в алгоритмы работы упомянутых инструментов, чтобы уменьшить затраты времени на вычисление оптимальных размеров инвестиций, отслеживание тенденций и построения прогнозных графиков.

Такой мощный тандем позволяет достичь главной цели – получать прибыль на каждый вложенный нашими клиентами доллар.

Таким образом, взвешенная стратегия, умноженная на опыт трейдеров ZENITH Corporation, приносит инвесторам нашей компании стабильную прибыль
Маркетинг Проекта!

Цитата:
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ОТ 1.75% ДО 5.0% В СУТКИ НА 100 ДНЕЙ

Плавающий процент!
Успешное развитие компании стало возможным благодаря продуманной и проверенной стратегии работы по принципам Максимум прибыли - Минимум риска. Профессиональная команда менеджеров и аналитиков отслеживает наиболее выгодные направления вложения средств, и алгоритмы инвестирования постоянно корректируются в соответствии с поступающими новыми данными. Это позволяет обеспечивать стабильный рост собственного капитала и средств наших клиентов.

Размер чистой прибыли зависит, в первую очередь, от активности на основных рынках, и составляет от 1,75% до 5% в сутки – именно такую прибыль получают наши инвесторы на собственные вложения.
Платёжные Системы

PM, Bitcoin, Payeer,AdvCash
Минималка!
15$
Регламент Выплат!
Инстант
Языки Проекта!

Реферальная программа!

5%-1,5%-0,5%-0,5%-0,5%
Преимущества Проекта!

Уникальный дизайн
Надёжный защищённый Хостинг от Ddos Guard
Абузоустойчивый домен на 3 года от Enom Inc
Green Bar SSL шифрование от GeoTrust
Надёжный лицензионный скрипт от H-Script

Регистрация в проектЕ!!!

Технические характеристики


Registrar ENOM, INC.
Registrar Status ok
Dates Created on 2016-12-22 - Expires on 2019-12-22 - Updated on 2017-01-03
Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 634 domains)
Мой Вклад!

Цитата:
Date : 01/11/2017 19:24
From/To Account : U134193**
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 159949629
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 50, moroz.
Payment ID : 50
Hash : 1b15aca6ab751e2641c0c063de750e34
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Вчера, 23:31
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 822
Благодарностей: 396
КП: 0.000
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
На 3 года домен
Цитата:
Creation Date: 22-dec-2016
Expiration Date: 22-dec-2019
__________________
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denchik7 на форуме  
Старый Вчера, 23:34
#3
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 826
Благодарностей: 162
КП: 0.000
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Цитата:
Сообщение от denchik7 Посмотреть сообщение
На 3 года домен
а толку если столько точно не отработает )
__________________
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ssergiuss на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Вчера, 23:38
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 3,380
Благодарностей: 7,606
КП: 0.440
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Цитата:
Сообщение от denchik7 Посмотреть сообщение
На 3 года домен
30 долларов
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pooh95 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Вчера, 23:40
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 822
Благодарностей: 396
КП: 0.000
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Делал проект админ получается с 22-dec-2016
__________________
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Последний раз редактировалось denchik7; Вчера в 23:42.
denchik7 на форуме  
Старый Вчера, 23:43
#6
Любитель
 
Имя: Маха
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 289
Благодарностей: 293
КП: 0.000
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Плавающий процент!
Успешное развитие компании стало возможным благодаря продуманной и проверенной стратегии работы по принципам Максимум прибыли - Минимум риска.
Ну ну)) Максимум риска для вложенцев и минимум для админа)))
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Регламент Выплат!
Инстант
Ничё се)))
__________________
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Последний раз редактировалось Almatinec; Вчера в 23:46.
Almatinec на форуме  
Старый Вчера, 23:44
#7
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Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,218
Благодарностей: 12,834
КП: 0.330
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
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ясно-понятно, очередной скамер с нереальными планами, я точно мимо
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Volk111 на форуме  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Вчера, 23:50
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.09.2012
Сообщений: 1,664
Благодарностей: 773
КП: 0.000
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
В целом понравился собран достойно ТТХ в поряде и еще там где Ярик т.с...ит всегда в плюсе выхожу , а если Ксётангушка за т.с. ил точно не зайду . Короче проект в закладки понаблюдаем малёхо
__________________
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Виталий79 на форуме  
Старый Вчера, 23:51
#9
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,111
Благодарностей: 5,643
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Цитата:
Сообщение от Almatinec Посмотреть сообщение
Ничё се)))
фюю бывает же такое

Цитата:
Сообщение от denchik7 Посмотреть сообщение
Делал проект админ получается с 22-dec-2016
почему же? просто домен регнул. диз можно делать пару месяцев
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Вчера, 23:52
#10
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,287
Благодарностей: 1,023
КП: 0.000
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
А контент в некоторых местах уже хорошо поюзанный другими проектами. Не парился админ
ronaldo7 на форуме  
Старый Вчера, 23:59
#11
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 33,307
Благодарностей: 7,354
КП: 0.177
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Рефские из проекта

01.11.17 20:12 Account Receive +2.5 Received Payment 2.5 USD from account U13506935 to account U17755**. Batch: 159953137. Memo: API Payment. Invoice 59, Knjaz.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
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Knjaz на форуме  
Старый Сегодня, 00:04
#12
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 822
Благодарностей: 396
КП: 0.000
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
почему же? просто домен регнул. диз можно делать пару месяцев
Чем-то проект понравился, название норм, позже зайду
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Подарки бесплатно BitMMGP
denchik7 на форуме  
Старый Сегодня, 00:04
#13
rdx
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.12.2016
Сообщений: 137
Благодарностей: 10
КП: 0.003
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
Цитата:
Сообщение от denchik7
почему же? просто домен регнул. диз можно делать пару месяцев
Чем-то проект понравился, название норм, позже зайду
хорошо выглядит, города правда частенько встречаются подобные в хайпах.

по поводу домена это вообще не показатель чего либо, зарегистрировать его можно в последний момент, да и срок регистрации на продолжительность работы хайпа не влияет ни как)
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Последний раз редактировалось rdx; Сегодня в 00:12.
rdx на форуме  
Старый Сегодня, 00:08
#14
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,459
Благодарностей: 11,728
КП: 0.194

награды Нострадамус 
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com

думаю человек может мягко говоря расстроится:

https://personenkomitee-wirtschaftsblatt.at/
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visokP на форуме  
Старый Сегодня, 00:22
#15
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 130
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Zenith Corporation - zenithcorporation.com
обычный хайпец под ключ, такие долго не живут))
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