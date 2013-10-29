OKCoin поддерживает правила регулирования для Биткоина в Китае

Вслед за комментариями коллег биржи битокина ВТСС, OKCoin сегодня заявили о своей открытости к увеличению контроля со стороны правительства Китая или центрального банка.
В своем заявлении, СЕО Стар Сюй, прокомментировал слухи о том, что Народный Банк Китая введет платформу с «третьей стороны» для улучшения безопасности биржи. Согласно Стару эти слухи оправданы и основываются на реальных дискуссиях, но этот диалог остается теоретическим и на ранней своей стадии.
Сюй отметил, что подобная идея могла бы улучшить защиту потребителей используя техники, которые уже практикуются фондовыми биржами и одноранговыми платформами ФинТехa.
«Это была простая идея, предложенная к обсуждению и к продолжению диалога об улучшении защиты прав потребителей и стимулированию здорового, долгосрочного роста индустрии», добавил Стар Сюй.
Отголосок заявлений СЕО ВТСС Бобби Ли был слышен в словах Сюя, который также выразил свою надежду на диалог и более широкое информирования публики об этом, ведь это сможет улучшить регуляторную среду для биткоина и цифровых валют.
Сюй заявил:
«Индустрия может извлечь выгоду из сбалансированного регулирования, основанного на оценке рисков и контроля, и мы ожидаем дальнейший конструктивный диалог с сотрудниками регулятивного органа и участниками индустрии».
Данные из Bitcoinity указывают на то, что OKCoin в настоящее время является второй по величине биржой для торговли CNY биткоинами и уступает только ВТСС в недельных объемах.
Согласно исследованию CoinDesk, 95% всех объемов от торговли биткоина в третьем квартале 2016 пришлись на Китай.
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность