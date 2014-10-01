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Кафе предложило расплачиваться за еду приседаниями и отжиманиями

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Кафе предложило расплачиваться за еду приседаниями и отжиманиями


Сеть фитнес-клубов David Lloyd Clubs открыла в Лондоне кафе, в котором можно расплатиться за блюда выполнением физических упражнений. Об этом пишет Daily Mirror.

Чтобы получить бесплатный ланч в заведении Run for Your Bun, расположившемся в районе Ковент-Гарден, нужно выполнить шестиминутную высокоинтенсивную программу, в которую входят приседания, упражнения для пресса, ножные выпады, отжимания, беговая дорожка и велотренажер. Допускаются передышки в 30 секунд между разными видами упражнений.

За свои старания начинающие сторонники здорового образа жизни получат питу с овощами, а также копченым лососем либо жареным сыром «халуми» (на выбор). Также им дадут несколько продуктов для полезного перекуса — орехи, фрукты, базилик.

Новое кафе вызвалась финансово поддержать благотворительная организация British Heart Foundation. Заведение будет открыто 11-13 января с 12:00 до 15:00.

В David Lloyd Clubs задумались о необходимости перемен в стиле жизни современных людей после того, как провели собственное исследование, согласно которому служащие проводят 90 процентов времени в офисах, сидя за рабочим столом. С учетом того, что средний рабочий день составляет восемь часов, в год, по подсчетам экспертов, набегает 1576 часов (около 65 дней) сидения на стуле. Кроме того, из тысячи респондентов треть признались, что обедать также предпочитают прямо перед монитором, заказывая еду через мобильные

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