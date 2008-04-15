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"Иатакойн" - новая криптовалюта для мира из России

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Старый Сегодня, 21:47
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
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"Иатакойн" - новая криптовалюта для мира из России


Пермский государственный национальный исследовательский университет занялся разработкой формы безналичных расчетов, которую можно будет использовать и в нашей гражданской авиации. Для этого руководством данного учебного заведения была принята и утверждена специальная программа и согласно её, буквально на днях будет запущена тестовая версия новой цифровой валюты - "иатакойна" (IATA Coin).

Конечно, многие тут же могут поинтересоваться: - а откуда у новой криптовалюты такое необычное название - иатакойн? Но всё дело в том проектом в этом университете заинтересовалось и позднее предложило своё финансирование руководство Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA / ИАТА) штаб-квартира, которой находится в Монреале (Канада). Так вот от аббревиатуры "IATA / ИАТА" и пошло название новой криптовалюты, то есть иатакойна.

Сама же ИАТА занимается вопросами обеспечения безопасности полетов, техобслуживанием летной техники, регулирует тарифную политику авиаперевозчиков, а также ведает вопросами взаиморасчетов между летными компаниями мира и работает она через свою Клиринговую палату ИАТА. То есть ИАТА - это важнейшее звено в мировой системе воздушного транспорта и конечно, она должна работать как часы, ведь от этого порой зависят жизни людей, авиапассажиров.

Так вот в целях экономии средств авиаперевозчиков и был задуман этот пермский проект, который нашел спонсорскую поддержку и у ИАТА. Специалисты университета работающие над проектом утверждают, что курс новой криптовалюты будет привязан к доллару США, а все операции по ней будет осуществляться на основе известной многим технологии блокчейн.

Как они уточняют, для оплаты транзакций между авиакомпаниями мира сама ИАТА эмитирует виртуальные монеты. Все операции с этими монетами будут регистрироваться с помощью блокчейна, поскольку данная технология, безусловно, помогает гарантировать безопасность передаваемой информации и снижает риски. А еще проведение платежей без посредников позволит авиаперевозчикам уменьшить время проведения расчетов до 5-10 минут и заодно минимизировать свои траты.

Экономия тут видится в том, что использование блокчейна сокращает размер комиссий банков, и платежных систем плюс отпадут расходы связанные с конвертацией валют. А кроме того, существенно сократятся траты на ведение документации по проведенным финансовым операциям.

Как уже сказано выше, в настоящее время всё готово к тому, что новая криптовалюта в самое ближайшее время будет опробована в расчетах между 2 авиакомпаниями, которые, конечно, входят в ассоциацию ИАТА.

Пермяки полны оптимизма и уверены, что их проект принесет только выгоду (причем финансовую) для авиаперевозчиков мира, так как их издержки теперь сократятся минимум на 10%. Это довольно существенно и как говорится - в добрый путь!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58766d1bec97c
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Старый Сегодня, 21:53
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 812
КП: 0.090

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: "Иатакойн" - новая криптовалюта для мира из России
Следующая какая будет???
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Старый Сегодня, 22:08
#3
Специалист
 
Имя: Den
Пол: Мужской
Адрес: Луганск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 632
Благодарностей: 182
КП: 0.411
Re: "Иатакойн" - новая криптовалюта для мира из России
Криптовалюта это биткоин. Остальное хлам. В данном случае не удивлюсь если это типичная форма распила бюджета. Ну типа в ногу со временем. Мы хотели, но не получилось как всегда.
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den350 вне форума  
Старый Сегодня, 22:43
#4
Специалист
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 709
Благодарностей: 116
КП: 0.305
Re: "Иатакойн" - новая криптовалюта для мира из России
Цитата:
Сообщение от den350 Посмотреть сообщение
Криптовалюта это биткоин. Остальное хлам. В данном случае не удивлюсь если это типичная форма распила бюджета. Ну типа в ногу со временем. Мы хотели, но не получилось как всегда.
Криптоволют множество, хотя биток и самый дорогой. Но этот то «Распил коин» кому нужен?
Nicu9999 на форуме  
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