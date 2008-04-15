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"Иатакойн" - новая криптовалюта для мира из России



Пермский государственный национальный исследовательский университет занялся разработкой формы безналичных расчетов, которую можно будет использовать и в нашей гражданской авиации. Для этого руководством данного учебного заведения была принята и утверждена специальная программа и согласно её, буквально на днях будет запущена тестовая версия новой цифровой валюты - "иатакойна" (IATA Coin).



Конечно, многие тут же могут поинтересоваться: - а откуда у новой криптовалюты такое необычное название - иатакойн? Но всё дело в том проектом в этом университете заинтересовалось и позднее предложило своё финансирование руководство Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA / ИАТА) штаб-квартира, которой находится в Монреале (Канада). Так вот от аббревиатуры "IATA / ИАТА" и пошло название новой криптовалюты, то есть иатакойна.



Сама же ИАТА занимается вопросами обеспечения безопасности полетов, техобслуживанием летной техники, регулирует тарифную политику авиаперевозчиков, а также ведает вопросами взаиморасчетов между летными компаниями мира и работает она через свою Клиринговую палату ИАТА. То есть ИАТА - это важнейшее звено в мировой системе воздушного транспорта и конечно, она должна работать как часы, ведь от этого порой зависят жизни людей, авиапассажиров.



Так вот в целях экономии средств авиаперевозчиков и был задуман этот пермский проект, который нашел спонсорскую поддержку и у ИАТА. Специалисты университета работающие над проектом утверждают, что курс новой криптовалюты будет привязан к доллару США, а все операции по ней будет осуществляться на основе известной многим технологии блокчейн.



Как они уточняют, для оплаты транзакций между авиакомпаниями мира сама ИАТА эмитирует виртуальные монеты. Все операции с этими монетами будут регистрироваться с помощью блокчейна, поскольку данная технология, безусловно, помогает гарантировать безопасность передаваемой информации и снижает риски. А еще проведение платежей без посредников позволит авиаперевозчикам уменьшить время проведения расчетов до 5-10 минут и заодно минимизировать свои траты.



Экономия тут видится в том, что использование блокчейна сокращает размер комиссий банков, и платежных систем плюс отпадут расходы связанные с конвертацией валют. А кроме того, существенно сократятся траты на ведение документации по проведенным финансовым операциям.



Как уже сказано выше, в настоящее время всё готово к тому, что новая криптовалюта в самое ближайшее время будет опробована в расчетах между 2 авиакомпаниями, которые, конечно, входят в ассоциацию ИАТА.



Пермяки полны оптимизма и уверены, что их проект принесет только выгоду (причем финансовую) для авиаперевозчиков мира, так как их издержки теперь сократятся минимум на 10%. Это довольно существенно и как говорится - в добрый путь!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58766d1bec97c Пермский государственный национальный исследовательский университет занялся разработкой формы безналичных расчетов, которую можно будет использовать и в нашей гражданской авиации. Для этого руководством данного учебного заведения была принята и утверждена специальная программа и согласно её, буквально на днях будет запущена тестовая версия новой цифровой валюты - "иатакойна" (IATA Coin).Конечно, многие тут же могут поинтересоваться: - а откуда у новой криптовалюты такое необычное название - иатакойн? Но всё дело в том проектом в этом университете заинтересовалось и позднее предложило своё финансирование руководство Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA / ИАТА) штаб-квартира, которой находится в Монреале (Канада). Так вот от аббревиатуры "IATA / ИАТА" и пошло название новой криптовалюты, то есть иатакойна.Сама же ИАТА занимается вопросами обеспечения безопасности полетов, техобслуживанием летной техники, регулирует тарифную политику авиаперевозчиков, а также ведает вопросами взаиморасчетов между летными компаниями мира и работает она через свою Клиринговую палату ИАТА. То есть ИАТА - это важнейшее звено в мировой системе воздушного транспорта и конечно, она должна работать как часы, ведь от этого порой зависят жизни людей, авиапассажиров.Так вот в целях экономии средств авиаперевозчиков и был задуман этот пермский проект, который нашел спонсорскую поддержку и у ИАТА. Специалисты университета работающие над проектом утверждают, что курс новой криптовалюты будет привязан к доллару США, а все операции по ней будет осуществляться на основе известной многим технологии блокчейн.Как они уточняют, для оплаты транзакций между авиакомпаниями мира сама ИАТА эмитирует виртуальные монеты. Все операции с этими монетами будут регистрироваться с помощью блокчейна, поскольку данная технология, безусловно, помогает гарантировать безопасность передаваемой информации и снижает риски. А еще проведение платежей без посредников позволит авиаперевозчикам уменьшить время проведения расчетов до 5-10 минут и заодно минимизировать свои траты.Экономия тут видится в том, что использование блокчейна сокращает размер комиссий банков, и платежных систем плюс отпадут расходы связанные с конвертацией валют. А кроме того, существенно сократятся траты на ведение документации по проведенным финансовым операциям.Как уже сказано выше, в настоящее время всё готово к тому, что новая криптовалюта в самое ближайшее время будет опробована в расчетах между 2 авиакомпаниями, которые, конечно, входят в ассоциацию ИАТА.Пермяки полны оптимизма и уверены, что их проект принесет только выгоду (причем финансовую) для авиаперевозчиков мира, так как их издержки теперь сократятся минимум на 10%. Это довольно существенно и как говорится - в добрый путь!Специально для mmgp.ru

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