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Смогут ли он-лайн кредитные сервисы заменить банковское кредитование?

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Обсуждение онлайн кредитования в Интернете. Кому выдать кредит, как получить кредит и на что стоит обратить внимание.
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Старый Сегодня, 21:34
#1
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Благодарностей: 15,505
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Вопрос Смогут ли он-лайн кредитные сервисы заменить банковское кредитование?
Смогут ли в будущем кредитные онлайн сервисы заменить обращения за кредитами в банк.
Плюсы онлайн-сервисов кредитования - это удобство пользования, скорость получения средств, минимум документов.
Минусы - высокие проценты.

Для владельцев сервисов главный минус - мошенники и сложность возврата средств.

Ничего не упустил? У кого какие мысли по этому поводу?
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morg на форуме  
Старый Сегодня, 22:47
#2
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Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,739
Благодарностей: 548
КП: 0.109
Re: Смогут ли он-лайн кредитные сервисы заменить банковское кредитование?
Если в той же России уровень жизни станет как в Объединненных Арабских Эмиратах, то вероятно, смогут заменить.
А еще где-то на форуме даже писали, что там их правительство по долгам граждан перед кредитными организациями периодически расплачивается. Ну это вообще лафа будет.
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