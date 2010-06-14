Смогут ли он-лайн кредитные сервисы заменить банковское кредитование?
Смогут ли в будущем кредитные онлайн сервисы заменить обращения за кредитами в банк.
Плюсы онлайн-сервисов кредитования - это удобство пользования, скорость получения средств, минимум документов.
Минусы - высокие проценты.
Для владельцев сервисов главный минус - мошенники и сложность возврата средств.
Ничего не упустил? У кого какие мысли по этому поводу?
Re: Смогут ли он-лайн кредитные сервисы заменить банковское кредитование?
Если в той же России уровень жизни станет как в Объединненных Арабских Эмиратах, то вероятно, смогут заменить.
А еще где-то на форуме даже писали, что там их правительство по долгам граждан перед кредитными организациями периодически расплачивается. Ну это вообще лафа будет.