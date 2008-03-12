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Trunk Club для детского стартапа Mac & Mia привлек $3 млн.

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Старый Сегодня, 20:35
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 575
Благодарностей: 69
КП: 0.065
Trunk Club для детского стартапа Mac & Mia привлек $3 млн.
Сделка: $3 млн. в посевном раунде.
Инвесторы: Sam Yagan's Corazon Capital, Chicago Ventures, KGC Capital и другие инвесторы-ангелы.
Чем они занимаются: Mac&Mia - сервис типа Trunk Club, который помогает родителям найти стильную одежду для своих детей.
Родители заполняют анкету с вопросами о стиле и типе одежды, которую они ищут, на основе их предпочтений стилист подбирает вещи со склада Mac&Mia, и родители получают почтой коробку с шестью-восемью предметами одежды, родители решают, что из этих вещей они оставляют, остальное могут отправить обратно в предоплаченной посылке, заплатив только за те вещи, которые понравились и подошли.
Mac&Mia предлагает одежду по цене около $30 для новорожденных и детей до шести лет.
Вместе с объявлением о финансировании, Mac&Mia заявила, что пост президента компании займет бывший исполнительный директор Trunk Club Джейсон Смит. Смит провел более пяти лет на посту вице-президента Trunk Club и ушел с поста в ноябре.
Стартап продал уже более 200 000 предметов детской одежды 20000 родителей в 2016 году.
Другие детали: Mac&Mia была основана в 2014 году Мари Тиллман, это вдова игрока в американский футбол Пэта Тиллмана, который оставил профессиональный спорт и вступил в армию США, он погиб в Афганистане в 2004 году. Пэт на пике карьеры ушел из футбола, чтобы присоединиться к полку рейнджеров после террористических нападений 11 сентября, он погиб в инциденте дружественного огня.
Переведено специально для форума mmgp: http://chicagoinno.streetwise.co/201...mia-raises-3m/

https://text.ru/image/get/58765dbbe8fd4/6
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