Акции, промоушены, дешёвые билеты от авиакомпаний

Не секрет, что многие известные компании время от времени проводят акции в которых можно купить дешёвые билеты. Иногда даже за сущие копейки и это может существенно сказаться на бюджете путешествия. Предлагаю в этой теме делиться актуальными предложениями и акциями от транспортных компаний. Где лучше найти, купить, забронировать дешёвые билеты по тому или иному направлению. Авось кому эта информация будет полезна.
Как пример, застра авиакомпания Qatar Airways будет проводить акцию "Охота за сокровищами! Найдите золотой билет Qatar Airways" в которой можно найти/ выиграть бесплатные билеты. Оплачиваются только налоги и сбор. В прошлом году в аналогичной акции этой авиакомпании стоимость налогов и сборов была в от $50 до $200, в зависимости от направления.
Итак об акции:
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Что такое Золотой билет?
Золотой билет - это билет на одного человека с нулевым тарифом по определенному направлению. Такой билет действителен для путешествий в период с 11 января 15 декабря 2017 г. Оплате подлежат только таксы и аэропортовые сборы.
Как я могу найти Золотой билет?
Шаг 1: Просмотрите видео по ссылке ниже, чтобы получить подсказку, в каких направлениях может быть спрятан Золотой билет. (Не можете определить город по коду аэропорта? Ищите подсказки на картинках.)
Шаг 2: В день когда охота за сокровищами будет открыта для вашей страны, начните искать билеты на qatarairways.com по направлениям, указанным в видео. У вас будет всего 1 час, чтобы найти Золотой билет..
Шаг 3: Ищите билеты до тех пор, пока не подберете комбинацию дат, в которых будет спрятан золотой билет.
Обратите внимание, что билет спрятан в одной из дат с 23 января по 29 ноября 2017 г.
Шаг 4: После того, как вы найдете золотой билет, просто завершите бронирование как обычную покупку билета и собирайте чемодан в путешествие вашей мечты!
Время когда нужно искать билетики для вылета из России - Четверг 12 января 2017 с 16:00-17:00 (МСК)