Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,827 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Акции, промоушены, дешёвые билеты от авиакомпаний

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Любите отдыхать и путешествовать по различным городам и странам? Тогда этот раздел для вас. Отзывы о гостиницах. Путеводители. Мнения форумчан.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:18
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,158
Благодарностей: 2,198

награды Ветеран MMGP.RU 
Акции, промоушены, дешёвые билеты от авиакомпаний


Не секрет, что многие известные компании время от времени проводят акции в которых можно купить дешёвые билеты. Иногда даже за сущие копейки и это может существенно сказаться на бюджете путешествия. Предлагаю в этой теме делиться актуальными предложениями и акциями от транспортных компаний. Где лучше найти, купить, забронировать дешёвые билеты по тому или иному направлению. Авось кому эта информация будет полезна.

Ну и уловом тут тоже делимся
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Последний раз редактировалось Rost77; Сегодня в 20:40.
Rost77 вне форума  
Старый Сегодня, 20:39
#2
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,158
Благодарностей: 2,198

награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Акции, промоушены, дешёвые билеты от компаний
Как пример, застра авиакомпания Qatar Airways будет проводить акцию "Охота за сокровищами! Найдите золотой билет Qatar Airways" в которой можно найти/ выиграть бесплатные билеты. Оплачиваются только налоги и сбор. В прошлом году в аналогичной акции этой авиакомпании стоимость налогов и сборов была в от $50 до $200, в зависимости от направления.

Итак об акции:
Цитата:
Что такое Золотой билет?
Золотой билет - это билет на одного человека с нулевым тарифом по определенному направлению. Такой билет действителен для путешествий в период с 11 января 15 декабря 2017 г. Оплате подлежат только таксы и аэропортовые сборы.

Как я могу найти Золотой билет?

Шаг 1: Просмотрите видео по ссылке ниже, чтобы получить подсказку, в каких направлениях может быть спрятан Золотой билет. (Не можете определить город по коду аэропорта? Ищите подсказки на картинках.)


Шаг 2: В день когда охота за сокровищами будет открыта для вашей страны, начните искать билеты на qatarairways.com по направлениям, указанным в видео. У вас будет всего 1 час, чтобы найти Золотой билет..


Шаг 3: Ищите билеты до тех пор, пока не подберете комбинацию дат, в которых будет спрятан золотой билет.
Обратите внимание, что билет спрятан в одной из дат с 23 января по 29 ноября 2017 г.


Шаг 4: После того, как вы найдете золотой билет, просто завершите бронирование как обычную покупку билета и собирайте чемодан в путешествие вашей мечты!
Время когда нужно искать билетики для вылета из России - Четверг 12 января 2017 с 16:00-17:00 (МСК)
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=n4pAKvkZaXI&feature=youtu.be


Из Украины "Катары" не летают, но можно половить вылеты с близлежащих аэропортов - Венгрии и Польши - Четверг 12 января 2017 с 13:00-14:00 (МСК)

Страничка акции на сайте авиакомпании

Удачного лова бесплатных билетов
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
Rost77 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестируем в акции компаний США Free investor Инвестирование в фондовый рынок 158 23.11.2016 19:48
как купить акции иностранных компаний? Dmitruz Инвестирование в фондовый рынок 5 03.10.2015 03:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Liberty Choice - Libertychoice.net
От Kryptonite в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alexseipopov
1realgold.com - Real Gold
От Alexseipopov в разделе «Сетевой маркетинг - MLM»
Аватар Александр Владирович
Требуется: 200$ (0,5% в день) Срочно нужны деньги!
От Александр Владирович в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Rain1
Tesla построит у Украине две зарядные станции Supercharger
От Rain1 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dekonat
Megatrader - программа для автоматизации стратегий торговли спредом
От Dekonat в разделе «Программное обеспечение»
Аватара нет
Богатый Буратино в МЛМ
От lancev в разделе «Юмор»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube