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Windows 10 покажет собранные данные о пользователях

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Старый Сегодня, 20:01
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
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Регистрация: 04.03.2015
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Windows 10 покажет собранные данные о пользователях
Управлять настройками конфиденциальности в Windows 10 можно будет через интернет, сообщает блог Windows. Компания запустила новую веб-панель по адресу account.microsoft.com/privacy — здесь будут доступны данные, которые разработчики собрали о пользователе и о его компьютере.

Зачем нужна панель

Часто пользователи не знают, какую конкретно информацию о них собирают разработчики. В Windows 10 реализованы функции телеметрии – данные собираются удаленно и передаются на сервера Microsoft для последующего анализа. Цель сбора информации – поиск уязвимостей и ошибок в работе операционной системы. Кроме того, Microsoft изучает предпочтения пользователя, может следить за его перемещениями и связями с другими людьми – прежде всего для показа наиболее подходящей рекламы.

Новые настройки приватности появятся в Windows 10 Creators Update в апреле

В панели можно выбрать, какие именно данные передавать Microsoft для анализа. Базовых варианта два – краткие отчеты об ошибках и полные сообщения, предполагающие отправку большего объема данных. При этом пользователи, обновившиеся до Windows 10 Creators Update с Windows 7 или 8.1, увидят панель при первичной настройке компьютера, с Windows 10 – получат соответствующее уведомление со ссылкой на ресурс.



Кроме того, панель позволяет удалить данные, которые пользователь оставил в своем аккаунте и которыми не хочет делиться с кем бы то ни было. Очистить можно историю поиска, местоположения, ссылки на просмотренные интернет-сайты. Также веб-панель позволяет удалить список запросов голосовому помощнику Cortana.

Microsoft заявила, что в будущем функции панели конфиденциальности могут быть расширены. В частности, появится функция сортировки данных по категориям.

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ttxz вне форума  
Старый Сегодня, 20:25
#2
Топ Мастер
 
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Сообщений: 5,626
Благодарностей: 8,697
КП: 0.208
Re: Windows 10 покажет собранные данные о пользователях
Ну и для кого этот очередной цирк, раньше они отрицали что собирают информацию, а сейчас видите ли можно самому выбрать из списка что им отправлять.
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axiomist на форуме  
Старый Сегодня, 21:12
#3
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 709
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Re: Windows 10 покажет собранные данные о пользователях
Опять обновление откроют со «старых» ОС, или это уже платный переход на 10ку?
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gheorgze на форуме  
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