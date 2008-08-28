Windows 10 покажет собранные данные о пользователях

Управлять настройками конфиденциальности в Windows 10 можно будет через интернет, сообщает блог Windows. Компания запустила новую веб-панель по адресу account.microsoft.com/privacy — здесь будут доступны данные, которые разработчики собрали о пользователе и о его компьютере.
Зачем нужна панель
Часто пользователи не знают, какую конкретно информацию о них собирают разработчики. В Windows 10 реализованы функции телеметрии – данные собираются удаленно и передаются на сервера Microsoft для последующего анализа. Цель сбора информации – поиск уязвимостей и ошибок в работе операционной системы. Кроме того, Microsoft изучает предпочтения пользователя, может следить за его перемещениями и связями с другими людьми – прежде всего для показа наиболее подходящей рекламы.
Новые настройки приватности появятся в Windows 10 Creators Update в апреле
В панели можно выбрать, какие именно данные передавать Microsoft для анализа. Базовых варианта два – краткие отчеты об ошибках и полные сообщения, предполагающие отправку большего объема данных. При этом пользователи, обновившиеся до Windows 10 Creators Update с Windows 7 или 8.1, увидят панель при первичной настройке компьютера, с Windows 10 – получат соответствующее уведомление со ссылкой на ресурс.
Кроме того, панель позволяет удалить данные, которые пользователь оставил в своем аккаунте и которыми не хочет делиться с кем бы то ни было. Очистить можно историю поиска, местоположения, ссылки на просмотренные интернет-сайты. Также веб-панель позволяет удалить список запросов голосовому помощнику Cortana.
Microsoft заявила, что в будущем функции панели конфиденциальности могут быть расширены. В частности, появится функция сортировки данных по категориям.
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