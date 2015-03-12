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Бывшего президента Ирана похоронили под крики "Смерть России!"

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Бывшего президента Ирана похоронили под крики "Смерть России!"
В Тегеране во вторник, 10 января, состоялись похороны бывшего президента Ирана Хашеми Рафсанджани, ушедшего из жизни на 83-м году жизни. В траурной церемонии приняли участие сторонники умеренного лагеря, лидером которого считался покойный политик. Реформаторы превратили прощание с Рафсанджани в массовый протест против России, союзником которой Иран выступает в гражданской войне в Сирии.

Присутствующие на похоронах скандировали "Смерть России" вместо традиционных для иранских манифестаций выкриков "Смерть Америке", сообщает Al Arabiya. Крики были настолько громкими, что иранское государственное телевидение, которое вело прямую трансляцию с места событий, было вынуждено перекрыть живой звук траурной музыкой.

Протестующие выступали против участия Ирана в сирийской гражданской войне, отмечает NEWSru Israel. Россию они обвиняли в страданиях сирийцев.

До двух миллионов скорбящих заполнили улицы Тегерана в траурный день. Рафсанджани похоронили рядом с могилой лидера Исламской революции 1979 года великого аятоллы Рухоллы Хомейни. Мавзолей основателя Исламской Республики находится на юге Тегерана.

Хашеми Рафсанджани скончался 8 января после сердечного приступа. Ему было 82 года. Рафсанджани был одной из ключевых фигур в ходе революции 1979 года, после которой Иран стал Исламской Республикой. После революции он вошел в состав переходного революционного правительства, а в 1980 году стал первым спикером Меджлиса.

Рафсанджани возглавлял Иран с 1989 по 1997 год и стал первым президентом, который покинул этот пост по истечении полномочий. В годы правления Рафсанджани был достигнут значительный прогресс в ядерной и ракетной отраслях.

В 2005 году он также выдвигал свою кандидатуру, но проиграл выборы Махмуду Ахмади Нежаду, после чего стал его открытым критиком. Рафсанджани призывал освободить политических узников и требовал большей свободы.

С 2006 года входил в Совет экспертов Ирана - специальный орган, избирающий высшего руководителя страны. Сейчас этот пост занимает Али Хосейни Хаменеи.

В последние годы жизни Рафсанджани занимал пост главы Совета по определению политической целесообразности, следящего за соблюдением конституции. Его задачей было разрешение конфликтов между парламентом и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Рафсанджани считался одним из самых влиятельных госдеятелей Ирана, а также одним из богатейших людей в республике.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/11jan2017/protest.html
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