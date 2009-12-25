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Корея готова отказаться от наличных

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Корея готова отказаться от наличных

Центральный банк Кореи запускает новый сервис, который позволит покупателям получать от продавцов мелкую сдачу на специальную предоплаченную карту. Нововведение обещает в скором времени полностью вывести физические монеты, а позднее и банкноты из обращения.

Проект выглядит совершенно инновационно: вместо революционных мер по объявлению тех или иных платёжных средств недействительными и их замены предлагается понятная и удобная схема: сдача, получаемая во время покупки и отягощающая карман, заменяется на быстрое пополнение специальной карты.

По словам пресс-секретаря Центрального банка, этот новый проект призван устранить неудобства и социальные издержки, связанные с обращением физической валюты. Эта маленькая перемена позволит постепенно свести на нет оборот наличных денег, и произойти это должно как бы само собой, без резких сотрясений и драм.

Решение отказаться от монет оформилось исходя из результатов опроса, в котором более 2500 корейцев поделились своими мнениями по этому вопросу. Около половины опрошенных призналось, что они не забирают мелкую сдачу после покупки и высказали сомнение в целесообразности использования монет.

В настоящее время планируется запустить пилотную версию данной программы в масштабах крупных торговых точек в виде новой услуги, позиционируемой как альтернатива монетам.

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Метки
банк, карта, услуга
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