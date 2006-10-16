Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,817 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Предложение компании "Югра Нефтетрейд" - лохотрон!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
При поддержке
Международная сеть порталов - Intercities.com!
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:23
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,818
Благодарностей: 4,308

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Предложение компании "Югра Нефтетрейд" - лохотрон!
В октябре прошлого года я предлагал обзор лохотрона от компании "Нефтехим Гарант"

Сейчас появился сайт-близнец ugraneftetrade.ru, но теперь от компании "Югра Нефтетрейд"

Для начала сравните близнецов. Различие только в нескольких деталях (название компании, сумма выплат). Даже отзывы мошенники не стали переделывать, изменили только имена и фамилии "счастливчиков". И стоимость участия в лохотроне поднялась с 397 до 590 рублей: ugraneftetrade.ru/trustscore.php

Стоит ли к этому что-то добавлять еще? Есть у кого-нибудь еще сомнения мошенники это или благотворители?

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
Infolist на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предложение компании "Нефтехим Гарант" - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 1 Сегодня 18:55
Благотворительный проект строительной компании "Вертикаль" - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 4 26.12.2016 10:34
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 75 08.09.2016 15:29
МПК "ВЕСТА" - лохотрон-рестарт МПО "ФАНДРАЙЗИНГ" Денежный Список интернет мошенников 14 19.02.2015 00:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Lenchikboy
Ирландцы прощаются с евромелочью
От Lenchikboy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Romanteris
Памм счет STARTprofit (334019) Alpari
От Romanteris в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
УкрСМИ: Все силовые структуры Украины начали масштабную спецоперацию - П.Порошенко
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватар konan1985
Акции facebook! Подскажите брокера?
От konan1985 в разделе «Архив»
Аватар igor-blog
Способы заработка на e-mail рассылке!
От igor-blog в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар clipman77
Китай сыграет ведущую роль в будущем биткойн
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube