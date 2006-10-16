Предложение компании "Югра Нефтетрейд" - лохотрон!

В октябре прошлого года я предлагал обзор лохотрона от компании "Нефтехим Гарант"
Сейчас появился сайт-близнец ugraneftetrade.ru
, но теперь от компании "Югра Нефтетрейд"
Для начала сравните близнецов. Различие только в нескольких деталях (название компании, сумма выплат). Даже отзывы мошенники не стали переделывать, изменили только имена и фамилии "счастливчиков". И стоимость участия в лохотроне поднялась с 397 до 590 рублей: ugraneftetrade.ru/trustscore.php
Стоит ли к этому что-то добавлять еще? Есть у кого-нибудь еще сомнения мошенники это или благотворители?
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!