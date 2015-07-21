OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,736 Благодарностей: 547 КП: 0.109

Стартап Add2Store помогает людям продавать товары онлайн в любой точке мира

Некоторые из нас с жадностью наблюдают за $2 триллионным рынком электронной коммерции в мире, конечно, желая найти способ как зарабатывать деньги на нём. Однако, легче сказать, что я создам свой интернет-магазин, чем сделать это в реальности. Безусловно, вы можете нанять себе разработчика, чтобы он создал вам ваш магазин или просто купить шаблон по созданию магазинов в сети на ресурсе Shopify. Но тогда вы будите в постоянно заключать договора на поставку, организовывать сами поставки и следить за платежным шлюзом, не так ли?



Даже, если вы успешно будите преодолевать эти преграды, то вам (вполне реально) нужно будет, говоря образно, сильно поработать мышцами, чтобы как-то сдвинуть в сторону таких гигантов на этом рынке как Алибаба и Амазон.



Стартап



Если вас смутили вышеуказанное заявление, то всё в порядке, поскольку автор этого материала сам был в таком же состоянии, когда впервые говорил с Бараком Финкельштейном, соучредителем данного стартапа.



"Мы представляем собой место торговли для продавцов. Думайте о нас как об огромном каталоге, где вы сможете выбирать вещи и решать, что вы хотите продать в онлайне", так утверждал он в беседе по Скайпу.



С точки зрения дилетанта можно просто сказать, что платформа Add2Store сводит друг с другом крупных поставщиков, которые обычно находятся в списках только на сайтах как тот же Алибаба и соединяет их с людьми, которые хотят делать деньги, продавая вещи в сети по всему миру.



"На сайте Алибабы нет прямой отгрузки товара от производителя - это сайт розничной торговли товарами", говорит Барак. "Там вы можете купить товар оптом, но если вы определили поставщика и хотите получить от него прямую отгрузку товара, то этого не случится. Алибаба отправляет свои стоки (запасы) получателю в контейнерах навалом - вы не сможете отправить одну или две вещи от них".



Делайте деньги из дома



Таким образом, используя эту платформу любой желающий сможет продавать вещи, которых нет в США. Великобритании, Канаде или реально в любой точке мире и для этого нужно зарегистрировать свой аккаунт на Add2Store. И после того как аккаунт будет создан вам будет предложено ознакомиться с перечнем позиций предлагаемых поставщиками. И далее уже пользователи смогут решить, что они хотели бы продать, на каких сайтах, а также установить их торговые наценки. Программное обеспечение платформы берет на себя все остальные заботы.



Скажем, я желаю продать особый кофе в таких местах планеты, как Великобритания, США и Япония, при этом сидя за компьютером в Сингапуре. Платформа Add2Store в таком случае, к примеру, сможет помочь мне связаться с поставщиком товара из Колумбии. Поставщик зарезервирует часть своего запаса и отложит его в сторону для всех заказов полученных через платформу Add2Store.



В качестве продавца, то я тогда бы использовал представленное программное обеспечение платформы Add2Store для поиска себе магазинов электронной коммерции в выпадаемом списке - это может быть как Амазон, eBay или даже японский Rakuten и так прочие. При этом команда г-на Барака будет заботиться о таких вопросах, как размещение фотографий товара, описание продуктов, вставка ключевых слов и переводы. А мне не остается более ничего ещё, как только перетаскивать всё готовое.



И если покупатель, к примеру, задержится на моем списке товаров от eBay, сформированным через сервис Ass2Store, то он увидит обычный индивидуальный аккаунт пользователя. Транзакция в таком случае пройдет, как и любая другая в системе. Но команда г-на Барака будет вести эту сделку по базе данных пока поставщик из той же Колумбии не отгрузит продукт в конечный пункт назначения. Кстати, оплата будет произведена только после подтверждения доставки.



Побуждение производителей



Господин Барак говорит, что его продукт является довольно интересным, чтобы получить к себе в клиенты крупных поставщиков. Из-за того, что к сервису будут подключаться сотни новых продавцов, то соответственно их товары и ценообразование будут видны всему миру, что в конечном итоге приведет к тому, что товары многих поставщиков передвинутся в нижние строчки по стоимости. Он приводит в качестве примера компанию, которая производит детские стульчики, которая первоначально выкладывала только 10 своих позиций на платформу Add2Store.



"Их запасы были распроданы у нас течение 1 недели и как продавцы так и поставщики просили нас выставить больше позиций на нашем сервисе", вспоминает он.



Также предприниматель добавляет, что большинство клиентов уже наблюдают увеличение своей прибыли на 10%, а у некоторых она доходит и до 40%.



В этой сфере, конечно, существует конкуренция и например, американский сервис Doba, который предлагает подобное место онлайн-торговли, однако у него более суровые ограничения по ценообразованию. Сервис Doba взимает ежемесячную плату за рекламу товаров как с продавцов так с поставщиков товаров, а также берет фиксированную комиссию за каждую проданную на сайте позицию. Стартап же господина Барака взимает просто 5% своих комиссионных с каждой продажи без какой-либо ежемесячной платы на обслуживание.



Идея создания такого стартапа пришла к Бараку в голову, когда он попытался создать сайт, который переводил бы страницы интернет-магазина Taobao на английский язык. Но его команда вскоре поняла, что на самом деле они вступили в прямую конкуренцию такими сервисами как Amazon, eBay и Lazada, поскольку те хотели заполучить к себе неограниченное число потенциальных покупателей. И тогда они решили развернуться и сделать свой сервис проще для продавцов, чтобы клиенты получили гораздо больший доступ к линейке товаров.



Этот стартап находится все еще в своей начальной стадии - команда рассчитывает привлечь средства и не очень обеспокоена, что такая модель сможет принести прибыль в первый же день её использования клиентом. На текущий момент задача состоит в том, чтобы увеличить как число активных поставщиков с нынешних 300, так и поднять еще выше число продавцов, которых сейчас окола 100 и которые пользуются платформой Add2Store.



"Мы становимся больше и больше с каждой минутой, поскольку наши пользователи понимают какие перспективы открываются для них впереди", с улыбкой резюмирует г-н Барак.



https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=sUcssETvHHM



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/587642d61966d Некоторые из нас с жадностью наблюдают за $2 триллионным рынком электронной коммерции в мире, конечно, желая найти способ как зарабатывать деньги на нём. Однако, легче сказать, что я создам свой интернет-магазин, чем сделать это в реальности. Безусловно, вы можете нанять себе разработчика, чтобы он создал вам ваш магазин или просто купить шаблон по созданию магазинов в сети на ресурсе Shopify. Но тогда вы будите в постоянно заключать договора на поставку, организовывать сами поставки и следить за платежным шлюзом, не так ли?Даже, если вы успешно будите преодолевать эти преграды, то вам (вполне реально) нужно будет, говоря образно, сильно поработать мышцами, чтобы как-то сдвинуть в сторону таких гигантов на этом рынке как Алибаба и Амазон.Стартап Add2Store из Тель-Авива не даст вам миллион долларов, чтобы начать свой собственный бизнес электронной коммерции, однако он старается демократизировать доступ к онлайн-коммерции с помощью создания сообщества поставщиков и продавцов.Если вас смутили вышеуказанное заявление, то всё в порядке, поскольку автор этого материала сам был в таком же состоянии, когда впервые говорил с Бараком Финкельштейном, соучредителем данного стартапа."Мы представляем собой место торговли для продавцов. Думайте о нас как об огромном каталоге, где вы сможете выбирать вещи и решать, что вы хотите продать в онлайне", так утверждал он в беседе по Скайпу.С точки зрения дилетанта можно просто сказать, что платформа Add2Store сводит друг с другом крупных поставщиков, которые обычно находятся в списках только на сайтах как тот же Алибаба и соединяет их с людьми, которые хотят делать деньги, продавая вещи в сети по всему миру."На сайте Алибабы нет прямой отгрузки товара от производителя - это сайт розничной торговли товарами", говорит Барак. "Там вы можете купить товар оптом, но если вы определили поставщика и хотите получить от него прямую отгрузку товара, то этого не случится. Алибаба отправляет свои стоки (запасы) получателю в контейнерах навалом - вы не сможете отправить одну или две вещи от них".Таким образом, используя эту платформу любой желающий сможет продавать вещи, которых нет в США. Великобритании, Канаде или реально в любой точке мире и для этого нужно зарегистрировать свой аккаунт на Add2Store. И после того как аккаунт будет создан вам будет предложено ознакомиться с перечнем позиций предлагаемых поставщиками. И далее уже пользователи смогут решить, что они хотели бы продать, на каких сайтах, а также установить их торговые наценки. Программное обеспечение платформы берет на себя все остальные заботы.Скажем, я желаю продать особый кофе в таких местах планеты, как Великобритания, США и Япония, при этом сидя за компьютером в Сингапуре. Платформа Add2Store в таком случае, к примеру, сможет помочь мне связаться с поставщиком товара из Колумбии. Поставщик зарезервирует часть своего запаса и отложит его в сторону для всех заказов полученных через платформу Add2Store.В качестве продавца, то я тогда бы использовал представленное программное обеспечение платформы Add2Store для поиска себе магазинов электронной коммерции в выпадаемом списке - это может быть как Амазон, eBay или даже японский Rakuten и так прочие. При этом команда г-на Барака будет заботиться о таких вопросах, как размещение фотографий товара, описание продуктов, вставка ключевых слов и переводы. А мне не остается более ничего ещё, как только перетаскивать всё готовое.И если покупатель, к примеру, задержится на моем списке товаров от eBay, сформированным через сервис Ass2Store, то он увидит обычный индивидуальный аккаунт пользователя. Транзакция в таком случае пройдет, как и любая другая в системе. Но команда г-на Барака будет вести эту сделку по базе данных пока поставщик из той же Колумбии не отгрузит продукт в конечный пункт назначения. Кстати, оплата будет произведена только после подтверждения доставки.Господин Барак говорит, что его продукт является довольно интересным, чтобы получить к себе в клиенты крупных поставщиков. Из-за того, что к сервису будут подключаться сотни новых продавцов, то соответственно их товары и ценообразование будут видны всему миру, что в конечном итоге приведет к тому, что товары многих поставщиков передвинутся в нижние строчки по стоимости. Он приводит в качестве примера компанию, которая производит детские стульчики, которая первоначально выкладывала только 10 своих позиций на платформу Add2Store."Их запасы были распроданы у нас течение 1 недели и как продавцы так и поставщики просили нас выставить больше позиций на нашем сервисе", вспоминает он.Также предприниматель добавляет, что большинство клиентов уже наблюдают увеличение своей прибыли на 10%, а у некоторых она доходит и до 40%.В этой сфере, конечно, существует конкуренция и например, американский сервис Doba, который предлагает подобное место онлайн-торговли, однако у него более суровые ограничения по ценообразованию. Сервис Doba взимает ежемесячную плату за рекламу товаров как с продавцов так с поставщиков товаров, а также берет фиксированную комиссию за каждую проданную на сайте позицию. Стартап же господина Барака взимает просто 5% своих комиссионных с каждой продажи без какой-либо ежемесячной платы на обслуживание.Идея создания такого стартапа пришла к Бараку в голову, когда он попытался создать сайт, который переводил бы страницы интернет-магазина Taobao на английский язык. Но его команда вскоре поняла, что на самом деле они вступили в прямую конкуренцию такими сервисами как Amazon, eBay и Lazada, поскольку те хотели заполучить к себе неограниченное число потенциальных покупателей. И тогда они решили развернуться и сделать свой сервис проще для продавцов, чтобы клиенты получили гораздо больший доступ к линейке товаров.Этот стартап находится все еще в своей начальной стадии - команда рассчитывает привлечь средства и не очень обеспокоена, что такая модель сможет принести прибыль в первый же день её использования клиентом. На текущий момент задача состоит в том, чтобы увеличить как число активных поставщиков с нынешних 300, так и поднять еще выше число продавцов, которых сейчас окола 100 и которые пользуются платформой Add2Store."Мы становимся больше и больше с каждой минутой, поскольку наши пользователи понимают какие перспективы открываются для них впереди", с улыбкой резюмирует г-н Барак.Перевод специально для mmgp.ru источник

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