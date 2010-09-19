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Стартап iZettle привлек $63 млн для предоставления финансовых услуг малому бизнесу



Мир мобильных платежей продолжает консолидироваться и активно развиваться, и сегодня является одним из ведущих направлений деятельности для европейских стартапов мобильных платежей, которые привлекли значительный объем денег, чтобы закрепить свои лидирующие позиции. Шведский финтех-стартап iZettle, предлагающий кардридеры, которые работают с помощью смартфона или планшета, и создавший обширный набор финансовых услуг для малого бизнеса, сегодня объявил о получении €60 млн. ($63 млн.) новых инвестиций.



Кроме того, в стартапе iZettle появился новый финансовый директор — Мария Хеденгрен, которая начала работать в данном проекте с прошлого месяца, а перед этим занимала руководящую должность в компании NetEnt.







Яков де Гир — основатель и генеральный директор компании, сообщил изданию TechCrunch, что около €45 млн. из полученных средств поступило от венчурной компании Victory Park Capital, которая ранее поддержала и ряд других финансовых стартапов. Остальные €15 млн. поступили от действующих инвесторов (общее число которых 16, в том числе Intel, Index, MasterCard и American Express). Начиная с 2015 года компания привлекла в общей сложности около $235 млн. финансирования.



На сегодняшний день оценочная стоимость стартапа iZettle составляет $500 млн. Де Гир заявил, что полученные инвестиции частично пойдут на новые приобретения. В частности, компания продолжит расширять свой бизнес и ассортимент предоставляемых финансовых услуг и выйдет за рамки мобильных платежей. iZettle сегодня работает в 10 европейских странах, а также в Бразилии и Мексике.



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"Часть финансирования будет направлена на новые приобретения", — сообщил он. "Мы изучаем многие перспективные направления. Мы начали с того, что стали проводить мобильные платежи и предоставлять финансовые решения для малого бизнеса. "IZettle в прошлом году приобрела Intelligentpos, добавила на свою платформу новый функционал, различные программы лояльности и аналитику потока клиентов.



"Многие эквайринг-компании также станут использовать более широкий ассортимент продуктов из сферы финансовых технологий", — добавил он. "Сейчас имеется несколько крупных игроков в мире платежей, но при этом есть и много небольших компаний, которые изо всех сил стараются найти для себя правильную и эффективную бизнес-модель. Сегодня есть интересные варианты объединения этих компаний".



iZettle пока не раскрывает свою прибыль. Де Гир рассказал, что компания ежедневно добавляет к своей платформе около 1000 новых предприятий. "Другими словами, для iZettle сегодня присутствует так много перспективных возможностей, что нужно только успеть всеми ими воспользоваться", — комментирует де Гир.



В то время как Square появился на рынке США, прежде чем он стал прибыльным, и поэтому его акции демонстрировали «американские горки» (сейчас они находятся в довольно неплохой точке роста), компания де Гира не ощущает такого давления со стороны инвесторов и не должна испытывать подобных проблем.



"Европейские компании имеют несколько иной подход, когда речь идет о прибыльности и публичности по сравнению с американскими компаниями", — отметил де Гир. "Если вы можете легко подсчитать количество привлеченного капитала и оценочную стоимость компании в США, то в Европе вы, как правило, этого не увидите. iZettle планирует выйти на самоокупаемость к концу 2017 года".



Стоит отметить, что назначение нового финансового директора (пришедшего из известной публичной компании) является одним из ключевых признаков того, что данная компания активно стремится перейти на следующий уровень своего развития.



"Мы наблюдаем впечатляющий рост проекта iZettle с момента его создания. Стартап iZettle является новатором и безусловным лидером европейского рынка, и мы хотим активно участвовать в его дальнейшем развитии. 2017 год обещает быть ярким и перспективным, как для iZettle, так и для всего рынка в целом", — заявил Гордон Уотсон, управляющий партнер венчурного фонда Victory Park Capital.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/10/iz...bile-payments/



https://text.ru/antiplagiat/58764139a4957 Мир мобильных платежей продолжает консолидироваться и активно развиваться, и сегодня является одним из ведущих направлений деятельности для европейских стартапов мобильных платежей, которые привлекли значительный объем денег, чтобы закрепить свои лидирующие позиции. Шведский финтех-стартап iZettle, предлагающий кардридеры, которые работают с помощью смартфона или планшета, и создавший обширный набор финансовых услуг для малого бизнеса, сегодня объявил о получении €60 млн. ($63 млн.) новых инвестиций.Кроме того, в стартапе iZettle появился новый финансовый директор — Мария Хеденгрен, которая начала работать в данном проекте с прошлого месяца, а перед этим занимала руководящую должность в компании NetEnt.Яков де Гир — основатель и генеральный директор компании, сообщил изданию TechCrunch, что около €45 млн. из полученных средств поступило от венчурной компании Victory Park Capital, которая ранее поддержала и ряд других финансовых стартапов. Остальные €15 млн. поступили от действующих инвесторов (общее число которых 16, в том числе Intel, Index, MasterCard и American Express). Начиная с 2015 года компания привлекла в общей сложности около $235 млн. финансирования.На сегодняшний день оценочная стоимость стартапа iZettle составляет $500 млн. Де Гир заявил, что полученные инвестиции частично пойдут на новые приобретения. В частности, компания продолжит расширять свой бизнес и ассортимент предоставляемых финансовых услуг и выйдет за рамки мобильных платежей. iZettle сегодня работает в 10 европейских странах, а также в Бразилии и Мексике."Часть финансирования будет направлена на новые приобретения", — сообщил он. "Мы изучаем многие перспективные направления. Мы начали с того, что стали проводить мобильные платежи и предоставлять финансовые решения для малого бизнеса. "IZettle в прошлом году приобрела Intelligentpos, добавила на свою платформу новый функционал, различные программы лояльности и аналитику потока клиентов."Многие эквайринг-компании также станут использовать более широкий ассортимент продуктов из сферы финансовых технологий", — добавил он. "Сейчас имеется несколько крупных игроков в мире платежей, но при этом есть и много небольших компаний, которые изо всех сил стараются найти для себя правильную и эффективную бизнес-модель. Сегодня есть интересные варианты объединения этих компаний".iZettle пока не раскрывает свою прибыль. Де Гир рассказал, что компания ежедневно добавляет к своей платформе около 1000 новых предприятий. "Другими словами, для iZettle сегодня присутствует так много перспективных возможностей, что нужно только успеть всеми ими воспользоваться", — комментирует де Гир.В то время как Square появился на рынке США, прежде чем он стал прибыльным, и поэтому его акции демонстрировали «американские горки» (сейчас они находятся в довольно неплохой точке роста), компания де Гира не ощущает такого давления со стороны инвесторов и не должна испытывать подобных проблем."Европейские компании имеют несколько иной подход, когда речь идет о прибыльности и публичности по сравнению с американскими компаниями", — отметил де Гир. "Если вы можете легко подсчитать количество привлеченного капитала и оценочную стоимость компании в США, то в Европе вы, как правило, этого не увидите. iZettle планирует выйти на самоокупаемость к концу 2017 года".Стоит отметить, что назначение нового финансового директора (пришедшего из известной публичной компании) является одним из ключевых признаков того, что данная компания активно стремится перейти на следующий уровень своего развития."Мы наблюдаем впечатляющий рост проекта iZettle с момента его создания. Стартап iZettle является новатором и безусловным лидером европейского рынка, и мы хотим активно участвовать в его дальнейшем развитии. 2017 год обещает быть ярким и перспективным, как для iZettle, так и для всего рынка в целом", — заявил Гордон Уотсон, управляющий партнер венчурного фонда Victory Park Capital.

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