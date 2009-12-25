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Индийский банк HDFC использует роботов-гуманоидов, управляемых с помощью блокчейна

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Индийский банк HDFC использует роботов-гуманоидов, управляемых с помощью блокчейна

Как сообщает издание Cryptocoinsnews, ведущий частный банк Индии HDFC Bank стал первым банком страны, который начал использовать роботов-гуманоидов, управляемых с помощью блокчейна, с целью повышения качества обслуживания клиентов.

По словам Нитин Чага, главы департамента цифрового банкинга HDFC, по завершению тестирования, прочие банки смогут примкнуть к эксперименту.

Применение гуманоидов в сфере банковского обслуживания является частью обширной программы по внедрению искусственного интеллекта и блокчейна в область банкинга.

Чага заявляет, что в настоящее время банк проводит оценку различных вариантов использования блокчейна, включая управление документами, ЗСК (знай своего клиента) и обработку транзакций.

По данным банка, около 71 процентов клиентов уже перешли на цифровое обслуживание. Представители HDFC полагают, что цифровой банкинг, вполне вероятно, станет ближайшим будущим всей страны.

Другие банки Индии также рассматривают возможности применения искусственного интеллекта и блокчейна для выполнения банковских операций и улучшения качества обслуживания клиентов.

Компания Axis Bank недавно объявила о том, что в скором времени начнет применять возможности блокчейна для трансграничных денежных переводов. ICIC Bank и Yes bank также изучают возможности цифрового банкинга.

Источник: Cryptocoinsnews
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