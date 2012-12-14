Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,811 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Безопасная стратегия: как найти стабильность в условиях непредсказуемости

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:40
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 53
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Безопасная стратегия: как найти стабильность в условиях непредсказуемости
Финансовые рынки меняются под воздействием событий глобального масштаба последние несколько лет. Какие вызовы несет 2017 год?
Рыночные факторы, на которые традиционно привыкли ориентироваться инвесторы, меняются настолько стремительно, что многие процессы перестают быть сколько-нибудь предсказуемыми. Говоря математическим языком, в уравнении становится все больше неизвестных, так называемых черных лебедей. И они приводят к такому развитию ситуации на мировых финансовых рынках, которое невозможно было спрогнозировать при помощи классических инструментов фундаментального или технического анализа.

Последние очевидные примеры – Brexit и неожиданная для многих победа Дональда Трампа на выборах в США, на что финансовые рынки отреагировали стремительно. От этих феноменальных с точки зрения нулевой прогнозируемости событий пострадали многие инвесторы, которые использовали классические стратегии и методы биржевой торговли.


2017 год также несет вызовы для инвесторов. Если говорить о привычных финансовых и инвестиционных инструментах, то в условиях мировой непредсказуемости не все из них будут гарантировать стабильность вложений. Например, нельзя исключить коррекцию цен на рынках акций – в случае замедления роста экономики. И в целом инвестиции в рынок ценных бумаг – это высокий риск в текущих условиях. Цены на бумаги с фиксированной доходностью также могут упасть, к тому же доходность этих бумаг, особенно в Европе, очень низкая.

При этом, если смотреть в будущее глазами классического европейского инвестора, например, руководителя семейного офиса где-нибудь в Швейцарии, то он всегда будет заинтересован в стабильной доходности при максимально низком риске. Поэтому все большую популярность на зарубежных рынках набирают рыночно-нейтральные стратегии.

Причиной роста популярности рыночно-нейтральных стратегий являются их особенности, которые становятся преимуществами на современном этапе развития экономики. Во-первых, они обеспечивают инвестору возможность диверсифицировать риски до самых нижних значений. Во-вторых, возврат на капитал не зависит от того, падает или растет рынок, идут индексы Dow Jones или Nasdaq вверх или вниз. И в-третьих, сама стратегия предполагает низкую корреляцию с текущей рыночной конъюнктурой.

К рыночно-нейтральным относится целый ряд стратегий, среди которых арбитраж и парный трейдинг. Одной из самых интересных и наиболее безопасных рыночно-нейтральных стратегий с точки зрения соотношения риска и доходности является стратегия статистического арбитража.

Она может приносить стабильную доходность в любой рыночной ситуации, при этом с точки зрения волатильности стратегия может сравниться с вложениями в государственные облигации США, считающимися самой безопасной инвестицией в мире.

Стратегия статистического арбитража заключается в выборе пары ценных бумаг с высокой корреляцией. Как правило, это бумаги компаний из одной отрасли, с максимально схожей структурой бизнеса, одинаково подверженных любым внешним факторам, например Visa и MasterCard. В обычной ситуации цены активов двигаются в одном направлении, однако за счет рыночной неэффективности в определенные моменты времени цены могут сильно расходиться, и в эти временные промежутки создается возможность для совершения операций по паре бумаг, когда занимаются одновременно короткие и длинные позиции.

Поскольку расхождение в ценах пары бумаг вызвано статистическими, а не рыночными предпосылками, стратегия позволяет получать хорошую доходность при низком риске.

Статистический арбитраж независим от новостного фона, а также социально-экономических и политических событий, за счет чего стратегия остается устойчивой во времени.

Сегодня самый актуальный прогноз заключается в том, что любые прогнозы неактуальны. Слишком масштабны факторы неопределенности. Что это значит для инвестора? Все больше инвестиционных стратегий становятся рискованными, все меньше из них могут обеспечить стабильный и надежный уровень доходности. Устойчивость стратегии к любым внешним факторам становится ее ключевым преимуществом.

Специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
Temo58 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 18:09
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,204
Благодарностей: 724
КП: 0.273
Re: Безопасная стратегия: как найти стабильность в условиях непредсказуемости
Неплохо для начала )
А можете привести яркие образцы "черных лебедей", повлиявших явным образом на финансовые рынки (чур, Трампа не вспоминать))))?
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Мы хотим аккуратно пройти эпоху нестабильности и непредсказуемости» Vlad23 Страхование (накопительные программы) 0 07.05.2015 16:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Alex Invest - www.alexinvest.ru
От ZORGE13 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Kronomon.com - kronomon.com
От Sanych053 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Marius_Night
ПАММ или Сам ?
От Marius_Night в разделе «Forex: общий форум»
Аватар Alexander
прога URLOpener?
От Alexander в разделе «Вопросы по маркетингу от новичков»
Аватар jurgan
Турция отказывается от доллара как внутри страны, так и за ее пределами
От jurgan в разделе «Политика и экономика»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube