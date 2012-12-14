Temo58 Интересующийся

Пол: Мужской Регистрация: 14.12.2012 Сообщений: 53 Поблагодарили: 1 раз КП: 0.000

Безопасная стратегия: как найти стабильность в условиях непредсказуемости

Рыночные факторы, на которые традиционно привыкли ориентироваться инвесторы, меняются настолько стремительно, что многие процессы перестают быть сколько-нибудь предсказуемыми. Говоря математическим языком, в уравнении становится все больше неизвестных, так называемых черных лебедей. И они приводят к такому развитию ситуации на мировых финансовых рынках, которое невозможно было спрогнозировать при помощи классических инструментов фундаментального или технического анализа.



Последние очевидные примеры – Brexit и неожиданная для многих победа Дональда Трампа на выборах в США, на что финансовые рынки отреагировали стремительно. От этих феноменальных с точки зрения нулевой прогнозируемости событий пострадали многие инвесторы, которые использовали классические стратегии и методы биржевой торговли.





2017 год также несет вызовы для инвесторов. Если говорить о привычных финансовых и инвестиционных инструментах, то в условиях мировой непредсказуемости не все из них будут гарантировать стабильность вложений. Например, нельзя исключить коррекцию цен на рынках акций – в случае замедления роста экономики. И в целом инвестиции в рынок ценных бумаг – это высокий риск в текущих условиях. Цены на бумаги с фиксированной доходностью также могут упасть, к тому же доходность этих бумаг, особенно в Европе, очень низкая.



При этом, если смотреть в будущее глазами классического европейского инвестора, например, руководителя семейного офиса где-нибудь в Швейцарии, то он всегда будет заинтересован в стабильной доходности при максимально низком риске. Поэтому все большую популярность на зарубежных рынках набирают рыночно-нейтральные стратегии.



Причиной роста популярности рыночно-нейтральных стратегий являются их особенности, которые становятся преимуществами на современном этапе развития экономики. Во-первых, они обеспечивают инвестору возможность диверсифицировать риски до самых нижних значений. Во-вторых, возврат на капитал не зависит от того, падает или растет рынок, идут индексы Dow Jones или Nasdaq вверх или вниз. И в-третьих, сама стратегия предполагает низкую корреляцию с текущей рыночной конъюнктурой.



К рыночно-нейтральным относится целый ряд стратегий, среди которых арбитраж и парный трейдинг. Одной из самых интересных и наиболее безопасных рыночно-нейтральных стратегий с точки зрения соотношения риска и доходности является стратегия статистического арбитража.



Она может приносить стабильную доходность в любой рыночной ситуации, при этом с точки зрения волатильности стратегия может сравниться с вложениями в государственные облигации США, считающимися самой безопасной инвестицией в мире.



Стратегия статистического арбитража заключается в выборе пары ценных бумаг с высокой корреляцией. Как правило, это бумаги компаний из одной отрасли, с максимально схожей структурой бизнеса, одинаково подверженных любым внешним факторам, например Visa и MasterCard. В обычной ситуации цены активов двигаются в одном направлении, однако за счет рыночной неэффективности в определенные моменты времени цены могут сильно расходиться, и в эти временные промежутки создается возможность для совершения операций по паре бумаг, когда занимаются одновременно короткие и длинные позиции.



Поскольку расхождение в ценах пары бумаг вызвано статистическими, а не рыночными предпосылками, стратегия позволяет получать хорошую доходность при низком риске.



Статистический арбитраж независим от новостного фона, а также социально-экономических и политических событий, за счет чего стратегия остается устойчивой во времени.



Сегодня самый актуальный прогноз заключается в том, что любые прогнозы неактуальны. Слишком масштабны факторы неопределенности. Что это значит для инвестора? Все больше инвестиционных стратегий становятся рискованными, все меньше из них могут обеспечить стабильный и надежный уровень доходности. Устойчивость стратегии к любым внешним факторам становится ее ключевым преимуществом.



Специально для mmgp.ru



Финансовые рынки меняются под воздействием событий глобального масштаба последние несколько лет. Какие вызовы несет 2017 год?Рыночные факторы, на которые традиционно привыкли ориентироваться инвесторы, меняются настолько стремительно, что многие процессы перестают быть сколько-нибудь предсказуемыми. Говоря математическим языком, в уравнении становится все больше неизвестных, так называемых черных лебедей. И они приводят к такому развитию ситуации на мировых финансовых рынках, которое невозможно было спрогнозировать при помощи классических инструментов фундаментального или технического анализа.Последние очевидные примеры – Brexit и неожиданная для многих победа Дональда Трампа на выборах в США, на что финансовые рынки отреагировали стремительно. От этих феноменальных с точки зрения нулевой прогнозируемости событий пострадали многие инвесторы, которые использовали классические стратегии и методы биржевой торговли.2017 год также несет вызовы для инвесторов. Если говорить о привычных финансовых и инвестиционных инструментах, то в условиях мировой непредсказуемости не все из них будут гарантировать стабильность вложений. Например, нельзя исключить коррекцию цен на рынках акций – в случае замедления роста экономики. И в целом инвестиции в рынок ценных бумаг – это высокий риск в текущих условиях. Цены на бумаги с фиксированной доходностью также могут упасть, к тому же доходность этих бумаг, особенно в Европе, очень низкая.При этом, если смотреть в будущее глазами классического европейского инвестора, например, руководителя семейного офиса где-нибудь в Швейцарии, то он всегда будет заинтересован в стабильной доходности при максимально низком риске. Поэтому все большую популярность на зарубежных рынках набирают рыночно-нейтральные стратегии.Причиной роста популярности рыночно-нейтральных стратегий являются их особенности, которые становятся преимуществами на современном этапе развития экономики. Во-первых, они обеспечивают инвестору возможность диверсифицировать риски до самых нижних значений. Во-вторых, возврат на капитал не зависит от того, падает или растет рынок, идут индексы Dow Jones или Nasdaq вверх или вниз. И в-третьих, сама стратегия предполагает низкую корреляцию с текущей рыночной конъюнктурой.К рыночно-нейтральным относится целый ряд стратегий, среди которых арбитраж и парный трейдинг. Одной из самых интересных и наиболее безопасных рыночно-нейтральных стратегий с точки зрения соотношения риска и доходности является стратегия статистического арбитража.Она может приносить стабильную доходность в любой рыночной ситуации, при этом с точки зрения волатильности стратегия может сравниться с вложениями в государственные облигации США, считающимися самой безопасной инвестицией в мире.Стратегия статистического арбитража заключается в выборе пары ценных бумаг с высокой корреляцией. Как правило, это бумаги компаний из одной отрасли, с максимально схожей структурой бизнеса, одинаково подверженных любым внешним факторам, например Visa и MasterCard. В обычной ситуации цены активов двигаются в одном направлении, однако за счет рыночной неэффективности в определенные моменты времени цены могут сильно расходиться, и в эти временные промежутки создается возможность для совершения операций по паре бумаг, когда занимаются одновременно короткие и длинные позиции.Поскольку расхождение в ценах пары бумаг вызвано статистическими, а не рыночными предпосылками, стратегия позволяет получать хорошую доходность при низком риске.Статистический арбитраж независим от новостного фона, а также социально-экономических и политических событий, за счет чего стратегия остается устойчивой во времени.Сегодня самый актуальный прогноз заключается в том, что любые прогнозы неактуальны. Слишком масштабны факторы неопределенности. Что это значит для инвестора? Все больше инвестиционных стратегий становятся рискованными, все меньше из них могут обеспечить стабильный и надежный уровень доходности. Устойчивость стратегии к любым внешним факторам становится ее ключевым преимуществом.Специально для mmgp.ru

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