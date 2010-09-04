Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,811 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Aledade для новой модели первичной медицинской помощи привлекла $20 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:32
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,450
Благодарностей: 2,096
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Aledade для новой модели первичной медицинской помощи привлекла $20 млн инвестиций



Американская компания Aledade из Бетесда штат Мэриленд является поставщиком анализа данных и удобной технологии для врачей привлекла $20 млн. инвестиций в серии В1.

Инвестиционный раунд возглавил Biomatics Capital, с участием новых инвесторов, в том числе GV (Google Ventures), венчурного фонда Maryland и существующих инвесторов Venrock и ARCH Venture Partners. Джули Сандерленд, соучредитель Biomatics Capital, войдет в Совет директоров Aledade.

Компания, которая собрала в общем $54.5 млн. инвестиций, намерена использовать привлеченные средства для ускорения роста своей провайдерской сети и расширения партнерских отношений с коммерческими медицинскими учреждениями и в Medicare Advantage - тип плана медицинского страхования в области здравоохранения.




Компания была основана в 2014 году доктором Фарзад Мосташари, который является соучредителем и генеральным директором компании Aledade. Компания предлагает новую модель первичной медицинской помощи путем партнерских отношений с врачами для построения ACOS - сети врачей, которые вместе в группе смогут доставить скоординированную помощь для пациентов.

Компания также обеспечивает анализ данных и удобную, как для пользователей, так и для врачей технологию, нормативно-правовые экспертизы, лучшая практика, разделяемая национальной сетью сотен врачей. Поддержка трансформации практики действует в рамках ценностной структуры, которая вознаграждается за положительные результаты в отношении здоровья пациентов, а не объемом медицинских услуг. Расширяя ассортимент услуг, Aledade будет открывать новые возможности по созданию контрактов с крупными медицинскими учреждениями в системе здравоохранения.




Aledade ACO-сеть теперь включает более 200 самостоятельных врачей с большой практикой в 15 странах, которые обслуживают более 240 тыс. людей и расходы на здравоохранение охватывают $2 млрд. В дополнение к их работе с программой Medicare Shared Saving (MSSP), компания расширила свои платежные контракты с коммерческими медицинскими компаниями (например, Blue Cross Blue Shield в штате Канзас и Highmark Blue Cross Blue Shield) и с государственными компаниями (например, в Западной Вирджинии, государственное служебное агентство по страхованию здоровья).




При помощи этой модели можно иметь всегда доступ к врачам, к консультациям и помощи, иметь даже своего персонального врача. Эта модель хороша, как для врачей, так и для пациентов и хороша для общества.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
горячие новости, инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Staffjoy привлекла $1,2млн для помощи малому бизнесу в планировании рабочего процесса Tigrenish Горячие новости 0 Сегодня 00:30
CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 8 21.11.2016 13:36
Цена за клик в Яндекс.Директе снизилась из-за новой модели аукциона -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 8 27.10.2015 10:24
Медведев назвал формулу новой модели роста экономики России moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.09.2015 00:40
Стала известна цена новой топовой модели Tesla и стоимость апгрейда Roadster assss Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.09.2015 11:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар woolf1982
forexbinar - forexbinar.com
От woolf1982 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар CallMeSawyer
Facebook выпустил облегченную версию приложения для смартфонов
От CallMeSawyer в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар TTLuck2017
AdStage привлек $ 2 млн от Verizon Ventures для своей маркетинговой плптформы
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Kirksan
Стартап по заказу билетов в кино привлек $105 млн
От Kirksan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
На Украине предложили сажать на 10 лет за отрицание «российской агрессии»
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватар mixpepper22
GrandFX - grand-fx.biz
От mixpepper22 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube