Aledade для новой модели первичной медицинской помощи привлекла $20 млн инвестиций

Американская компания Aledade из Бетесда штат Мэриленд является поставщиком анализа данных и удобной технологии для врачей привлекла $20 млн. инвестиций в серии В1.
Инвестиционный раунд возглавил Biomatics Capital, с участием новых инвесторов, в том числе GV (Google Ventures), венчурного фонда Maryland и существующих инвесторов Venrock и ARCH Venture Partners. Джули Сандерленд, соучредитель Biomatics Capital, войдет в Совет директоров Aledade.
Компания, которая собрала в общем $54.5 млн. инвестиций, намерена использовать привлеченные средства для ускорения роста своей провайдерской сети и расширения партнерских отношений с коммерческими медицинскими учреждениями и в Medicare Advantage - тип плана медицинского страхования в области здравоохранения.
Компания была основана в 2014 году доктором Фарзад Мосташари, который является соучредителем и генеральным директором компании Aledade. Компания предлагает новую модель первичной медицинской помощи путем партнерских отношений с врачами для построения ACOS - сети врачей, которые вместе в группе смогут доставить скоординированную помощь для пациентов.
Компания также обеспечивает анализ данных и удобную, как для пользователей, так и для врачей технологию, нормативно-правовые экспертизы, лучшая практика, разделяемая национальной сетью сотен врачей. Поддержка трансформации практики действует в рамках ценностной структуры, которая вознаграждается за положительные результаты в отношении здоровья пациентов, а не объемом медицинских услуг. Расширяя ассортимент услуг, Aledade будет открывать новые возможности по созданию контрактов с крупными медицинскими учреждениями в системе здравоохранения.
Aledade ACO-сеть теперь включает более 200 самостоятельных врачей с большой практикой в 15 странах, которые обслуживают более 240 тыс. людей и расходы на здравоохранение охватывают $2 млрд. В дополнение к их работе с программой Medicare Shared Saving (MSSP), компания расширила свои платежные контракты с коммерческими медицинскими компаниями (например, Blue Cross Blue Shield в штате Канзас и Highmark Blue Cross Blue Shield) и с государственными компаниями (например, в Западной Вирджинии, государственное служебное агентство по страхованию здоровья).
При помощи этой модели можно иметь всегда доступ к врачам, к консультациям и помощи, иметь даже своего персонального врача. Эта модель хороша, как для врачей, так и для пациентов и хороша для общества.
Перевод специально для mmgp.ru