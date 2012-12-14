Экономика тюрем: как государство зарабатывает на труде заключенных

Как видно из исследования проектного центра «Инфометр», российские тюрьмы — это финансовая империя, построенная на человеческих жизнях
По состоянию на 1 декабря 2016 года в российских тюрьмах находились 633 000 человек. На их содержание из бюджета тратятся огромные деньги, а по словам замдиректора ФСИН Олега Коршунова, система исправительных учреждений зарабатывает на производствах в тюрьмах около 50 миллиардов рублей в год. Эксперты проектного центра «Инфометр» на примере Северо-Западного федерального округа изучили, как ФСИН и их подведомственные учреждения выстраивают экономические отношения.
Специально для mmgp.ru