Глобальные риски 2017 года

Специалисты форума в Давосе назвали основные всемирные тенденции 2017 года. В числе прочего человечество ожидают новые масштабные миграции населения, крупнейшие террористические атаки, и воровство цифровых персональных данных. Об этом говорится в докладе Global Risks Report 2017.
Главными факторами, которые будут влиять на мировую стабильность станут выборы в Евросоюзе, международная политика Дональда Трампа и всемирная кибервойна. Такие данные были получены в результате опроса проведенного Bloomberg. В опросе принимали участие около 150 экспертов со всего мира среди них были аналитики, экономисты и стратеги.
Всего специалисты выделили 30 глобальных проблем и 13 тенденций с которыми придется столкнуться в 2017 году. В числе основных проблем появились новые составляющие, которых не было в прошлых годах. Например, повсеместная неэффективность регионального и глобального управления, то есть власти станут не способными решить ключевые экономиечские и экологические проблемы, как внутри своих стран, так в глобальном масштабе.
С политической точки зрения большинство экспертов (85%) сошлись во мнении, что угрозу в той или иной степени для разных стран представляют выборы в Европе. На втором месте, 80% экспертов выделили внешнюю политику президента США. На третьем – 60% специалистов, к основным рискам отнесли политику президента России.
В число геополитических угроз попали крупные террористически акты (в том числе в странах в которых раньше не было таких рисков), а также межгоссударственные конфликты (главным образом между Россией, США и Китаем).
Кроме того, среди главных угроз этого года были названы: экстремальные погодные условия, крупнейшие стихийные бедствия и масштабные экологические и антропогенные катастрофы.
Риски возникающих проблем также усугубляются технологическими инновациями. На фоне быстрого развития военной робототехники и искусственного интеллекта ускоряется гонка вооружений.
Также к значимым проблемам были отнесены технологические факторы, в частности хищение и мошенничество со служебной и личной информацией, которое уже в 2016 году достигло не бывалых масштабов, и в ближайшее время значительно увеличится. При этом возрастет количество и интенсивность как политических киебаратак, так и коммерческих (то есть проводимых между конкурирующими корпорациями). Кроме того, в этом году увеличатся объемы незаконной торговли, в том числе финансовые махинации и торговля контрабандными товарами.
Специально для mmgp.ru