Компания "Уралмашзавод" перешагнула через убытки

Вот честно, не знаю как вы, а лично я обожаю, когда заканчивается старый год и начинается новый. И дело тут вовсе не в Новогодних праздниках, или Рождественских каникулах. Я люблю выходящие статистические данные и финансовые итоги. И вот они начинают, наконец, появляться. Будет о чём писать.
А первой компанией на заметке у меня будет государственная корпорация "Уралмашзавод", которая впервые за несколько последних лет, смогла закрыть финансовый год с положительным итогом. Как заявило руководство предприятия, за последний год удалось достичь положительного EBITDA. Стоит напомнить, что 2015 год корпорация закрыла с отрицательным значением в минус 1,36 млрд рублей. В 2016 год получилось выйти в плюс, а именно 418 млн заработанных рублей.
Основным драйвером роста для компании стал ряд крупных заключённых договоров с российскими компаниями. В прошедшем году крупный контракт был подписан с такой компанией, как УК "Кузбассразрезуголь" на поставку специально разработанного для покупателя крупнейшего гусеничный экскаватора в России ЭКГ-35. Окончание монтажных работ по проекту намечено на весну текущего года. Стоит так же упомянуть, что специально для компании "Стройсервис" был разработан гидравлический экскаватор, который пройдёт все предварительные испытания, перед запуском в серию, на угольных разрезах в Кузбассе.
Руководство компании "Уралмашзавод" смотрит с оптимизмом в будущее, так как уже сейчас все мощности завода загружены полностью. На данный момент собирается сразу несколько больших шагающих экскаваторов, серийные дробилки и краны для строительных компаний, агломерационное, обжиговое и атомное оборудование для государственной корпорации "Росатом". Особым достижением стало ежемесячная отгрузка по одной единице экскаваторов ЭКГ-18 заказчикам.
Ещё одним многообещающим направлением в работе для компании "Уралмашзавод" является атомная энергетика. Совместно с НПО "ВНИИПТМАШ" было изготовлено оборудование для блоков № 1 и № 2 индийской атомной электростанции "Куданкулам". Дополнительно были заключены контракты на поставку оборудования для строящихся блоков № 3 и № 4, этой же электростанции.
Как завили в пресс-центре корпорации "Уралмашзавод", основным достижением компании можно назвать возвращение на мировой рынок атомной энергетики. Завод загружен полностью заказами на весь 2017 год. На предстоящие два года идёт активное подписание контрактов с заинтересованными компаниями. По итогам 2017 года руководство компании предполагает получить прибыль в размере 9 млрд рублей.
Специально для mmgp.ru