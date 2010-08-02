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Обсуждалки, о рынке.

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Трейдинг без "сказок"" - авторский блог пользователя Klod
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Старый Сегодня, 15:57
#1
Форекс-блогер
 
Аватар zaharik1404
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 2,603
Благодарностей: 244
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Обсуждалки, о рынке.
Цитата:
Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
- Среднесрочное состояние:
тренд вниз
Ну вот видите, тут я с вами уже не согласен. Я считаю, что среднесрочно у нас как раз неопределенность, флет, при чем такой, который еще не обозначил свои границы. Вот тут на рисунке видно, желтыми отрезками и правда начался среднесрочный нисходящий тренд, но цена сломала его, красный первый отрезок, зайдя выше коррекции и показав что разворачиваемся вверх, но потом сломала и начавшуюся восходящую тенденцию, упав вниз, второй красный отрезок.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.png Просмотров: 3 Размер: 39.4 Кб ID: 176387
Так что пока я вижу как цена расширяется, обновляя как верха, так и низа.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2.png Просмотров: 4 Размер: 38.4 Кб ID: 176388
Так что мое мнение, среднесрочно пока не совсем понятно, что с парой, я бы подождал более внятных границ и диапазонов.
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zaharik1404 на форуме  
Старый Сегодня, 16:02
#2
Мастер
 
Аватар Klod
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 41
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 3,334
Благодарностей: 1,366
Записей в FX-блоге: 16
КП: 0.190

награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Обсуждалки, о рынке.
В этой теме будут собраны перемещенные посты с других тем, для того чтобы не портить последовательность если она требовалась в тех темах. Тут можно обсуждать, доказывать, спорить.. Но в пределах правил форума естественно
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Klod на форуме  
Старый Сегодня, 16:16
#3
Мастер
 
Аватар Klod
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 41
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 3,334
Благодарностей: 1,366
Записей в FX-блоге: 16
КП: 0.190

награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Re: Обсуждалки, о рынке.
Цитата:
Сообщение от zaharik1404 Посмотреть сообщение
Ну вот видите, тут я с вами уже не согласен. Я считаю, что среднесрочно у нас как раз неопределенность, флет, при чем такой, который еще не обозначил свои границы.
Говорим мы про ену судя по скринам
Отлично что не согласны, но давайте смотреть классически.
был тренд, был критический уровень 116,54, была пройдена линия тренда, был пробит критический уровень. Значит чтобы тренд вверх восстановился, требуется перебить максимум, цена не перебила, а ушла достаточно резво вниз, обозначив затем вторую точку для проведения линии тренда. Так что тренд среднесрочный пока вниз.

__________________
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Klod на форуме  
Старый Сегодня, 16:25
#4
Форекс-блогер
 
Аватар zaharik1404
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 2,603
Благодарностей: 244
Записей в FX-блоге: 502
Подписок: 1
КП: 0.082
Автор темы Re: Обсуждалки, о рынке.
Цитата:
Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
Говорим мы про ену судя по скринам
Отлично что не согласны, но давайте смотреть классически.
был тренд, был критический уровень 116,54, была пройдена линия тренда, был пробит критический уровень. Значит чтобы тренд вверх восстановился, требуется перебить максимум, цена не перебила, а ушла достаточно резво вниз, обозначив затем вторую точку для проведения линии тренда. Так что тренд среднесрочный пока вниз.
Абсолютно согласен, тренд вверх тоже не подтвержден, последний раз обновили низа, а верха предпоследний. Но я и не говорил, что у нас имеется восходящий тренд в среднесроке, я лишь не согласился, что он у нас имеется нисходящий. Давайте вспомним, что такое тренд, при восходящем тренде обновляются верха, при нисходящем низа. Что у нас на графике, мы обновили один раз верха и один раз низа.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.png Просмотров: 0 Размер: 38.6 Кб ID: 176390
Поэтому в данный момент времени просто нельзя сказать, какой у нас тренд в этом диапазоне времени.
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zaharik1404 на форуме  
Старый Сегодня, 16:44
#5
Мастер
 
Аватар Klod
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 41
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 3,334
Благодарностей: 1,366
Записей в FX-блоге: 16
КП: 0.190

награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Re: Обсуждалки, о рынке.
Цитата:
Сообщение от zaharik1404 Посмотреть сообщение
Поэтому в данный момент времени просто нельзя сказать, какой у нас тренд в этом диапазоне времени.
Тут мне требуется взять другие понятия для объяснения по мимо классических)))
Можно сказать что все это большая "проторговка" набор крупных позиций крупными игроками. Но сам факт того что новый максимум был не взят, может говорить, что крупные игроки настроены отнюдь не на постановку новых максимумов. Частенько такие длительные проторговки говорят о ожидающимся сильном движении - но не факт. Однако с позиции рисков, попробовать продать эту проторговку очень даже выглядит грамотно. Со стопом за максимумом

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Klod на форуме  
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