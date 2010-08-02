Обсуждалки, о рынке.

Ну вот видите, тут я с вами уже не согласен. Я считаю, что среднесрочно у нас как раз неопределенность, флет, при чем такой, который еще не обозначил свои границы. Вот тут на рисунке видно, желтыми отрезками и правда начался среднесрочный нисходящий тренд, но цена сломала его, красный первый отрезок, зайдя выше коррекции и показав что разворачиваемся вверх, но потом сломала и начавшуюся восходящую тенденцию, упав вниз, второй красный отрезок.
Так что пока я вижу как цена расширяется, обновляя как верха, так и низа.
Так что мое мнение, среднесрочно пока не совсем понятно, что с парой, я бы подождал более внятных границ и диапазонов.
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Ну вот видите, тут я с вами уже не согласен. Я считаю, что среднесрочно у нас как раз неопределенность, флет, при чем такой, который еще не обозначил свои границы.
Говорим мы про ену судя по скринам
Отлично что не согласны, но давайте смотреть классически.
был тренд, был критический уровень 116,54, была пройдена линия тренда, был пробит критический уровень. Значит чтобы тренд вверх восстановился, требуется перебить максимум, цена не перебила, а ушла достаточно резво вниз, обозначив затем вторую точку для проведения линии тренда. Так что тренд среднесрочный пока вниз.
Говорим мы про ену судя по скринам
Отлично что не согласны, но давайте смотреть классически.
был тренд, был критический уровень 116,54, была пройдена линия тренда, был пробит критический уровень. Значит чтобы тренд вверх восстановился, требуется перебить максимум, цена не перебила, а ушла достаточно резво вниз, обозначив затем вторую точку для проведения линии тренда. Так что тренд среднесрочный пока вниз.
Абсолютно согласен, тренд вверх тоже не подтвержден, последний раз обновили низа, а верха предпоследний. Но я и не говорил, что у нас имеется восходящий тренд в среднесроке, я лишь не согласился, что он у нас имеется нисходящий. Давайте вспомним, что такое тренд, при восходящем тренде обновляются верха, при нисходящем низа. Что у нас на графике, мы обновили один раз верха и один раз низа.
Поэтому в данный момент времени просто нельзя сказать, какой у нас тренд в этом диапазоне времени.
Поэтому в данный момент времени просто нельзя сказать, какой у нас тренд в этом диапазоне времени.
Тут мне требуется взять другие понятия для объяснения по мимо классических)))
Можно сказать что все это большая "проторговка" набор крупных позиций крупными игроками. Но сам факт того что новый максимум был не взят, может говорить, что крупные игроки настроены отнюдь не на постановку новых максимумов. Частенько такие длительные проторговки говорят о ожидающимся сильном движении - но не факт. Однако с позиции рисков, попробовать продать эту проторговку очень даже выглядит грамотно. Со стопом за максимумом