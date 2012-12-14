Amazon и Ford обеспечат совершение покупок прямо из салонов авто

Американская компания по производству автомобилей Ford Motors Co и крупнейшая в мире компания по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет Amazon недавно заявили о начале сотрудничества в плане интеграции электронного помощника Amazon Alexa в автомобили компании Ford.
При помощи помощника Amazon Alexa автовладельцы смогут делать заказы на товары и оплачивать их будучи внутри своего авто, например находясь в пробке.
Также автовладельцы могут спрашивать у помощника Amazon Alexa советы относительно товаров, затем добавить их в электронную корзину Amazon для покупки и оплатить товар, точно также как это можно бы было совершить из дома.
Автовладельцы могут делать покупки при помощи всего одной голосовой команды.
Летом текущего года компания Ford интегрирует электронного помощника Amazon Alexa в авто имеющие информационно-развлекательную систему Sync 3.
Электронный помощник Amazon Alexa будет помогать автовладельцам осуществлять заказы товаров на Amazon, прослушивать электронные книги и музыкальные композиции, а также определять местоположение любимых ресторанов. Для этого автовладельцу необходимо всего лишь нажать кнопку на руле авто и сказать «Alexa» и уже далее дать команду, например «найди американский фаст-фуд».
Специально для mmgp.ru