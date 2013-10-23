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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 16:52
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Сегодня, 15:49
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#1
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,309
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За период зимних праздников Укрзализныця продала 2,3 млн билетов
Во период зимних праздников "Укрзализныця" продала 2 300 000 билетов, что на 200 000 билетов больше, чем за период зимних праздников 2016 года. Размер прибыли с продаж билетов компания не огласила.
Не смотря на аномальную погоду в предельно сложные погодные условия "Укрзализныця" перевезла абсолютно всех пассажиров, заявил директор "Укрзализныци".
В преддверие Нового года с вокзала Киев-Пассажирский перевозчик отправил небывалое количество пассажиров - 38000. На Рождество, в плохих погодных условиях, "Укрзализныця" единственный перевозчик, который перевез всех пассажиров, а также единственный кто вывозил людей из снежных заносов. Не обошлось на праздниках и без задержки поездов, виной сему обледенение электрических линий и сильные снегопады, пробки на автодорогах, "Укрзализныця" заявила лишь о единичных задержках поездов и на 100% обеспечила перевозочный процесс.
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Сегодня, 15:56
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#2
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Профессионал
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,197
Благодарностей: 724
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Re: За период зимних праздников Укрзализныця продала 2,3 млн билетов
Пока Бальчун справляется. Чтоб не сглазить...
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Не верьте всему, что вам говорят.
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Сегодня, 16:52
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