Дональд Трамп сворачивает инвестиционный проект в Грузии

Новоиспечённый хозяин Белого Дома, Дональд Трамп принял окончательное решение о выводе своих инвестиций из большого строительного проекта в Грузии. Один из бывших партнёров по строительному проекту заявил заинтересованным журналистам, что Трамп принял, по сути, вынужденное решение, из-за нежелания вступать в потенциальные конфликты интересов на территории постсоветского государства.
Инвестиционный фонд Trump Organization, который принадлежит Дональду Трампу, решил выйти из строительного проекта в Грузии, выведя 250 млн долларов. Новый президент США опасается попасть в возможную яму будущих конфликтов интересов с Россией на территории Грузии, которая всегда была в сфере интересов Российской Федерации. Данную информацию опубликовали в издании Reuters, со слов бывшего бизнес-партнёра Дональда Трампа по строительному проекту.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что собирается передать грузинской компании Silk Road Group право на использование принадлежащего ему бренда, на территории Грузии, при совместном строительстве 47-этажного небоскреба в грузинском городе Батуми, что находится на побережье Чёрного Моря. Заявлено это было в 2012 году, когда миллиардер с рабочим визитом посещал грузинскую столицу.
В конце прошлой недели, пресс-центры инвестиционного фонда Трампа, а так же грузинской компании Silk Road Group заявили о том, что сворачивают совместный инвестиционный проект по строительству небоскрёба в городе Батуми. Причина, которая послужила толчком к сворачиванию проекта, средствам массовой информации озвучена так и не была.
В виде личного мнения ситуацию решил прокомментировать прессе Георгий Рамишвили, возглавляющий компанию Silk Road Group. По его мнению, после того, как американский миллиардер стал хозяином Белого Дома, есть опасность столкновения личных интересов, ведя бизнес в приграничных с Российской Федерацией государствах. Именно это и стало причиной вывода инвестиций из Грузии Дональдом Трампом, так считает Георгий Рамишвили.
Специально для mmgp.ru