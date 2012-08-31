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Чем платить будем: Индия откажется от налички, карт и смартфонов

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Старый Сегодня, 15:40
#1
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Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
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Чем платить будем: Индия откажется от налички, карт и смартфонов
Власти Индии решительно настроены перейти на самые современные способы платежей


В конце прошлого года в рамках борьбы с коррупцией Индия вывела из обращения несколько банкнот крупных номиналов. Но на этом изменения не закончились. На днях в стране объявили о планах избавиться не только от наличных, но и от пластиковых платежных инструментов к 2020.


В правительстве уверены, что вместо банковских карт, купюр и мобильных телефонов граждане будут рассчитываться с помощью собственных отпечатков пальцев.

Уже сегодня в Индии работает мобильное приложение Bhim, которое позволяет владельцам смартфонов Android переводить деньги между банковскими счетами без посредников. Правительство планирует объединить его с национальным хранилищем биометрических данных Aadhar. Когда это произойдет индийцы смогут оплачивать покупки одним прикосновением.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Смелые прогнозы правительства не совпадают с потребностями обычных граждан. Чтобы обеспечить себя необходимым количеством бумажных денег некоторым жителям приходится заказывать банкноты через Интернет.

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Анна Чернобай на форуме  
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