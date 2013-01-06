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Семь россиян стали миллионерами, купив лотерейные билеты в "Почте России"

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Семь россиян стали миллионерами, купив лотерейные билеты в "Почте России"



МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Семь человек, которые приобрели в отделениях "Почты России" лотерейные билеты, выиграли 31 декабря по миллиону рублей.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"По данным статистики государственных лотерей, в результате розыгрыша новогодних тиражей 31 декабря 2016 года семь человек стали обладателями выигрыша в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что билеты были приобретены в отделениях "Почты России" в Москве, а также в Московской, Ленинградской, Иркутской, Самарской, Белгородской областях и Красноярском крае.
"Девять клиентов "Почты России" стали обладателями крупных призов на сумму более 700 тыс. рублей, а клиентам УФПС Новосибирской области повезло дважды - в данном регионе сразу два счастливчика выиграли загородные дома стоимостью 700 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.
Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам, приобретенным в отделениях федерального почтового оператора, составила более 270 млн рублей.

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